Тигипко метит в лидеры ПР

{1-} Лидер партии «Сильная Украина» Сергей Тигипко метит в лидеры Партии регионов. Об этом он заявил в эфире Шустер Live, комментируя перспективу слияния партий.

Тигипко отметил, что его партия «могла бы конкурировать достаточно сильно с Партией регионов».

«Я это хорошо понимаю, но зачем», - отметил он.

«Сегодня мы стоим в такой же ситуации (необходимости проведения реформ), как они (предыдущая власть) стояли перед кризисом, но они побоялись падения рейтингов. Хотя они прекрасно знали, на тот момент, что это абсолютно необходимо для страны», - уточнил вице-премьер.

«Когда Янукович пошел на это, а подписав сегодня пенсионную реформу, он четко понимает, что он теряет. Я, конечно, задаюсь вопросом: чего ради, необходимо конкурировать?», - отметил Тигипко.

«Если они идут на эти реформы. Если им удалось концентрировать власть. Так легче мне и моим коллегам провести эти реформы», - добавил он.

«Если я буду конкурентоспособен, я приживусь в этой партии. Возможно, буду лидером ее. Или в составе киках-то лидеров, группы лидеров, но главное сделать дело», - заявил Тигипко.