«Жесточайшую украинизацию» остановит закон о языках - регионал

Принятие законопроекта о языках позволит «остановить жесточайшую украинизацию и стабилизировать ее», а также обеспечить толерантное отношение ко всем языкам внутри Украины, заявил «регионал» Вадим Колисниченко..

В свою очередь, Посол России в Украине Михаил Зурабов в ходе круглого стола в субботу в Киеве высказал мнение, что представители нацменьшинств будут считать свою страну безопасной, если государство обеспечит им свободное использование своего родного языка, сообщает Украинская правда

«Если государство делает все для того, чтобы граждане, которые считают конкретный язык своим родным, имели возможность говорить на этом языке и получать государственные услуги на этом языке, они всегда будут воспринимать страну, как безопасную и свою», - заявил посол.

В то же время, «регионал» Вадим Колесниченко прокомментировал отклонение парламентским комитетом по вопросам духовности и культуры законопроекта об основах государственной языковой политики (авторы Колесниченко и Сергей Кивалов).

«Мнение комитета по бездуховности и двуличию, естественно, для Верховнй Рады не является основным. Есть, к сожалению или к счастью, позиция большинства», - сказал депутат.

Колесниченко также сообщил, что в новом законопроекте, зарегистрированном в августе в Верховной Раде включены «практически все рекомендации» Венецианской комиссии и ОБСЕ.

Напомним, народный депутат от БЮТ Владимир Яворивский считает, что законопроект о статусе региональных языков - фактически закамуфлированный старый законопроект о втором государственном русском языке.

«Фактически, это закамуфлированный старый законопроект. Какие поправки сделаны? Минимальные – там, где снято слово, и обычно они избежали этой уже прямолинейности о том, что два государственных языка, но фактически все остается на том же уровне», - заявил председатель парламентского комитета по вопросам культуры и духовности.