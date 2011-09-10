Военные власти не приняли отставку правительства Египта

Высший совет вооруженных сил АРЕ отверг сегодня прошение об отставке кабинета, поданное премьер-министром Исамом Шарафом.

В эти минуты в Каире проходит экстренное заседание кризисного комитета правительства для обсуждения ситуации с беспорядками вокруг израильского посольства. Параллельно экстренную встречу проводит военное руководство страны под председательством фельдмаршала Хусейна Тантауи, сообщает NEWSru.

Как ранее писал Главред, в результате столкновений погибли трое, более тысячи человек пострадали. Полицией задержаны десятки человек.

Военная прокурора начала расследование по обвинению в разжигании беспорядков и создании угрозы миру и безопасности граждан Египта. МВД объявило режим чрезвычайной ситуации в стране, отменив отпуска и увольнительные у всех своих сотрудников.

Напомним, прологом к хаосу, в который вновь погрузился Каир, послужила акция протеста, организованная накануне после пятничной молитвы молодежными движениями с требованием разорвать все отношения с Израилем. Десятки человек, вооружившись кувалдами и самодельным тараном, собранным из цепей, веревок и тяжелой металлической трубы, полностью снесли все заграждения, возведенные за неделю до этого вокруг высотки.

Дальше события развивались по нарастающей. Группе протестующих удалось через соседний дом прорваться внутрь здания и сбросить израильский флаг, водрузив вместо него египетский триколор. Потом их гнев перекинулся на находящихся поблизости сотрудников органов правопорядка. Были подожжены несколько полицейских грузовиков и участок. Десятки человек сумели проникнуть в одно из помещений, принадлежащих израильской дипмиссии, и начали выбрасывать из окон кипы бумаг и документов. Как сообщили израильские представители, в само посольство войти у них не получилось.

Отношения между Израилем и Египтом обострились после того, как в августе пять египетских пограничников были убиты во время перестрелки между израильскими военными и палестинскими боевиками на Синайском полуострове. Египет обвинил Израиль в убийстве своих граждан и потребовал расследования. Израиль в ответ заявил, что его военные к убийствам египтян непричастны.