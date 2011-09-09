Ливийские повстанцы начали штурм Бани-Валида

Сторонники Национального переходного совета вечером в пятницу, 9 сентября, начали штурм города Бани-Валид, считающегося одним из главных оплотов Муаммара Каддафи, со ссылкой BBC News сообщает Лента.ру.

Ранее предполагалось, что Бани-Валид будет сдан силам повстанцев без боя. Соответствующая договоренность между властями Бани-Валида и представителями НПС была достигнута 6 сентября. По условиям соглашения, повстанцы не должны были входить в Бани-Валид и еще три населенных пункта, находящихся под контролем сторонников Каддафи, до 10 сентября.

Однако, как объявили вечером 9 сентября представители НПС, Бани-Валид все-таки было решено взять штурмом после того, как на подступах к городу сторонники Каддафи обстреляли подразделения повстанцев. Полностью взять Бани-Валид под свой контроль повстанцы рассчитывают в течение ближайших часов. По данным телеканала «Аль-Джазира», около 20:00 по киевскому времени силы повстанцев вошли в центральную часть Бани-Валида. Корреспонденты «Аль-Джазиры» сообщили, что на улицах города идут бои.

На территории Бани-Валида, как сообщалось ранее, могут укрываться высокопоставленные представители администрации Муаммара Каддафи, в том числе его сын Сейф аль-Ислам и официальный представитель свергнутого правительства Муса Ибрагим. Некоторое время считалось, что и сам Каддафи находится в Бани-Валиде. Однако несколько дней назад повстанцы заявили, что Муаммар Каддафи, предположительно, укрывается где-то на юге страны.