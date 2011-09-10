В Египте правительственный кризис

Правительство Египта под руководством Исама Шарафа может уйти в отставку уже сегодня. В ближайшие часы пройдут экстренные заседания кабинет министров и Высшего совета вооруженных сил Египта.

По последним данным, в результате беспорядков у израильского посольства в Каире пострадали 1049 человек, сообщает ИТАР-ТАСС. По информации минздрава АРЕ, в результате ожесточенных ночных столкновений в центре Каира зафиксированы три смертельных случая, один из которых наступил в результате сердечного приступа.

Полицией задержаны десятки человек. Военная прокурора начала расследование по обвинению в разжигании беспорядков и создании угрозы миру и безопасности граждан Египта. МВД объявило режим чрезвычайной ситуации в стране, отменив отпуска и увольнительные всех своих сотрудников.

В МВД Египта предположили, что за событиями у израильского посольства могут стоять «иностранные силы». Противники Хосни Мубарака, между тем, обвинили в произошедшем экс- президента, который, по их мнению, «отдавал приказы из тюрьмы». Тем временем, интернет-сообщество осудило произошедшие беспорядки, поскольку это «идет вразрез с достижениями революции 25 января».