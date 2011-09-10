Бой Кличко–Адамек посмотрят более 100 тыс. поляков

Прямая трансляция боя за звание чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC между украинцем Виталием Кличко и поляком Томашем Адамеком с нового футбольного стадиона польского города Вроцлав начнется в 23:00 на телеканале «Интер», сообщает НБН.

А в Польше трансляция поединка Кличко–Адамек продана уже 100 тысячам польских абонентов. Бой транслируют несколько каналов Польши.

Как ранее писал Главред, Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко заявил, что каждый следующий бой может стать для него последним. Об этом Кличко-старший сказал на пресс-конференции, приуроченной к бою с поляком Томашем Адамеком.



«Я очень серьезно отношусь к Адамеку, потому что понимаю, что каждый бой может стать для меня последним», - сказал Кличко.



«А в субботу моя цель - доказать в очередной раз, что я по-праву владею своим титулом...»