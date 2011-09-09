В Ливии окружен один из последних оплотов войск Каддафи

Войска переходного национального совета Ливии вступили в город Бени-Валид и завязали уличные бои с солдатами, сохраняющими верность Муаммару Каддафи.

Как передает Би-би-си, по словам представителя ПНС, их бойцы находятся всего в двух километрах от центра города и в течение ближайших часов могут полностью овладеть Бени-Валидом - одним из последних оплотов свергнутого полковника.

Ранее новое правительство Ливии до субботы продлило осажденным каддафистам срок действия ультиматума с предложением сдаться.

Однако, как заявляют сторонники ПНС, после того, как войска Каддафи открыли по ним огонь из тяжелого оружия, им не оставалось ничего иного, кроме как начать штурм.