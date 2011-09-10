Более 500 человек пострадали в столкновениях с полицией в Каире

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Количество пострадавших в столкновениях полиции с демонстрантами рядом с посольством Израиля в Каире возросло до 520, один человек умер от сердечного приступа, передает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на официальные данные министерства здравоохранения республики, пишет УНН.

Ранее сообщалось о не менее 220 пострадавших.

В районе посольства Израиля практически всю ночь проходила демонстрация, участники которой требовали выслать посла этой страны из Египта. Чтобы разогнать толпу, полиция при поддержке бронемашин применяла слезоточивый газ.

Демонстранты сначала разбили заградительную стену посольства, сорвали израильский флаг с высотного здания, где расположено посольство, а затем открыли дверь и ворвались в помещение дипмиссии. Молодые люди выбрасывали из окон дипломатические документы из архива посольства.

Полиция арестовала четырех демонстрантов. В ответ несколько сотен молодых людей окружили расположенное рядом управление полиции и подожгли его.

Напомним, в Каире тысячи активистов снова вышли на площадь Тахрир с требованием ясного плана перехода к демократии. Участники акции требовали также прекратить практику рассмотрения гражданских дел военными судами.

Активисты призывали к отставке главы Высшего военного совета Египта Хуссейна Тантави, занимавшего при экс-президенте страны Хосни Мубараке пост министра обороны. Акции протеста прошли и в других египетских городах.

Власть в Египте перешла в руки военных после свержения президента Мубарака в феврале этого года. Этот митинг был крупнейшим за последний месяц.