Тимошенко и Путин заканчивают газовую войну

После переговоров, длившихся несколько часов в ночь с субботы на воскресенье, Юлия Тимошенко заявила, что договор о возобновлении транзита российского газа через Украину будет подписан уже в понедельник. Об условиях этого договора пока что известно только то, что ставка транзита газа останется прежней, а Украина получит 20-процентную ценовую скидку на топливо, которое будет потреблять сама. В воскресенье эксперты «Газпрома» и «Нафтогаза» нарабатывали текст этого соглашения, а уже сегодня Юлия Тимошенко вылетает в Москву для его подписания.