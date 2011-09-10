Чернобыльцев и ветеранов ВР хочет лишить льгот

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16 категориям граждан могут лишиться социальных льгот, заявляет народный депутат Андрей Павловский. Их могут отменить приняв законопроект о гарантиях государства по исполнению судебных решений, который принят парламентом в первом чтении, пишет УНН

«Законом о гарантиях государства по исполнению судебных решений, который был внесен на рассмотрение парламента с голоса. Данный документ интересен тем, что во второй его части, в переходных положениях, с 1 января 2012 года отменяется выплата социальных льгот 16 категориям граждан. Среди прочего, это касается ветеранов Великой Отечественной войны, «чернобыльцев», детей войны. Кроме того, отменяются социальные выплаты для милиционеров и прокуроров», - отметил Павловский.

Среди прочего, отметил парламентарий, планируется отменить льготы на оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное санаторно-курортное лечение.

«Дети-инвалиды Чернобыля имели право на бесплатное бюджетное обучение в вузах, а теперь они будут учиться только за деньги», - добавил А.Павловский.

По его словам, инициаторы принятия данного документа хотят избежать судебных обращений от граждан, которые требуют соблюдения их прав в отношении получения социальных льгот.

Напомним, ранее депутат заявлял, что принятие пенсионной реформы — не самое страшное, что могло постигнуть украинцев, ведь в этом году парламент может проголосовать за упразднение льгот для еще 16 категорий.

«Я думаю, что в этом году нас ожидают еще решения еще хуже... Изменениями к госбюджету ликвидировали социальные льготы таких значительных категорий как чернобыльцы, дети войны и военные пенсионеры»