Обама принял верительные грамоты посла Ливии в США, представляющего ПНС

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Президент Барак Обама принял верительные грамоты чрезвычайного и полномочного посла Ливии в США Али Ауджали, представляющего интересы Переходного национального совета (ПНС), сообщил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Томми Виетор, пишет ИТАР-ТАСС.

Официальную аккредитацию американского правительства Ауджали получил еще 11 августа. Однако у него тогда еще не было статуса посла, а лишь временного поверенного в делах Ливии в США.

С просьбой аккредитовать Ауджали и еще несколько человек в качестве дипломатов и передать в их распоряжение ливийское посольство, ранее закрытое по требованию Вашингтона, ливийский Переходный национальный совет обратился к администрации Обамы 26 июля. За две недели до этого США объявили о признании ПНС в качестве законной власти в Ливии на период до проведения там выборов.

Ауджали был послом в Вашингтоне еще при правительстве Муамара Каддафи, но после начала народных выступлений в Ливии порвал с правящим в Триполи режимом и объявил о переходе на сторону оппозиции.

Как отметил в письменном заявлении в связи с вручением верительных грамот Виетор, 2до тех пор пока ПНС будет предпринимать шаги для перехода к демократии, США готовы оставаться его союзником».

Напомним, ранее посол Ливии в США Али Ауджали отказался представлять интересы руководства своей страны, заявив, что не собирается служить режиму Муаммара Каддафи. Такое заявление он сделал в ток-шоу Good Morning America на американском телеканале ABC News.

Ауджали призвал США помочь ливийскому народу свергнуть правительство Каддафи. Он также потребовал, чтобы действующий лидер страны ушел со своего поста во избежание дальнейшего кровопролития.