Елена Лукаш: Как показывает практика, с БЮТ договариваться невозможно…

Не помогли ни угроза не получить очередной кредитный транш МВФ, ни заверения, что только таким образом можно спастить от кризиса, ни увещевания премьера, ни просьбы Президента, прозвучавшие накануне голосования. Группа «За Украину!» голосов не дала, группа «Единого центра» тоже. Причем Вячеслав Кириленко подчеркнул, что за предложенные законы в предложенном варианте «заукраинцы» не проголосуют ни за что, сколько бы их ни просил об этом Президент, потому что не могут допустить гибели малого бизнеса…

Оппозиция в лице Партии регионов наблюдала происходящее в уже привычной для себя позе сидящей на дереве обезьяны. И, в который раз, получила возможность потереть руки и сказать – мол, вот он, еще одно очевиднейшее доказательство того, что никакой коалиции на самом деле не существует, поэтому надо что-то делать… Для того, чтобы определиться с планом действий у депутатов время есть – впереди праздники, и три недели Верховная Рада собираться не будет…

Чего добивается Партия регионов, продолжая придерживаться протестной линии поведения в Верховной Раде? Досрочных выборов? Так вы сами признаете, что без согласия БЮТ они вряд ли возможны…

Сегодня я поняла, что есть два способа блокирования Верховной Рады. Традиционный: когда недовольные народные избранники блокируют трибуну, систему «Рада» и возможность вести заседание. Это та картинка, которую часто видят телезрители. И новый: назовем его условно самоблокированием. Это когда власть не может принять важные и нужные законопроекты и от бессилия и беспомощности симулирует работу, рассматривая что угодно или сама блокирует себя и трибуну. Результатов работы, как в первом случае, так и во втором ожидать не приходится. Именно поэтому мы голосуем вопросы об ионизирующем излучении, летучих мышах, конопле, ратификациях и т.д., от принятия которых лет через двести общество бы не пострадало…

Глядя на эту бессмысленную и бесполезную трату бесценного времени, мы вынуждены поднимать вопрос о необходимости проведения одновременных выборов и Парламента и Президента.

Да, но формально считается, что Верховная Рада работает, значит, вопрос о недееспособности якобы снят…

Мы наблюдаем не процесс, а его имитацию. Я считаю, что Верховная Рада все же заблокирована. Депутатов почти нет, слушать нечего и не о чем говорить. Могут получать поддержку только компромиссные документы – например, соглашение с между Кабмином и Правительством Бразилии о научном и технологическом сотрудничестве…

Все-таки, какие цели ставит перед собой Партия регионов на ближайшие несколько недель? Вы отказались от идеи добиваться досрочных выборов? Возможны ли какие-то компромиссы, чтобы сохранить Верховную Раду?

Основная задача– это включение предложенных нами мер в бюджетные изменения и антикризисную программу. Наши специалисты продолжают подавать свои антикризисные законопроекты - их уже 29.

Рассказы Юлии Тимошенко об антикризисной программе я расцениваю как издевательство. Все помнят программу «Украинский прорыв». Так вот, антикризисная программа, по сути, является «Украинским прорывом» плюс несколько страниц текста о якобы беспощадной и бескомпромиссной борьбе Кабмина с кризисом. Этот документ внесли на замену «Украинского прорыва». Все лозунги и намерения, перечисленные в «Прорыве», оставлены в программе, которая получила название антикризисной. Они ничего нового не разрабатывали вообще! В этой программе одни пустые обещания! Согласно заключениям научно-экспертного управления, эта программа нежизнеспособна и неосуществима - декларация без конкретных дат, сроков, исполнителей и учета внешних и внутренних факторов риска. Это говорим не мы, а эксперты научно-экспертного управления ВР, которых в силу «фактора Литвина» сложно заподозрить в лояльности к Партии регионов.

У нас есть большие подозрения, что антикризисная программа – это ширма, за которой кроется необходимость получения годовой неприкосновенности для правительства. По Конституции вопрос об ответственности правительства не может рассматриваться на протяжении года после одобрения Парламентом программы деятельности Кабмина. Для Конституции не важно, как называется правительственная программа «прорыв», «провал»… Главное, чтобы она была проголосована. Похоже, что именно иммунитета, а не антикризисных мер и хотят в Кабмине.

Идет ли речь о том, чтобы отправить правительство в отставку?

Об этом речь идет уже год. Почти год назад состоялось первое голосование по отставке. Нас не поддержали. Мы еще раз ставили вопрос, нас опять не поддерживали. Такое ощущение, что фракции КПУ, Литвин и его блок и разношерстные коалицианты довольны и ситуацией в стране и работой правительства.

Недавно глава Конституционного Суда Андрей Стрижак сказал, что им нужно еще около месяца на рассмотрение представления Президента по поводу необходимости для новой коалиции внести кандидатуру премьера в ВР. Если КС поддержит позицию Президента, как тогда может развиваться ситуация? Бютовцы говорят, что готовы подать кандидатуру Тимошенко еще раз, но это скорее бравада…

Я не знаю, как будут развиваться события, но времени на их развитие практически нет. На носу Пасхальные и майские праздники, все помянут усопших, посадят картошку, и так незаметно пройдет май. А 27 июня официально стартует избирательная кампания по выборам Президента Украины.

Возможно ли отменить постановление ВР о проведении президентских выборов 25 октября?

Это постановление на сегодня оспаривается Президентом в Конституционном Суде. Отменить его можно только двумя способами: либо решением КС, либо решением Верховной Рады. На сегодня решение ВР вряд ли возможно, так как за данное постановление проголосовало больше 400 народных депутатов. Что касается Конституционного Суда, то уже несколько лет он нас радует решениями, которые каждый политик толкует по-своему, но которые, по сути, ситуацию не проясняют. Рискну предположить, что в неопределенности мы будем находиться до 27 июня, а потом официально стартует избирательная кампания. Как только это случится, отмена постановления ВР будет невозможна, и вряд ли политические силы это допустят: процесс выборов будет не остановить.

Поэтому если КС даст постановлению Верховной Рады негативную оценку, боюсь, ВР ответит еще одним постановлением или аналогичным такому же решению. Есть и третий вариант, маловероятный: перенесение голосования на январь…

Если отсчитывать запрет на роспуск парламента за полгода до выборов, то до 25 апреля еще можно ждать роспуска парламента. Президент может до этой даты издать указ о роспуске парламента?

Это очень сомнительная дата. Конституция говорит, что полномочия ВРУ не могут быть досрочно прекращены Президентом в последние шесть месяцев срока полномочий Президента Украины. Президент реализует свои полномочия до вступления на пост вновь избранного Президента. А теперь скажите: кто может точно спрогнозировать дату вступления на пост нового Президента? Сказать ее точно, чтоб от нее отсчитать назад шесть месяцев? Да никто!

Если постановление парламента останется в силе, то первый тур выборов состоится 25 октября. Какие будут суды, и когда пройдет повторное голосование, инаугурация нового Президента, нам неизвестно.

В таком случае, возможны ли досрочные выборы парламента до выборов Президента или одновременно с ними, о чем заявляет Виктор Ющенко?

Очень бы хотелось, чтобы произошли одновременные выборы, но пока консолидации усилий и голосов в парламенте для этого я не вижу.

Президент говорит, что хочет одновременных выборов, Партия регионов тоже вроде бы об этом говорит, хотя не понятно, насколько она этого на самом деле хочет. Сложение мандатов и обнуление списков достаточно сложная процедура. В какой точке должны сойтись интересы, чтобы это случилось?

Нужен указ Президента о досрочном прекращении полномочий парламента. Также нужно выполнение этого указа. Как показывает практика, между изданием указа о роспуске парламента и его выполнением лежит огромная, иногда непреодолимая пропасть.

Может ли быть реанимирован указ о роспуске парламента от 7 октября? Планируете ли вы сдавать сто пятьдесят мандатов, чтоб парламент не работал?

Я совершенно не сомневаюсь в творческих способностях Секретариата Президента. Придумать несуществующие основания для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады или описать уже существующие основания, как, например, отсутствие коалиции, у этих людей рука не дрогнет. Мы этот процесс наблюдали за последние пять лет неоднократно. Желающие ищут возможности, нежелающие ищут причины. Мы считаем, что основания для роспуска парламента есть – нет коалиции, нет 226 подписей под коалиционным соглашением, нет голосов в зале, нет ответственности.

Сегодня сдать 150 мандатов у нас не получиться. За каждое заявление народного депутата о досрочном прекращении полномочий нужно 226 голосов, удовлетворяющих такое заявление. У нас их нет, а представители коалиции нам уже сказали, что если мы напишем 150 заявлений, то десять- двадцать они удовлетворят, а остальные - нет. Мы элементарно не получим согласия зала, вот и все.

Возможно ли все-таки переформатирование коалиции в нынешнем парламенте т создание коалиции при участии Партии регионов и БЮТ? Есть ли возможность договориться?

Не с кем договариваться.

С БЮТ договариваться невозможно?

Как показывает практика – да. Сегодня голосуем конституционные законопроекты, а они их в одностороннем порядке отменяют. И так было не один раз…



Парламентские выборы у нас будут досрочные - непонятно когда, но они будут?

Да. И желательно, чтобы они прошли одновременно с президентскими. Давайте посчитаем: президентские выборы пройдут 25 октября, где-то к концу ноября, с учетом судебных баталий будет второй тур, и где-то в декабре или, скорее всего, в январе состоится инаугурация нового президента Украины. Новый президент столкнется со следующей проблемой – он не поддерживается большинством в парламенте, поэтому ему придется переформатировать этот парламент. А это еще одни выборы! Что такое выборы в Верховную Раду? Это минимум полгода без парламента: все будут в пылу избирательных баталий! А нужно будет еще провести выборы во все местные советы!

Таким образом, мы погружаемся в как минимум два года выборов. И это очень существенно и негативно скажется на качестве жизни страны – и экономическом, и политическом. Не легче ли провести все одновременно? Те, кто говорит, что это невозможно, на самом деле лукавят. Мы постоянно проводим одновременные выборы, когда выбираем местные советы и Верховную Раду. Получить на один бюллетень больше – это не смертельно. Нужен специальный закон – мы готовы отдать за него голоса.

Как вы оцениваете инициативы о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов? Сейчас есть восемь альтернативных законопроектов. Какие новеллы приемлемы для принятия Верховной Радой, в частности, имеет ли перспективы идея внедрить открытые избирательные списки?

Партия регионов свой законопроект еще не зарегистрировала. Мы продолжаем над ним работать. Это будет законопроект о выборах на пропорциональной основе с открытыми списками. Анализируя законопроекты, представленные отдельными депутатами, можно сделать неутешительный вывод: общей концепции и понимания, что такое открытые списки и какая процедура выборов с их применением, у парламентариев нет. Поэтому, сегодня единого законопроекта, у которого были бы шансы, я не вижу. Думаю, будет создана рабочая группа, которая выработает общую позицию.

Но тут важно вот еще что – если кто-то считает, что закрепление депутатов за округами и голосование по открытым спискам решит вопросы функционирования государственной власти в стране, то он очень сильно ошибается.

Открытые списки решают много вопросов: закрепляют депутатов за территориями, заставляют работать с людьми в регионах, обновляют состав политических игроков, минимизируют риск попадания во власть случайных людей (секретарш и водителей), уменьшают «корпоратизацию» партий и влияние лидеров на депутатов и политические процессы и т.д. Но есть одно «но»: самый идеальный избирательный закон не будет работать там, где не проведены основные реформы: децентрализация власти, реформа судебной системы, правоохранительных органов и т.д.

Простой пример – я закреплена за округом и прекрасно понимаю, что мне нужно найти средства, чтобы помочь достроить роддом, решить проблему с подтоплением шахт, помочь дому для беспризорных. Куда мне идти? В сегодняшней системе власти я не решу проблемы своего округа, по какому бы избирательному закону я не была избрана. Пока все властные, финансовые и кадровые возможности сосредоточены в Киеве, и регионы зависят от настроений на Печерских холмах, депутатам сложно быть эффективными. Нужна децентрализация власти.

А какой идеальный избирательный закон защити и избирателей и кандидатов от судейского беспредела?

Закон нужно менять и к открытым спискам нужно переходить. Но те, кто утверждают, что это – лекарство от всех болезней, очень сильно ошибаются. Нужны реформы.

Но это невозможно сделать за несколько месяцев перед выборами – это то же самое, что пытаться построить гражданское общество за пятилетку…

Как минимум это нужно осознавать.

Насколько вероятно, что следующие парламентские выборы пройдут по новому закону?

Сто процентов! Скажу больше - все выборы в Украине, все избирательные кампании до единой проходили по новым законам…

А закон «О выборах Президента» тоже нужно менять? Так как в БЮТ утверждают, что это нужно сделать обязательно…

Согласна, в него тоже однозначно нужно вносить изменения…

Какие из них готова поддержать или предложить Партия регионов?

Сейчас наша рабочая группа прорабатывает предложения к закону. В ближайшее время мы их зарегистрируем.

Может ли быть внесена новела о повышении возрастного ценза для кандидата в президенты до 40 лет и, таким образом, «отсечен» один из кандидатов – Арсений Яценюк?

Нет, конечно, это же изменения в Конституцию, на которые у нас сейчас Верховная Рада неспособна. Хотя очень хотелось бы, чтобы эти изменения были приняты – хотя бы в части децентрализации власти, о чем говорится в программах всех парламентских фракций…

Президент внес свой проект изменений в Конституцию в парламент, но пока конституционный процесс идет достаточно вяло, хотя у всех политических сил есть свои планы и соображения по этому поводу. Как Партия регионов восприняла предложения Президента, в частности идею двухпалатного парламента?

Партия регионов не восприняла и не воспримет идею президентской республики, заложенную в этот проект. На сегодня у нас есть проголосованное решение съезда о том, что мы за укрепление парламентско-президентской формы правления с усилением и децентрализацией местной власти. То есть у нас совершенно другие программные цели и задачи.

Поэтому мы ознакомились с этим текстом и на этом, наверное, точка, потому что никто не будет тратить время на анализ, критику, споры о нежизнеспособном документе.



Как вы сами объясняете этот шаг Президента, так как положительных отзывов он собрал удивительно мало?

Я уже давно не ищу логику в действиях Президента и его подчиненных. Сегодня эти конвульсивные движения то по внесению проекта в Верховную Раду, то идеи по созданию рабочих группы по референдуму в регионах нам удивительны и смешны…

Говорят, что существует совместный законопроект изменений в Конституцию Партии регионов и БЮТ, и что он уже отправлен в Венецианскую комиссию…

Общие наработки существуют, но их текст никогда не выносился на обсуждение и, тем более, никуда не посылался. На сегодня все комментарии по этому вопросу – это всего-навсего слухи…

Какие точки соприкосновения у Партии регионов и БЮТ в вопросах изменения в Конституцию?

Если бы они были - проект уже давно был бы внесен в Раду…Свой Партия регионов зарегистрировала давно.

Вы исключаете возможность внесения изменений в Конституцию с тем, чтобы выборы Президента прошли в парламенте?

Выборы Президента не пройдут в парламенте, они будут всенародными.

Партия регионов декларирует уверенность в победе своего кандидата, но эти выборы – последний шанс и для Януковича, и для Партии регионов в ее нынешнем виде. И есть вероятность провала. Возможны ли какие-то договоренности между потенциальными лидерами – Януковичем и Тимошенко - до часа «Х», или каждый будет идти до победного конца?

Я бы не ставила вопрос так трагично – «до конца». Мы просто пойдем на выборы и выиграем их.

Тарас Чорновил сказал, что Ахметов и Клюев якобы не будут финансировать кампанию Виктора Януковича. В ПР продолжается брожение, и гнет «группы Фирташа» настолько невыносим, что у лидеров внутри партии зреют подобные намерения? Насколько сильны противоречия между группами внутри ПР?

Я не буду комментировать фантазии Чорновола. Никаких противоречий внутри ПР нет. Были конфликтные моменты, но конфликт исчерпан. Мы ежедневно работаем сообща, видим цели и трудимся над их достижением…