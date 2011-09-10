Як-42 могли укоротить взлетную полосу – готовились к прилету Медведева

{1-} Взлетная полоса, с которой взлетал Як-42, потерпевший крушение 7 сентября, была значительно укорочена – вместо стандартных 3 км у самолета было всего лишь 1,5 км для взлета.

Об этом, на условиях анонимности, сообщили журналистам Сегодня коллеги из Ярославля. Они предполагают, что самолет взлетал с половины полосы, потому что половину полосы перекрыли для проверки перед прилетом президента Дмитрия Медведева и других высокопоставленных чиновников в Ярославль на Мировой политический форум. Кстати, именно из-за форума хоккейный матч перенесли в Минск из Ярославля.

«Положились на мастерство пилота, но профи говорят, что это очень сложный маневр — поднять самолет с половины полосы. Может и получилось бы, но задел антенну, самолет раскачало, и он стал неуправляемым», — пишут на одном из ярославских форумов.

Другие блогеры указывают на то, что Як-42 вполне способен взлетать с укороченной ВПП – ему достаточно 800 м. Значит, Як-42 не смог набрать нужную мощность, а вот почему — предстоит выяснить экспертам. В частности, российский Минтранс выдвинул версию о том, что в баки залили некачественный керосин. И пока все самолеты в ярославском аэропорту заправляют привозным топливом.

Напомним, украинских хоккеистов Даниила Собченко и Виталия Аникеенко, которые трагически погибли при падении самолета Як-42 под Ярославлем, похоронили в субботу, 10 сентябряна Совском кладбище города Киева.