Литвин хочет каждого обязать голосовать

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин выступает за обязательность голосования на выборах каждого гражданина, который имеет право избирать и быть избранным.

«На нынешнем этапе я поставил бы вопрос об обязательности человека, который имеет право голоса, принимать участие в выборах, выражать свою позицию, чтобы потом не было нареканий, обвинений, что что-то не так происходит в стране, что власть является неадекватной», - сказал он в интервью телеканалу «Рада», сообщается на сайте парламента Украины.

По словам Литвина, в ряде стран участие в выборах является обязательным для всех граждан.

Спикер считает, что надо добиться, чтобы каждый человек сознательно делал выбор и нес за него ответственность.

