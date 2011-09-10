Янукович подписал закон по реформированию пенсионной системы (ВИДЕО)

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Президент подписал закон о Пенсионной реформе. Виктор Янукович подписал Закон Украины № 3668-VI «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», сообщает пресс-служба Президента.

Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» был принят Верховной Радой Украины 8 июля этого года по инициативе Кабинета Министров Украины. За принятие указанного Закона проголосовали 248 народных депутатов Украины.

Закон предусматривает внесение ряда изменений в 22 законодательные акты, в том числе Законы Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «О пенсионном обеспечении», «О негосударственном пенсионном обеспечении», «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам», «О прокуратуре», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «О государственной службе», «О научной и научно-технической деятельности», «О службе в органах местного самоуправления», «О статусе народного депутата Украины», «О судоустройстве и статусе судей».

Закон повышает пенсионный возраст для женщин до 60, а для мужчин-госслужащих до 63 лет.

Страховой стаж поднят до 30 лет для женщин и 35 для мужчин. Размер максимальной пенсии ограничивается на уровне 10 минимумов, то есть 7640 гривен. Пенсионная реформа вступит в силу с 1 октября.

Напомним, глава парламента Владимир Литвин подписал закон о пенсионной реформе.



Соответствующий законопроект № 7455 восьмого сентября передан Президенту Виктору Януковичу на подпись, говорится на сайте Верховной Рады

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