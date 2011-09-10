Более 100 офицеров ФРН участвовали в руководстве операцией НАТО в Ливии

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Германский бундесвер участвовал в руководстве операцией НАТО в Ливии. Об этом сообщило министерство обороны ФРГ в ответ на парламентский запрос депутата бундестага от партии «зеленых» Ханса-Кристиана Штрёбеле (Hans-Christian Ströbele).

Как следует из заявления оборонного ведомства, 103 офицера и унтер-офицера армии ФРГ в интегрированных штабах НАТО отвечали за выбор военных целей на ливийской территории, а также за связь с самолетами системы дальнего радиолокационного обнаружения и предупреждения AWACS, передает «Немецкая волна».

При этом немецкие военнослужащие лишь усилили уже существующие штабы Североатлантического альянса. Никаких новых командных структур для ливийской операции не создавалось. Последнее обстоятельство позволило федеральному правительству утверждать, что бундесвер не участвовал в операции в Ливии, указывает AFP. В противном случае решение об отправке военнослужащих бундесвера в новосозданные штабные структуры должен был бы принимать бундестаг.

В связи с этим агентство напоминает, что Германия подверглась острой критике со стороны союзников по НАТО за то, что в марте 2011 года в Совете Безопасности ООН при решении вопроса о начале ливийской операции представитель ФРГ воздержался от голосования. Между тем правительство в Берлине уже пообещало, что Федеративная республика примет активное участие в послевоенном восстановлении Ливии.

Напомним, Германия выделила ливийским повстанцам 100 миллионов евро, сообщил министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, сообщает РБК

По его словам, эти средства пойдут на финансирование восстановительных работ в Ливии и на гуманитарные нужды.