Проект Госбюджета-2012 презентуют в ВР 15 сентября

Презентация проекта государственного бюджета на 2012 год должна состояться в Верховной раде 15 сентября.

Об этом сообщил председатель ВР Владимир Литвин, подводя итоги первой недели новой парламентской сессии, сообщает КоммерсантЪ.Украина.

По словам спикера, проект госбюджета «практически готов». Литвин также отметил, что Счетная палата должна проанализировать основные позиции этого документа и состояние выполнения главного финансового документа страны за нынешний год.

В то же время Министр финансов Федор Ярошенко сообщил, что в проекте государственного бюджета на 2012 год будет заложен дефицит на уровне не более 2,5% от внутреннего валового продукта (ВВП). При этом он отметил, что проект бюджета-2012 будет формироваться на принципах, направленных на экономический рост экономики.

«Бюджет 2012 года будет не бюджетом стабилизации, а бюджетом экономического роста», – заявил министр.