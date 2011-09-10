Посол Израиля покинул Египет

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Ицхак Леванон посол Израиля в Египте ранним утром в субботу, 10 сентября, покинул страну, сообщает «Лента.ру».

Источники сообщили, что Леванон поднялся на борт самолета, направляющегося в Израиль, в сопровождении сотрудников службы безопасности. Иные подробности они уточнять не стали.

Ранее сообщалось, что после нападения на посольство Израиля в Египте вылета в аэропорту Каира ждут посол и члены его семьи, а также сотрудники израильской дипмиссии. В Израиль, по словам сотрудников каирского аэропорта, дипломатов должен был доставить военный самолет.

Официально внешнеполитическое ведомство Израиля пока не подтвердило сообщения о том, что посол покинул Египет. Источник в дипломатических кругах, которого попросили прокомментировать сообщения о прибытии Леванона с семьей в аэропорт, заявил лишь, что «посол в настоящий момент находится в Каире», сообщает газета The Jerusalem Post.

В то же время египетское гостелевидение сообщило, что после нападения демонстрантов на посольство, Леванон встречался с генералом, входящим в правящий в Египте Верховный совет вооруженных сил, и во время встречи «выглядел встревоженным и даже напуганным».

Ранним утром 10 сентября МВД Египта объявило о введении режима повышенной опасности. У сотрудников полиции отменены выходные. Премьер-министр Египта созвал экстренное совещание правительства в связи с произошедшим у посольства Израиля в Каире.

К зданию, где расположена дипмиссия, в ночь на 10 сентября переброшена бронетехника и армейские подразделения. По данным корреспондентов агентства, находящихся на месте событий, демонстранты подожгли несколько машин, включая полицейские, а также попытались перегородить улицы горящими автомобильными покрышками. Полиция применила для разгона демонстрантов слезоточивый газ. По данным на 06:30 утра по московскому времени, известно как минимум о 450 пострадавших в результате столкновений демонстрантов с полицией.

Напомним, в Каире тысячи активистов снова вышли на площадь Тахрир с требованием ясного плана перехода к демократии. Участники акции требовали также прекратить практику рассмотрения гражданских дел военными судами.

Активисты призывали к отставке главы Высшего военного совета Египта Хуссейна Тантави, занимавшего при экс-президенте страны Хосни Мубараке пост министра обороны. Акции протеста прошли и в других египетских городах.

Власть в Египте перешла в руки военных после свержения президента Мубарака в феврале этого года. Сегодняшний митинг был крупнейшим за последний месяц.