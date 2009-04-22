Тупик Путина

Возрастающий тон менторства и степень агрессивности в высказываниях российских должностных лиц – свидетельство тому. Все больше вылезает наружу и политика двойных стандартов в отношениях с энергетическими партнерами.

Министерство энергетики России, реагируя на Брюссельскую декларацию, подписанную Украиной и ЕС 23 марта, считает что «любой процесс капитальной модернизации ГТС Украины необходимо согласовывать с Россией как страной-поставщиком». Это было озвучено после конференции в Брюсселе. А пару недель спустя прозвучали совсем другие слова. И уже из другого министерства - МИДа.

"Вопросы, касающиеся развития газотранспортной инфраструктуры на территории суверенных государств, решаются в соответствии с теми решениями, которые принимают эти государства", - это высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Но относится оно не к Украине, а к Туркменистану в части, касающейся строительства транстуркменского газопровода Восток – Запад.

Таким образом, налицо избирательное отношение к партнерам по газовому сотрудничеству. К кому какой нужен стандарт, такой и применим. Ну а как же быть с принципиальностью позиции, которую так любят подчеркивать российские дипломаты, пропагандируя энергетическую политику России чуть ли не как всеевропейскую панацею от всех энергетических проблем?

Российский президент Дмитрий Медведев предложил «Концептуальный подход к новой правовой базе международного сотрудничества в сфере энергетики», где предлагается зафиксировать «безусловный государственный суверенитет над национальными энергоресурсами». Очевидно, это стандарт для себя. Ведь ничего подобного вы там не найдете по отношению к газотранспортной системе транзитного государства, для которого транзитный ресурс является тем, чем для России ресурс сырьевой. Более того, Россия не признает себя де-юре транзитным государством, хотя де-факто таковым является – для туркменского, казахского и узбекского газа, казахстанской нефти.

А стоило азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву заявить о желании его страны получить возможность транзита азербайджанского газа на рынки третьих стран, как Владимиру Путину расхотелось ехать в Софию на энергетический саммит, в котором должны принять участие 28 стран Европы, Азии, а также США. Хотя, предварительно, он уже давал свое согласие на приезд в Софию. По предварительному замыслу, столица Болгарии должна была стать местом триумфа российской энергетической дипломатии. Была уверенность, что в Софии удастся сделать для «Южного потока» то, что в свое время удалось сделать для «Северного», т.е. зафиксировать его как приоритет ЕС. Или, как минимум, добиться от ЕС конвергенции «Южного потока» и «Набукко» в виде следующей очереди «Голубого потока». Однако ситуация, складывающаяся в Европе после январского газового кризиса, весьма неблагоприятна для России. Объяснения из Москвы причин прекращения поставок газа в ЕС, в Брюсселе не нашли убедительными. И в Москве это поняли.

И сделали вывод: «Завоевание информационного превосходства стало обязательным условием обеспечения победы в любой борьбе - военной, политической…». Эти слова принадлежат Валерию Язеву, заместителю председателя Государственной думы России, одному из идеологов ГазОПЕК. Россия все больше мыслит милитаристскими категориями даже в вопросах, не относящихся к военной сфере. Таким образом, в ближайшее время мы станем свидетелями масштабной информационно-психологической кампании, которая обрушит и на украинцев, и на европейцев потоки путинского агитпропа. Но вряд ли это выведет Россию из тупика Путина.