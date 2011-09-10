Лукашенко: СНГ – это хорошая переговорная площадка

{1-} Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия никогда не пойдет на то, чтобы разрушить СНГ, сообщает официальный сайт президента Беларуси,

«Россия выступала и выступает в русле интеграционных процессов. Боле того, там, где Россия привержена интеграции, есть очень серьезные подвижки. Без России на постсоветском пространстве никакой интеграции не будет», – сказал глава белорусского государства.

По его словам, СНГ – это хорошая возможность России видеть, что происходит вокруг нее в соседних республиках.

В то же время Лукашенко считает, что СНГ в полной мере выполняет свои функции.

«А чего мы хотим от СНГ? Если мы хотим того, что мы делаем в союзе с Россией, – не будет этого. На этих принципах СНГ развиваться не будет, слишком разные интересы у других государств. Если мы хотим от СНГ того, что мы делаем в ЕврАзЭС, Таможенном союзе, ЕЭП, – этого тоже не будет, потому что другие интересы у остальных членов СНГ», – сказал Президент Беларуси.

В качестве примера он привел Украину, которая не стремится входить в Таможенный союз, а выступает за формулу сотрудничества «3+1»

«Сегодня СНГ выполняет функцию некой площадки, переговорного зала, где собираются главы одиннадцати государств и обсуждают свои проблемы. Это хорошая переговорная площадка. Чего сегодня от СНГ требовать большего?», – резюмировал Лукашенко.