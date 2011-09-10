Президент поздравил кинематогрфистов с праздником и пообещал поддержку

Президент Украины Виктор Янукович поздравил украинских кинематографистов с профессиональным праздником.

«Украинская школа кинематографа – заметное явление мировой культуры. Ее традиции помогли выдержать тяжелый кризис и стать на путь возрождения», – говорится в размещенном на официальном сайте поздравлении главы государства по случаю Дня украинского кино.

Как отметил глава государства, «сегодня в стране плодотворно работают талантливые режиссеры, актеры, сценаристы, операторы, продюсеры, кинокритики, развивается киносеть, структурируется кинобизнес».

Янукович уверен, что при поддержке государства украинские кинематографы смогут в ближайшее время реализовать многие творческие замыслы и инициативы, направленные на развитие и популяризацию национальной кинематографии.

Президент пожелал всем праздничного настроения, здоровья и вдохновенья.