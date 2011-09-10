РФ сделает знание русского языка обязательным условием для мигрантов

Спикер Госдумы РФ Борис Грызлов хочет проверять мигрантов, претендующих на проживание в Росси, на знание русского языка. Причем делать это он предлагает еще до въезда в Россию – в тех странах, откуда мигранты приезжают.

«Около 10% населения России составляют мигранты, которые к нам приезжают, работают. Я считаю, что пришла пора принять закон об обязательности русского языка для того, чтобы, въезжая в Россию, получить право на работу», – цитирует Грызлова NEWSru.

По мнению спикера, «только зная русский язык можно, во-первых, почитать наши законы и быть правопослушными и защищенными гражданами, потому что закон нас не только обязывает, но и защищает».

«Поэтому думаю, что такая инициатива будет воплощена в проект закона об обязательности знания русского языка, – сказал он. – Экзамен будет представлять определенный тест, сдав который можно будет получить право на работу в России. Думаю, что прием этих тестов – это работа консульств, которые находятся в тех странах (откуда приезжают мигранты)».

Межнациональный вопрос остро обсуждается в последнее время политиками, включая и главу государства Дмитрия Медведева, который решил построить в России «общество внутренней гармонии». А пока гармонии нет, дал указание: «Тот, кто, прибывая на новое место жительство, ведет себя неподобающим образом или совершает преступления, должен быть наказан», – заявил президент, но тут же подчеркнул, что в равной степени наказания заслуживает тот, «кто ущемляет права меньшинств».

Напомним, выступая 3 августа на саммите СНГ в Душанбе, Медведев заявил, что Россия будет распространять русский язык в рамках СНГ, видя в нем уникальное средство межнационального общения.