Посол России в Украине связывает газовый спор с выборами

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Посол России Михаил Зурабов объясняет активизацию газового спора приближающимися выборами в Украине и России, пишет «Сегодня»

«Я предполагаю, что активизация диалога, дискуссии, в которую вовлечены сейчас достаточно широкие группы представителей экспертного сообщества, политикума, общественности во многом обусловлена тем, что Россия и Украина вступают в определенный активный политический процесс. Это, я думаю, во многом предопределяет тональность и эмоциональную волну... Точка зрения о том, что надвигающиеся выборы влияют на оценки политиков происходящих процессов, вне всяких сомнений», - сказал он.

По его словам, диалог на эту тему не прекращался, и посол допускает, что решение, устраивающее обе стороны, может быть найдено.

Напомним, официальный Киев вынужден активно искать дополнительные точки соприкосновения с Западом.

Освобождение экс-премьера Юлии Тимошенко могло бы стать демонстрацией готовности украинской власти идти на уступки. Но одновременно это становилось бы демонстрацией ее слабости.

На Банковой, по сведениям различных источников готовят эрзац-вариант: осудить и амнистировать. Законопроект о «декриминализации» уголовной статьи о превышении власти появился, наверное, не случайно.

Одним словом, шансы выйти на свободу у Тимошенко, остаются. В случае с амнистией власть убивает двух зайцев: идет на уступку Западу и лишает главу БЮТ возможности избираться.



