Предвыборное затишье

Я назвал бы его иначе – периодом фрустрации, крушения надежд. И эта фрустрация наблюдается на разных направлениях.

Если идет речь о Евросоюзе, то это крушение надежд наступило в настроениях украинских политиков. Они наивно полагали, что достаточно лишь сказать: «Мы хотим в Евросоюз», – и страна сама по себе каким-то неизвестным образом станет интегрироваться в ЕС. Украинская элита наконец осознала, что только путем порой болезненных реформ можно добиться членства в Евросоюзе. Мы можем наблюдать фрустрацию и со стороны ЕС. В последние годы Брюссель только и слышит требования со стороны Киева, но не видит при этом конкретных законов, реформ. Украина – очень неудобный партнер, поскольку никогда не знаешь, что произойдет в ее внутренней политике. Есть фрустрация и в отношении НАТО. Украина не смогла получить ПДЧ, но причины этого опять же внутри самой Украины. Проблемы существуют и в отношениях Киева с Москвой. Особенно критическим оказался прошлый год, кульминацией которого стала газовая война между странами.

Возможно, действительно во внешней политике наступил период затишья. Но это не значит, что страна должна опустить руки. Этот этап можно использовать для разработки более четких планов, для конкретных изменений – и в вопросе интеграции в ЕС, и в НАТО, и для улучшения отношений с Россией. Это период извлечения уроков и внутренней мобилизации и для Украины, и для ее зарубежных партнеров. Для этого есть инструменты – Ежегодный национальный план НАТО, инициатива «Восточное партнерство» от ЕС или же просто двусторонний диалог.

Украина очень часто применяла неправильный подход в отношении своих партнеров. В Киеве, казалось, считали, что ЕС стремится присоединить к себе Украину – поэтому Брюссель будет помогать, выделять средства без каких бы то ни было условий. На самом же деле все иначе: как только Украина продемонстрирует свое желание модернизироваться, проводить реформы, тогда и ЕС может стать помощником вашей страны, поделится и опытом, и деньгами. ЕС заинтересован, чтобы на его границах была стабильность, демократия и благосостояние. Готовность же Евросоюза поддержать развитие страны целиком зависит от нее. Но не стоит спекулировать на тему: плохо или хорошо ведет себя Брюссель, как будто ЕС что-то должен Украине.

Что же мы слышим сейчас? Украинские политики заявили о необходимости возобновить визовый режим для граждан ЕС. Какую выгоду от этого получит Украина? Можно вернуться в недалекие времена, когда Украина отменила визовый режим для Евросоюза. Заявлял ли когда-либо ЕС о том, что как только Украина откажется от виз, их отменит для украинцев и ЕС? Нет. Возможно, жесткими заявлениями украинские политики стремятся показать свою силу, но Брюссель – это не гегемон или оппонент, с которым нужно торговаться. ЕС – это партнер, который и рассчитывает на партнерский язык. Возможно, украинским политикам введение виз для граждан ЕС даст возможность повысить рейтинги, но это никак не повысит уровень отношений с Евросоюзом, никоим образом не отразится на поездках граждан Украины в ЕС. На Евросоюз можно давить только фактами: если Украина достигла того или иного критерия, если принят и введен важный закон, то именно об этом нужно говорить на переговорах, тогда и от ЕС можно ожидать ответных действий.

С 2008 года Киев и Брюссель ведут переговоры о безвизовом режиме. И это существенный прогресс для Украины, потому что ЕС официально заявил о такой амбициозной цели, как безвизовый режим для украинских граждан. Однако для ее достижения необходимо работать, достигать определенных стандартов. Не следует считать, что Евросоюз вводит визовый режим против кого-то, его вводят для защиты ценностей и стандартов ЕС. Как только Украина их достигнет – будет безвизовый режим. Тогда ЕС и Украина смогут вместе защищать общие ценности.

Уже через несколько недель стартует новая инициатива Евросоюза «Восточное партнерство». Она предоставляет Киеву множество шансов. В ЕС есть и другие инициативы, направленные на развитие диалога с соседями, – «Черноморская синергия», «Средиземноморский союз», но эти программы предполагают региональное сотрудничество. «Восточное партнерство» идет дальше: оно предусматривает гармонизацию стандартов, а это – не что иное, как европейская интеграция. Скорость этой интеграции зависит от того, что происходит внутри стран-партнеров ЕС, как они реформируются. «Восточное партнерство» значит, что у стран-соседей есть перспектива интеграции, но ее нет у стран Средиземноморского союза.

Это партнерство открывает большие возможности для Украины, которая раньше рассматривала вопрос евроинтеграции в двустороннем измерении, – как отношения исключительно Киева и Брюсселя. «Восточное партнерство» даст возможность Украине приблизиться к ЕС, взяв на себя больше региональной ответственности. Украина – большое государство, которое, возможно, не до конца осознало, что может играть важную роль в регионе. Киев уже является лидером в сотрудничестве с Брюсселем, если сравнивать с другими странами, входящими в «Восточное партнерство». Об этом свидетельствует и диалог о безвизовом режиме, и переговоры по соглашению об ассоциации, зонах свободной торговли. Украина уже служит примером в этом отношении для других стран - партнеров ЕС.

Однако региональная ответственность, ответственность на международном уровне предполагает ответственность и внутри страны. Если конфликты между украинскими политиками будут продолжаться и дальше, то ни о каких существенных достижениях во внешней политике говорить не стоит. Украина не приблизится ни к ЕС, ни к НАТО. Во времена холодной войны считали, что связи между внутренней и внешней политикой нет, теперь – другие времена. И все должны понимать, что внутренняя политика налагается на внешнюю, из-за проблем во внутренней политике начинаются проблемы и во внешней.

Часто слышу замечания со стороны украинских партнеров: почему на Западе указывают на внутриполитические конфликты в Украине, если они часто происходят и в самих странах ЕС. Или же: почему нас упрекают в проблеме коррупции, если и у вас берут взятки. Это советская аргументация: да, у нас плохо, но и у вас не лучше. Но необходимо считаться с уровнем, серьезностью той или иной проблемы, негативного явления в Украине и в странах ЕС. Согласно рейтингу Transparency International, Германия занимает 14-е место по уровню коррупции (чем выше место, тем страна свободнее от этого явления). Украина же – на 134-м месте. Да, в Германии тоже есть коррупция, но в каком масштабе?

То же касается и внутриполитической ситуации. Конфликты между политиками существуют и в Германии, и во Франции, и в Чехии, и в Польше – наверное, в любой европейской стране. Но в Польше, Венгрии или Чехии всегда был консенсус среди политиков по важнейшим вопросам – скажем, по вопросу достижения европейских стандартов. Они в результате стали членами ЕС. Можем обратить внимание и на то, как страны ЕС борются с кризисом. В странах Евросоюза тоже далеко не наилучшие отношения между разными политическими силами, но они отставляют свои амбиции, когда речь заходит о спасении страны. У политиков ЕС существуют конфликты, но они никогда не отключают свет в парламенте и никогда не блокируют трибуну. Противостояние между политиками есть и будет в любом демократическом государстве, но вопрос заключается, можно сказать, в качестве и культуре этих конфликтов.

{1-} Автор - директор Представительства Фонда имени Конрада Аденауэра в Украине