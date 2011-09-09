Мельниченко передал видеокассету в Польшу

{1-} Лидер политического движения «Украинская люстрация», бывший майор Управления Госохраны Николай Мельниченко, которого не выпустили из Украины в Польшу для участия в ХХІ Экономическом форуме, записал на видео и передал организаторам мероприятия свой доклад.

Об этом сообщает сайт Мельниченко, информирует УНИАН.

«Меня пригласили официально, чтобы я выступил там с докладом, который будет касаться вопросов коррупции. Буду рассказывать об этом явлении, в том числе и на примере Украины. Я был свидетелем некоторых процессов и в США. Буду рассказывать, как Украина относится к свидетелю в США, а также о роли президентов Януковича, Кучмы и Ющенко в борьбе с коррупцией в Украине», – заявил накануне Мельниченко.