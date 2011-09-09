Янукович будет экономить на чиновниках в регионах

{1-} Президент Виктор Янукович инициирует оптимизацию системы центральных и местных органов исполнительной власти. Об этом говорится в соответствующем распоряжении на сайте главы государства.

«Кабинету министров утвердить до 15 октября 2011 года предельную численность работников территориальных органов центральных органов исполнительной власти», - отмечается в документе.

Кроме этого, президент поручил министерствам проанализировать состояние выполнения актов и поручений оптимизации системы центральных органов исполнительной власти.

В частности в распоряжении отмечается, что министерства и центральные органы исполнительной власти должны подать в двухнедельный срок предложения о приведении количества заместителей руководителей центральных органов исполнительной власти в соответствие с требованиями закона Украины «О центральных органах исполнительной власти».

Рабочей группе по проработке вопросов поручено «осуществлять мониторинг состояния выполнения министерствами, другими центральными органами исполнительной власти мероприятий по завершению оптимизации системы центральных органов исполнительной власти».

Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.