Тигипко предлагает Януковичу не сажать экономических преступников

{1-} Президент Виктор Янукович подаст в Верховную Раду законопроект о гуманизации экономических преступлений. Об этом сообщил вице-премьер Сергей Тигипко в эфире Шустер Live.

«Мы вместе с молодыми ребятами, которые занимаются бизнесом, сейчас наработали законодательство по гуманизации экономических преступлений», - рассказал он.

Тигипко уточнил, что предлагается «14 статей выбросить вообще из Уголовного кодекса».

«За экономические преступления брать гривней, штрафами, а не сажать по тюрьмам, тех кто сделал какие-то экономические ошибки», - заявил вице-премьер.

Он также сообщил, что в пятницу состоялось совещание у президента по этому вопросу.

«Договорились, президент сам подаст этот закон в Верховную Раду», - уточнил чиновник.

Тигипко рассказал, что также на совещании предложил президенту создать единый контролирующий орган.

«Я поднял один вопрос, сегодня большая проблема: экономические подразделения силовых министерств приходят по очереди к бизнесу, и начинают что-то проверять. Я сказал, надо объединить все экономические подразделения в одно, так как сделано это в Грузии, скажем, и желательно его подчинить Министерству финансов», - уточнил вице-премьер.