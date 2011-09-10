МВФ признал Переходной нацсовет законным правительством Ливии

Глава МВФ Кристин Лагард, выступая на совещании министров финансов стран «Большой восьмерки» заявила о признании Переходного национального совета в качестве законного правительства Ливии.

В то же время главные финансисты «Большой восьмерки» высказались за расширение объемов финансовой помощи до $38 миллиардов долларов ряду арабских стран – на восстановление экономики и развитие демократии, сообщает Би-би-си.

В числе стран-получателей помощи – Египет и Тунис, где в этом году произошли революции, а также Марокко и Иордания.

Предложение прозвучало на встрече во французском Марселе, куда, наряду с министрами финансов стран, прибыли руководители Международного валютного фонда и Всемирного банка.

На встречу были также приглашены представители новых ливийских властей.