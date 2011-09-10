При крушении парома близ Танзании погибли 192 человека, 606 спасены

Число погибших в субботу при крушении парома в районе побережья Танзании и Занзибара выросло до 192 человек, 606 человек спасены, сообщает агентство Reuters.



Ранее СМИ сообщали о 163 погибших, представители госпиталя говорили о гибели 100 человек.



Паром, на борту которого находились более 500 пассажиров, совершал рейс из Занзибара в Танзанию. Точное число пассажиров, находившихся на пароме, не называется, отмечает РИА "Новости". Известно, что их было больше, чем предусмотрено для такого плавсредства. По некоторым данным, на борту судна могли находиться около 600 человек. Сильный ветер в районе кораблекрушения может помешать проведению поисково-спасательной операции. Представители полиции опасаются, что вода может отнести тела погибших на значительное расстояние от острова Пемба, принадлежащего Танзании и находящегося в 40 километрах севернее Занзибара.