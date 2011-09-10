Берлускони назвал имя своего преемника

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сообщил, что может не выставить свою кандидатуру на пост главы правительства после 2013г. Своим будущим преемником он видит 40-летнего Ангелино Альфано, бывшего министра юстиции.

Об этом итальянский премьер заявил на съезде молодежного крыла его партии «Народ Свободы», сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Ранее Альфано был назначен координатором правящей партии «Народ свободы».

«В конце моего нынешнего премьерского срока будет 20 лет, как я занимаюсь политикой. Это огромный период, если учесть, что политическая жизнь связана с чрезвычайным напряжением. Так что если я решу отклонить предложение своей партии в очередной раз выставить свою кандидатуру на выборах премьера, это будет оправданно», – сказал Берлускони.

Напомним, ранее не раз возникали слухи об отставке Сильвио Берлускони, связанной со всевозможными скандалами. Премьера неоднократно обвиняли в коррупции, а также в организации оргий с участием несовершеннолетних.

В частности, премьер-министр обвиняется в том, что прибегал к платным сексуальным услугам несовершеннолетней марокканки, известной под именем Руби, а также в использовании своего влияния при попытке скрыть эту связь.