Россия отвергла дружбу НАТО

Санкции настолько несерьезны, что они вряд ли заставят НАТО отказаться от своих планов. Представитель России при Альянсе Дмитрий Рогозин предупредил, что Москва не примет участие во встрече начальников Генштабов Россия-НАТО. Альянсу от этого – ни холодно, ни жарко. Как, собственно, и Москве.

Многонациональные учения под эгидой НАТО Cooperative Longbow 09/Cooperative Lancer 09 в Грузии должны пройти с 6 мая по 1 июня. В них примут участие около 1,3 тысячи военнослужащих из 18 стран Альянса и его партнеров.

Россию, конечно, не страшат учения в Грузии сами по себе, но их отмена для Москвы – дело принципа. В последние месяцы Запад то и дело подавал России сигналы: мы бы хотели с вами помириться, давайте жить дружно… В Москве, вероятно, восприняли эти шаги навстречу как своего рода уступки. В таком случае, конечно, Россия вряд ли будет довольствоваться малым. В Москве хотели бы дружить с Западом, но на своих условиях.

Быстрая смерть перемирия между Россией и Западом была очевидной. Можно было лишь гадать, как скоро разомкнутся теплые объятия Москвы и западных столиц. Россия времен экс-президента Бориса Ельцина дружила с Западом, но отношения между сторонами охладились после операции НАТО в бывшей Югославии в апреле 1999 года. Попытались подружиться Владимир Путин с Джорджем Бушем после терактов 11 сентября 2001 года, однако российско-американскому братанию наступил конец, как только Белый дом попытался заручиться поддержкой Кремля для проведения антииракской кампании.

В первом случае российско-американская дружба длилась несколько лет, во втором – несколько месяцев. Сейчас же дружба, похоже, закончилась, так и не успев начаться. 6 марта госсекретарь США Хиллари Клинтон встретилась в Женеве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым: тогда они договорились «перезагрузить» отношения. Перезагрузка провалилась.

Военные учения, конечно, слишком мелкий повод для того, чтобы ссориться с Западом. Но все будет зависеть от того, насколько серьезно раскрутят этот скандал в России. НАТО вряд ли откажется от своих намерений проводить учения в Грузии. Россия же вряд ли отступит от уже занятой позиции.

Украина уже имела опыт, когда изначально мелкий скандал вокруг международных учений стал огромнейшей проблемой как для внутренней, так и для внешней политики Украины. В июне 2006 года в Феодосию прибыли американские военнослужащие, которые были намерены соорудить на Старокрымском полигоне стационарный городок, в котором могли бы проживать военнослужащие во время учений. Американцы вынуждены были уехать из Украины из-за акций протеста пророссийски настроенной оппозиции. В Украине после этого длительное время Верховная Рада не могла принять закон о проведении военных учений, а наши партнеры с опаской начали смотреть на Киев при организации международных мероприятий. Ухудшения отношений с США и НАТО не наступило лишь по той причине, что они понимали реальные истоки скандала (и они находились совсем не в нашей стране).

Скандал, поднятый Россией, уже возымел эффект: от участия в учениях отказался Казахстан. Не примут участия в них и Эстония с Латвией (но в этих странах вряд ли испугались Россию – скорее, речь идет о том, что Таллинн и Рига решили сэкономить средства в период финансового кризиса). Однако от участия в учениях не отказались другие страны, которых можно отнести к сателлитам Москвы. Речь, в частности, идет об Азербайджане, Армении и Молдове.

Украина не значится среди участников учений. Видимо, такое неучастие неслучайно. Вполне возможно, что украинское руководство решило не нагнетать лишний раз внутриполитическую обстановку в стране – особенно в период предвыборной кампании.

Чем же может закончиться новый виток противостояния между Россией и Западом? С этим вопросом «Главред» обратился к российскому военному обозревателю Александру Гольцу.



Можно ли говорить о том, что оттепель в отношениях России и Запада закончилась?

{1-} Степень похолодания будет зависеть от российской реакции. Пока что эта реакция довольно слабая, несмотря на громкие заявления и угрозы. Но речь идет всего лишь о встрече нашего начальника генерального штаба с комитетом начальников штабов НАТО. Вот, собственно, и все. Думаю, что этим демаршем все и закончится.



То есть на самом деле Россия не заинтересована в этой конфронтации с Западом? Это, скорее, бравада на публику?

Трудно сказать. Это большая проблема – понять, чего хочет Россия от НАТО. Много раз натовцы задавали этот вопрос и все-таки внятного ответа так и не получили. В российской политике НАТО играет роль некоего бумажного тигра. Когда нужно заявить о том, что Запад к нам плохо относится, окружает всячески, то вот тут, как черт из коробочки, вылезает НАТО с его якобы агрессивными приготовлениями. Поэтому я думаю, что интерес России заключается в весьма ограниченном партнерстве с Западом: так чтобы всегда оставалась возможность заявить о неких агрессивных намерениях.



Чем Россию не устраивают эти учения?

Они не устраивают Россию с пропагандистской точки зрения. Грузия сейчас – главный враг Москвы. Россия, по-видимому, рассчитывала, что произойдет пересмотр действий Грузии в августе прошлого года и как следствие натовцы сократят свои контакты с Тбилиси. Этого не произошло, и Москва вот так жестко реагирует.



Вам не кажется, что Россия пытается взять Саакашвили в плотное кольцо изоляции, с тем чтобы он в итоге оставил свою должность. В Грузии сейчас проходят антипрезидентские митинги. Москва добивается того, чтобы от Саакашвили отвернулся еще и Запад…

Я не могу этого исключать. Но если такая политика есть, то она довольно близорука, поскольку понятно, что ни НАТО, ни Запад не откажутся, по крайней мере открыто, от поддержки Саакашвили.



Можно ли предположить, что страны в частном порядке начнут отказываться от участия в учениях. Казахстан, Эстония, Латвия это уже сделали…

Почему это сделали Эстония и Латвия – я не знаю. Но в Казахстане даже не скрывают, что на них давила Россия. Думаю, что давление сейчас оказывается и на Армению. Не будем забывать, что Казахстан и Армения – союзники России по ОДКБ. И вообще, это очень странно выглядит, когда Москва обвиняет НАТО в проведении провокационных маневров, в игре мускулами и в то же время Россия никак не реагирует на то, что в этой игре мускулами участвуют ее союзники. Более того, свое первое жесткое заявление по поводу учений в Грузии Дмитрий Медведев сделал после переговоров с президентом Азербайджана – чрезвычайно успешных, как было заявлено. И было понятно, что в ходе этой встречи вопрос учений не поднимался вовсе. А Азербайджан тоже принимает участие в учениях.