В ЕС появится сеть по предупреждению радикализма

{1-} В Брюсселе состоялась европейская конференция по профилактике радикализации населения, которая дала старт проекту европейской информационной сети по предупреждению радикализма.

Как передает радио Свобода, в конференции приняли участие представители полиции, криминологи, психологи, социологи, представители религиозных общин и ряда общественных организаций.

Член Европейской комиссии по внутренним делам Сесилия Мальмстрем заявила, что спустя десять лет после терактов в США предупреждение радикализма становится все более и более важным.

«Европейский союз должен реагировать на все формы радикализма и экстремизма, с какими бы убеждениями они ни были связаны – левыми, правыми, или защитой прав животных», - подчеркнула она.

Европейская сеть по предупреждению радикализма будет состоять из специалистов, работающих в странах ЕС. Они должны будут на местах отслеживать все факты радикализации людей, склонных примкнуть к терроризму.