Пресекли полет Як-42, в моторе которого был устаревший агрегат

Ространснадзор запретил авиакомпании «Як-Сервис», чей самолет Як-42 разбился под Ярославлем, выполнение 11 сентября рейса из Турции на лайнере такого же типа.

«В ходе тотальной проверки парка воздушных судов Як-42 инспекторы Ространснадзора установили, что в двигателе одного из самолетов авиакомпании «Як-Сервис» установлен агрегат с истекшим сроком эксплуатации, что представляет угрозу безопасности полетов», - цитирует представителя Ространснадзора ИТАР-ТАСС.

Таким образом пресечена попытка выполнить потенциально опасный рейс на воздушном судне Як-42Д (бортовой номер RA 42412), которое должно было вылететь из аэропорта города Измир (Турция) во Внуково 11 сентября», – пояснил представитель ведомства.



Генеральному директору авиакомпании «Як-Сервис» выдано инспекторское предписание о приостановке выполнения полетов на самолете до устранения нарушения.



Накануне в Ространснадзоре сообщили, что «Як-Сервис» сам приостановил выполнение полетов на пяти своих воздушных судах Як-42 до снижения инженерно-авиационной службой и инспекцией по безопасности полетов уровня риска в эксплуатации этих самолетов.



В Ространснадзоре пояснили, что после приостановки полетов своих Як-42 авиакомпания «Як-Сервис» успела проверить и вернуть допуск в небо двум таким лайнерам, в том числе тому, который должен был завтра совершить рейс из Турции. Однако, инспекторы надзорного ведомства вовремя успели обнаружить, что на этом самолете установлена деталь с истекшим сроком эксплуатации.