Букмекеры считают Кличко фаворитом боя во Вроцлаве

Букмекеры считают Кличко фаворитом поединка Кличко–Адамек: коэффициент на победу украинца - 1,26, тогда как на Адамека дают 3,60. Ничья - 33, cообщает Сегодня.

Как ранее писал Главред, сегодня Виталий Кличко проведет свой первый поединок на профессиональном ринге в Польше и первый после того, как ему исполнилось 40 лет. Соперник - третий номер независимого рейтинга боксеров по версии boxrec (после Владимира и Виталия Кличко) - 34-летний поляк Томаш Адамек.



Вчера во Вроцлаве, где и пройдет бой Кличко–Адамек, состоялась процедура официального взвешивания боксеров. Кличко завесил 110 кг, Адамек оказался на 12 кг легче (98 кг).

