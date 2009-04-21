Новые коалиция и Конституция – уже после праздников?

Во время встречи со словацким послом Урбаном Руснаком он заявил, что уже после майских праздников коалиция может переформатироваться, а конституционный процесс (в исполнении БЮТ и Партии регионов) возобновиться. В частности, сказал Литвин, в Раде может быть поднят вопрос о переносе выборов Президента в парламент.



Почему призабытая уже тема коалиционного объединения двух крупнейших парламентских фракций снова всплыла именно сейчас? Насколько велика вероятность того, что в случае возобновления сотрудничества БЮТ с Партией регионов им удастся довести до конца то, чего не удавалось несколько раз до того? Решатся ли потенциальные коалицианты менять правила политической игры накануне президентских выборов (ведь вносить в Конституцию изменения, которые будут предполагать избрание главы государства в парламенте, придется в сентябре-октябре, то есть, грубо говоря, за месяц до 25 октября)?



Об этом «Главред» говорил с украинскими депутатами – представителями всех парламентских политсил.



Сергей Мищенко, БЮТ: «Провести конституционные изменения можно, но выглядели бы они, как выученный в последнюю ночь екзамен»



{1-} Точка отсчета действий Партии регионов о возможном внесении изменений в Конституцию – это решение Конституционного суда по представлению Президента о необходимости назначения нового премьер-министра новой коалицией. То есть решение конституционного вопроса для ПР определяется никак не майскими праздниками, а решением КС.



Если решение КС даст основания Президенту издать указ о досрочных выборах, то понятно, что Партия регионов пойдет на выборы. Если же будет другое решение КС, то получим несколько возможных конфигураций.



Прежде всего, «регионалы» могут попытаться взять всю полноту власти и выиграть президентские выборы. Потом у них появиться и коалиция, и премьер. Если же они не будут уверены в выигрыше президентских выборов, то может произойти конфигурация конституционных изменений со стороны Партии регионов и БЮТ. Но этот вариант маловероятен, ведь до президентских выборов очень мало времени, а конституционную реформу нужно проводить только до них. Этого, на самом деле, мы уже физически не успеем сделать. Для проведения конституционной реформы нужны две парламентских сессии и заключение КС. А между двумя сессиями летом будут почти двухмесячные летние каникулы у конституционных судей, которые просто не дадут возможности реализовать план проведения конституционных изменений.



План проведения конституционных изменений, о котором сейчас много говорят, можно было реализовать, если бы они были поданы на рассмотрение Рады максимум в октябре 2008 года и на той сессии проголосованы.



Теперь уже невозможно первый раз проголосовать изменения в КС в мае, а второй раз – в сентябре. Никто ведь не станет довольствоваться изменением одной статьи Конституции. Если будет реформа, то будут менять статьи относительно всех ветвей власти – начиная с Президента и заканчивая местным самоуправлением. Понятно, что для заключения КС потребуется не два дня, и даже не два месяца. Быстро сделать заключение по всем планируемым изменениям не удастся. Если Конституционный суд осмелится представить заключение через неделю, то это слишком явно будет свидетельствовать о политических договоренностях. В случае конституционных изменений последует очень сильное сопротивление Президента, ему может удаться затянуть решение через КС. Тактически провести конституционные изменения можно, но выглядели бы они, как выученный в последнюю ночь экзамен.



Сейчас интенсивные переговоры между ПР и БЮТ о Конституции не ведутся. Зачем терять силы и энергию, если скоро может быть указ о роспуске Рады? Поэтому все ждут соответствующего решения КС, а после него уже будут определяться. Само же судьбоносное решение Конституционного суда стоит ожидать где-то через неделю.



С другой стороны, если изменения к Конституции и были бы приняты до президентских выборов, то это было бы не совсем справедливо. Ведь тогда уже президентская кампания будет на финише, было бы неуместно отбирать у людей право избрать Президента. К тому же, как менять Основной Закон, если основные политические игроки уже вовсю будут поливать друг друга грязью? Что бы там ни говорил Литвин, какие-то серьезные договоренности возможны только после выборов Президента. Михаил Чечетов, Партия регионов: «Пусть Владимир Михайлович спит спокойно, все будет сделано так, как нужно стране»



{2-} Последние заявления Владимира Михайловича Литвина свидетельствуют о его глубокой нервозности. Он начал «дергаться». Это даже для маленького политика неприемлемо, а если так ведет себя политик масштаба Литвина, то это не прибавляет солидности.



Пусть Владимир Михайлович спит спокойно, все будет сделано так, как нужно стране. Что это значит? – Скоро увидите. Партия регионов не допустит глупых сценариев, имевших место в 2004-2005 годах. Эту игру уже будем вести мы в рамках закона и Конституции.



Я думаю, Литвин сейчас боится, что в случае досрочных выборов он повторит судьбу Мороза и не попадет в парламент. По всем рейтингам его блок именно это ждет. Парламентские выборы до президентских еще возможны. Пока Виктор Ющенко на посту Президента, у нас возможно все что угодно.



Все могут спать спокойно, мы не допустим, чтобы были изломаны судьбы десятков людей, как в 2005 году. Наша победа будет красивая, нокаутом, вся страна этому будет аплодировать. Думаю, это произойдет на всенародных президентских выборах 25 октября. Все, поезд пошел, уже натянута финишная ленточка, к этому надо готовиться. Просто некоторых эта ленточка очень пугает. Но другие этого не боятся. Люди уже связывают перспективу страны как раз с победителем грядущей парламентско-президентской гонки.



Исходя из сегодняшних реалий, скорее всего, парламентские выборы пройдут уже после президентских. Также я не верю в изменения в Конституцию до президентских выборов. Это очень маловероятно. До выборов реально изменить только избирательную систему – ввести открытые списки кандидатов в депутаты.



В коалицию Партии регионов и БЮТ мы уже не верим. Слишком уж много у нас расхождений. Как оно будет после выборов – посмотрим. А в нынешнем году эта тема не актуальна. После президентских выборов возможны всякие политические альянсы.

Олег Зарубинский, Блок Литвина: «Процессы договоренностей между БЮТ и Партией регионов и не прекращались»



{3-} Процессы договоренностей между БЮТ и Партией регионов и не прекращались. Даже Виктор Янукович недавно сказал, что его партия всегда выступала за дискуссию и переговоры по конституционным изменениям. С другой стороны, остальные комментаторы из Партии регионов время от времени говорят, что это нереально, и в БЮТ не с кем договариваться.



Мне кажется, что консультации, которые вряд ли имеют статус официальных переговоров и происходят не на уровне первых лиц, а на уровне переговорщиков, скорее всего, никогда и не прекращались. Там есть люди, достаточно близкие друг к другу и по жизни, и по биографии, и по бизнесу, в конце концов.



Но очевидно, разноплановые заявления, которые время от времени звучат со стороны определенных депутатов из Партии регионов, говорят о том, что даже в самой этой силе есть дискуссия по поводу этих проблем: стоит ли идти на союз, на партнерские политические отношения, в том числе и, возможно, с кадровым распределением, стоит ли закусывать удила и занимать жесткую позицию.



Когда о Партии регионов говорят, что там есть два или три крыла, мне кажется, что это не совсем правильно. Возможно, я ошибаюсь, но у меня создается впечатление, что в этой политсиле происходит определенное дробление групп по интересам, и сейчас там уже есть 7-8 таких групп. Поэтому ответы на вопросы, которые в настоящий момент стоят перед Партией регионов, зависят от отношения тех или иных ее групп к сотрудничеству с Юлией Тимошенко и от перспектив Партии регионов в октябре этого или в январе 2010 года.



Я думаю, что эти три недели до 12 мая, когда состоится ближайшее пленарное заседание Верховной Рады, для лагеря переманивателей напрасно не пройдут. Ведущие такие переговоры используют это время для того, чтобы сделать диалог еще интенсивнее. В то же время я не могу не вспомнить, что это будет уже четвертой попыткой достичь таких договоренностей...



Что же касается возможного переноса президентских выборов в парламент, то я напомню вам о позиции по этому поводу Блоку Литвина. Мы настаиваем на том, что в Украине такая ситуация, такая история и такая ментальность у подавляющего большинства наших сограждан, что Президента нужно избирать всенародно, а не в парламенте. Это – факт, аксиома и позиция нашей политической силы.



Возможное избрание Президента в Верховной Раде, очевидно, является предметом того, что ставится на кон переговоров, это – один из предметов дискуссии. С другой стороны, сегодня я прочитал заявление Януковича о том, что он выступает за всенародные выборы Президента и что изменить Конституцию до президентских выборов нереально. Поэтому мне трудно что-то комментировать...



Павел Жебривский, НУНС (не входит в состав коалиции): Если бы у БЮТ и Партии регионов была идеология, мы бы сейчас не думали, создадут они коалицию или нет



{4-} Ввиду последних заявлений Януковича, который вдруг смягчился по отношению к Юлии Тимошенко, я думаю, что вероятность совместных согласованных действий БЮТ и Партии регионов сегодня составляет 50 на 50.



Их проблема заключается в том, что они сами себя загнали в угол, приняв решение о проведении президентских выборов 25 октября. Вот-вот должна стартовать избирательная кампания, и оттягивать дальше уже некуда. Если, допустим, до июня-месяца конституционный процесс не начнется, то потом им будет очень трудно объяснить свою внезапную активизацию в этом направлении. Именно из-за этого цейтнота они сейчас так спешат.



Перенос президентских выборов в парламент в ситуации, когда свыше 75% украинского народа считает, что выборы должны быть всенародными, – это, конечно, неэтично. Но этическую составляющую этого процесса учитывать будут немногие, доминировать будет политическая целесообразность.



Другое дело, что Партия регионов - неоднородна, в ней есть разные течения, и как раз борьба течений и групп влияния внутри нее приводит к появлению разных, порой даже взаимоисключающих заявлений по этому поводу. Одни «регионалы» выступают за углубление диалога и создание коалиции с БЮТ, другие – категорически против, и в зависимости от того, какая группа на данном этапе побеждает в их «междусобойчике», такое заявление и появляется. И то, что сейчас Янукович смягчился по отношению к БЮТ, свидетельствует о том, что, наверное, какую-то ситуативную победу одержала та группа, которая выступает за сотрудничество с Тимошенко. Каких-то же целостных трендов тут быть не может, потому что, еще раз подчеркиваю, Партия регионов неоднородна, она не продуцирует единую политику.



Эта ситуация еще раз подтверждает тезис об отсутствии в Верховной Раде идеологических партий. Если бы у партий, представленных в парламенте, тех же БЮТ и Партии регионов, была идеология, мы бы теперь не думали, создадут они коалицию или не создадут: их действия были бы прогнозируемыми. А поскольку они не идеологические, а бизнес- образования, то понятно, что они работают в подковерном режиме, что мы, собственно, и наблюдаем сегодня. Спрогнозировать поведение этих партий очень трудно, а может даже и невозможно.



Юрий Костенко, НУНС (входит в состав коалиции): «В Украине возможны любые договоренности, но с их реализацией всегда были проблемы»



{5-} Если Литвин говорит об активизации сценария внесения изменений к Конституции после майских праздников, то он ведь ответственный человек, председатель Верховной Рады, это он не для красного словца сказал. Есть реальная угроза антиконституционныхх-конституционных реформ.



Хотя проблем в отношениях ПР и БЮТ очень много. Это две крупнейших в стране олигархических группировки, потому разделить все на двоих для них не так и просто. Другая проблема – конституционная модель, которую предлагает Тимошенко. Это не дает гарантии того, что политические договоренности будут выполнены. И в Партии регионов, и в БЮТ есть многие люди, просто не воспринимающие такого рода союзы.



В Украине возможны любые договоренности, но с их реализацией всегда были проблемы. Вспомнить хотя бы изменения к Конституции от Кучмы. Тогда первое чтение они прошли, но на второе чтение духа не хватило. Сейчас другой состав Верховной Рады, но это показывает, что не так просто эти вещи у нас делаются. Никто не даст гарантии, что партнер в последний момент не подведет.



Александр Голуб, КПУ: «Меня интересует не столько форма избрания Президента, сколько его полномочия»



{6-} Единственно возможное объединение между Партией регионов и БЮТ может образоваться для того, чтобы установить определенные рамки политической борьбы и договориться о возможной совместной игре на выборах, а возможно, и о совместной политической игре.



Однако я не думаю, что они могут сформировать какое-то постоянное большинство, потому что для этого нет никаких, в частности экономических, оснований. Что касается политики – понятно, это разные политические силы. Относительно экономики – за спинами этих политсил стоят мощные финансово-промышленные группировки, которые имеют прямо противоположные интересы. Поэтому создание постоянного большинства этими политическими силами невозможно.



Что касается изменений к Конституции, то, конечно, они нужны. Меня в этом аспекте интересует не столько форма избрания Президента, сколько его полномочия. Коммунисты вообще считают, что институт президентства себя в Украине дискредитировал полностью, поэтому выступают за создание в нашем государстве парламентской республики, и институт президента Украине абсолютно не нужен. Но если за ним останутся лишь представительские функции власти наподобие вручения государственных наград, приема верительных грамот от послов и так далее, то смысла избирать такого человека на общенародных выборах действительно нет: это трата народных денег из бюджета, который и так страдает от их нехватки.



По поводу этичности изменения формы избрания Президента накануне президентских выборов, я не думаю, что в украинской политике вообще можно говорить об этике. Отсутствием этики общения, этики отношений сегодня страдают и парламент, и Кабмин, и Президент, поэтому тут не существует каких-либо предостережений.