Лукашенко: Переговоров с оппозицией не будет, меня не так поняли

{1-} Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг информацию о своей готовности к переговорам с оппозицией. Оппозиция приглашена на «круглый стол», - заявил он, - но переговоров с ней не будет, передает слова президента «Немецкая волна».

Лукашенко заявил, что не намерен вести переговоров с оппозицией. Созыв круглого стола для всех общественных сил и движений не означает переговоров с оппозицией, подчеркнул президент. «Я о переговорах не говорил и говорить не собираюсь», - отметил он.

Между тем президент не опроверг того факта, что пригласил к участию в круглом столе и оппозицию, обозначив ее как «эти карликовые партии». Если на форуме будет достигнуто что-то «доброе и положительное», Лукашенко выразил согласие «воспринять» эти предложения. В то же время он вновь сравнил белорусскую оппозицию с пятой колонной, так как оппозиционеров, по его словам, «не интересует, что будет со страной и народом».

Говоря об отбывающих заключение в связи с событиями 19 декабря 2010 года, когда белорусская оппозиция протестовала против результатов президентских выборов, Лукашенко утверждал, что в Уголовном кодексе Беларуси нет политических статей, а наказание получили «бандиты, громилы, разгильдяи и прочая рвань». «Мы не кровожадные, и мы их выпустим», - заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко пообещал освободить всех политзаключенных в стране к середине октября 2011 года. По словам главы МИД Болгарии Николая Младенова, который в конце августа встречался с Лукашенко, белорусский президент пообещал освободить находящихся в заключении активистов оппозиции в течение полутора месяцев. Также он планирует организовать круглые столы с оппозицией по вопросам развития страны. Младенов уточнил, что желание Лукашенко улучшить отношения с Евросоюзом, очевидно, связано с экономическими санкциями, введенными европейским блоком в ответ на политические репрессии после беспорядков в Минске 19 декабря 2010 года.