В США начались мероприятия памяти жертв 11 сентября

Президент США Барак Обама посетил сегодня Арлингтонское национальное кладбище близ Вашингтона. В канун 10-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года он почтил память американских военнослужащих, погибших во время войн в Афганистане и Ираке.

Обама вместе с супругой Мишель посетил 60-й участок кладбища, где похоронены погибшие в этих двух войнах, сообщает ИТАР-ТАСС.

Глава государства пообщался с членами семей военнослужащих, которые случайно пришли на кладбище в одно время с ним.

Бывший президент США Джордж Буш-младший сегодня также почтил память жертв терактов 11 сентября 2001 года в Пентагоне. Он возложил цветы к мемориалу, установленному неподалеку от того места, где почти десять лет назад разбился захваченный террористами пассажирский самолет.

Вместе с Бушем цветы возложила его супруга Лора. Также в краткой церемонии, включавшей в себя и минуту молчания, приняли участие министр обороны США Леон Панетта, председатель Комитета начальников штабов ВС США адмирал Майкл Маллен и возглавлявший при Буше военное ведомство Дональд Рамсфелд.

Позднее, как ожидается, Буш примет участие в траурной церемонии в штате Пенсильвания – у мемориала на месте падения другого лайнера, захваченного террористами. В саму же годовщину – 11 сентября – он будет на поминальных мероприятиях в Нью-Йорке.

В Пентагоне 11 сентября пройдет целый ряд церемоний. В частности, в 9:30 утра по местному времени (16:30 по Киеву) здесь будет объявлена минута молчания, после чего, как ожидается, выступят Панетта и Маллен. А на 15:15 (22:15 по Киеву) намечено прибытие президента США Барака Обамы, который возложит цветы к мемориалу.

Мемориал у стен Пентагона установлен близ того места, где в здание военного ведомства врезался захваченный террористами пассажирский самолет авиакомпании «Американ Эрлайнз». В результате погибли 184 человека.