В Днепропетровске неизвестными захвачен рынок

В Днепропетровске неизвестные лица в пятницу, 9 сентября, захватили рынок «Курчатовский», расположенный в центре города. Об этом со ссылкой на директора рынка Михаила Михайлова сообщает радио «Свобода».

По словам директора, около 30 неизвестных лиц в черной одежде проникли на рынок, взломали дверь администрации и, пригрозив руководству физической расправой, вынесли оттуда все документы. Позже «люди в черном» объявили, что на рынке теперь новый руководитель.

По информации милиции, сейчас правоохранители выяснили, что на рынок проникли сотрудники одной из охранных структур вместе с арбитражным управляющим. Свои действия они объяснили тем, что хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве одного из частных предприятий, юридическим адресом которого является адрес рынка.

«До устранения конфликтной ситуации территорию «Курчатовского» милиция будет охранять в усиленном режиме», - отметили в ГУ МВД Украины в области. Собранные материалы зарегистрированы в Красногвардейском райотделе милиции, проводится доследственная проверка.

Сейчас рынок не работает. 1,2 тысячи предпринимателей, торговавших там, ничего не знают о судьбе своих торговых мест. К рынку прибыли дополнительные наряды патрульной службы и ГАИ.

Напомним, в Днепропетровске уже происходил захват рынка. Так, в ночь с 19 на 20 мая 2005 года на центральном рынке «Озерка» произошел силовой захват. Нейтрализовав охрану рынка, вооруженные люди захватили его помещения. Тогда на территорию рынка проникли около 100 человек. Местные органы внутренних дел бездействовали и никак не вмешивались в ситуацию. А в ЦОС УМВД в Днепропетровской области отметили, что «на месте событий не нарушен общественный порядок, столкновений и стычек нет. Сотрудники милиции выясняют законность факта занятия помещения рынка».