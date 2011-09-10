В Пентагоне реставрировали флаг США, «выживший» 11 сентября 2001 года

Министр обороны США Леон Панета в Пентагоне сделал последний стежок на американском флаге, найденном в развалинах Всемирного Торгового центра 11 сентября 2001 года.

Уже завтра этот флаг станет одной из частей памятного мемориала, сообщает Euronews.

А на Генассамблее ООН в память о тех, кто ушел из жизни 11 сентября зажгли свечу, которая должна стать символом единения человечества во имя торжества любви и добра. Выступающие подчеркнули, что ООН не остановится в борьбе с международным терроризмом, который без малого десять лет назад нанес миру мощнейший удар.

«Террористы целились не просто в одну страну. Они атаковали все человечество и такие универсальные ценности как мир и достоинство. Ради защиты и претворения в жизнь этих ценностей и была создана Организация объединенных Наций», – заявила первый заместитель генерального секретаря ООН Аша-Роуз Мигиро.