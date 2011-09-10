У Луценко и Тимошенко есть шанс выйти на свободу - эксперты

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Официальный Киев вынужден активно искать дополнительные точки соприкосновения с Западом.

Освобождение экс-премьера Юлии Тимошенко могло бы стать демонстрацией готовности украинской власти идти на уступки. Но одновременно это становилось бы демонстрацией ее слабости, пишет ZN.UA.

На Банковой, по сведениям различных источников готовят эрзац-вариант: осудить и амнистировать. Законопроект о «декриминализации» уголовной статьи о превышении власти появился, наверное, не случайно.

Одним словом, шансы выйти на свободу у Тимошенко, остаются. В случае с амнистией власть убивает двух зайцев: идет на уступку Западу и лишает главу БЮТ возможности избираться.

Появился шанс обрести свободу и у экс-главы МВД Юрия Луценко. Проект закона о его амнистировании внес Геннадий Москаль. Есть надежда на то, что Луценко изменят меру пресечения в связи с серьезной болезнью, лечение которой попросту невозможно в условиях СИЗО. Оставлять человека с таким диагнозом за решеткой нельзя, и если в Киеве этого до сих пор не поняли, то им могут подсказать из-за границы.

Ходят слухи о том, что жажду мщения власть удовлетворила, срок по приговору Луценко «подгонят» под срок пребывания в СИЗО и в обозримом будущем отпустят. Во всяком случае освобождение Луценко сегодня выглядит более вероятным, чем освобождение Юлии Тимошенко.

Вместе с тем, ходят слухи, что следующим кандидатом на «посадку» в списках власти является Александр Турчинов.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона об амнистии лидера «Батькивщины», экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-главы МВД Юрия Луценко.

Законопроект зарегистрировал народный депутат Геннадий Москаль.

В проекте говорится, что цель принятия закона – утверждение политических свобод и демократических ценностей в Украине, улучшение международного имиджа, устранение препятствий на пути интеграции Украины в Европейский Союз, прекращение обвинений власти в уголовном преследовании оппозиционных лидеров.

«Принятие проекта Закона Украины Об амнистии Тимошенко и Луценко приведет к утверждению политических свобод и демократических ценностей в Украине, улучшению международного имиджа, устранения препятствий на пути интеграции Украины в Европейский Союз, прекращение обвинений власти в уголовном преследовании оппозиционных лидеров», - отметил в примечании к документеу Геннадий Москаль.