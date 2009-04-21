Президент проконтролировал борьбу с последствиями наводнения

21 апреля 2009, 14:43

Президент Украины Виктор Ющенко посетил с рабочим визитом Ивано-Франковскую область.

Главной целью поездки было ознакомление с ситуацией, сложившейся в регионе в контексте преодоления последствий прошлогоднего июльского наводнения. В Тисменицком районе области глава государства осмотрел восстановленную дамбу на реке Быстрица Надвирнянская и ознакомился с данными по ликвидации последствий стихийного бедствия на объектах водного хозяйства. Кроме того, Виктор Ющенко осмотрел строительство моста через Быстрицу Солотвинскую. В Ивано-Франковске под руководством Президента прошло совещание по вопросам состояния реализации мер по ликвидации последствий стихийного бедствия в пострадавших от наводнения областях. В рамках совещания глава государства напомнил, в частности, что по состоянию на 15 апреля остались неотстроенными 30 процентов разрушенных и поврежденных наводнением дорог, 42% разрушенных и 15% поврежденных мостов, 15% разрушенных и 20% поврежденных берегоукреплений. «Сделано две трети работы», - констатировал Виктор Ющенко, добавив, что речь идет также о незавершенном ремонте ряда социальных объектов и объектов коммунального хозяйства. В то же время Президент отметил существенный прогресс в вопросе обеспечения жильем пострадавшего населения. «Практически все, что касается решения вопросов на уровне семей, реализовано», – сказал Виктор Ющенко. Он, в частности, отметил, что за неполные восемь месяцев было построено 1296 жилых домов и, таким образом, «до нового года закрыта тема жилья». Во время поездки Президента сопровождали министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир Шандра, первый заместитель министра регионального развития и строительства Анатолий Беркута, заместитель министра охраны окружающей естественной среды Дмитрий Гурский, заместитель министра финансов Владимир Матвийчук, заместитель министра транспорта и связи Владимир Бадагов, заместитель министра топлива и энергетики Бурзу Алиев, заместитель главы Секретариата Президента Роман Безсмертный, заместитель главы Госкомитета Украины по водному хозяйству Виктор Бабенко, заместитель председателя Госслужбы автодорог Александр Турченко, заместитель председателя Госкомлесхоза Алексей Пристая, Генеральный прокурор Александр Медведько, заместитель председателя Главного КРУ Дмитрий Олийнык.

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