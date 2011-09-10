В Египте отдадут по суд погромщиков израильского посольства

Виновные в погроме 9 сентября у израильского посольства предстанут перед чрезвычайным судом безопасности Египта.

Об этом заявил министр информации Египта Осама Хасан Хейкаль по национальному телевидению, сообщает Би-би-си.

Заявление прозвучало после того, как правительства США и ряда других стран выступили с осуждением штурма диппредставительства Израиля в Каире.

Египет «примет установленные законом меры, чтобы участники акции и подстрекатели были помещены в тюрьму, а затем преданы чрезвычайному суду безопасности», – заявил министр.

Напомним, как ранее писал Главред, в Каире тысячи активистов вышли на площадь Тахрир с требованием ясного плана перехода к демократии. Участники акций также выражали протест против убийства пяти граждан Египта в рамках израильской контртеррористической операции на Синайском полуострове в конце августа.