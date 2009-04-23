У Ющенко все спокойно

23 апреля 2009, 12:33

За 2,5-часовой сеанс общения с журналистами Президент Украины озвучил всего две внутриполитические новости. Обе можно прочесть одинаково: Ющенко – это не Балога, и наоборот.

Еще до начала ежеквартальной пресс-конференции главы государства было понятно: она вряд ли будет богатой на «горячие» новости. На протяжении последних недель Виктор Ющенко дал сразу три интервью, растиражированных в Украине – журналу «Фокус», радио «Эхо Москвы» и газете «Коммерсантъ». Все эти три большие интервью свидетельствовали о том, что Президент, несмотря на, прямо скажем, неблагополучное рейтинговое положение, остается в неплохой политической форме и признавать свое стратегическое поражение оппонентам – Юлии Тимошенко и Виктору Януковичу – не собирается. Более того, Ющенко заявил о решимости во второй раз баллотироваться на должность Президента в ходе ближайших выборов. Вчерашняя пресс-конференция стала для главы государства поводом для того, чтобы донести эту же информацию о своей нынешней диспозиции до максимально широкого круга реципиентов – грубо говоря, показать «маленькому украинцу», что Президент все еще находится на политической сцене и просто так уходить с нее не собирается. Под этим углом и следует рассматривать все, сказанное вчера Виктором Ющенко. Перед миллионами украинских телезрителей Президент предстал уверенным в себе (Ющенко очень спокойно отвечал даже на довольно провокационные вопросы – например, о своей шутке о молдаванах или о том, не из газеты ли «Известия» он узнает цену на газ), компетентным (Президент без запинки отвечал даже на узко специализированные вопросы вроде проблем развития судоходства по Дунаю или ликвидации последствий прошлогоднего паводка), сильным (Ющенко неоднократно подчеркивал, что имеет возможности влиять на решения того же Кабмина и предотвращать реализацию тех из них, которые считает незаконными). А главное – широкие народные массы, имеющие возможность созерцать пресс-конференцию Президента в эфире сразу трех телеканалов, с удивлением обнаружили, что у Виктора Ющенко есть далекоидущие политические планы на будущее. Очень неплохо, как для политика, имеющего рейтинг электоральной поддержки на грани статистической погрешности, не правда ли? Отдельно отметим, что на протяжении своей пресс-конференции Виктор Ющенко сказал все, что намеревался сказать. Несмотря на то, что главе государства не задали ни одного вопроса о его конституционных инициативах, львиная доля сказанного Президентом касалась именно этой темы. Так, о необходимости введения двухпалатного парламента Ющенко говорил, отвечая на вопрос о борьбе с коррупцией, о ликвидации депутатской неприкосновенности – когда рассказывал о путях борьбы с рейдерством, а об открытых списках упоминал в ответах сразу на несколько вопросов, напрямую этого нововведения не касающихся. Неудивительно, что первая информация, которую можно было бы посчитать новостью, прозвучала из уст Ющенко лишь на втором часу его общения с журналистами: Президент выступил против введения визового режима для граждан ЕС и США. «Факт пребывания в Украине любого европейского туриста, дипломата или политика приносит Украине больше, чем консульский сбор. Так что нам не надо отступать от достигнутого, не надо конфликтовать и вводить какие-то репрессивные шаги. Уверен, что это только навредит нам», – уверенно говорил Ющенко журналистам, хотя эти слова уместнее было бы адресовать чиновникам из его Секретариата, которые на протяжении последнего времени активно «продвигали» тему отказа от безвизового режима для западных гостей. Еще один пласт новой информации от Президента – его обширные размышления о прошлом, настоящем и будущем партии «Наша Украина». То, что Ющенко снова повернулся к своему политическому детищу лицом, в принципе, было известно давно. Однако какую форму будут иметь преобразования в партии, инициированные Президентом, кто (кроме Романа Безсмертного) и как будет возрождать «Нашу Украину», – доподлинно известно не было. Сказанное Ющенко если не дало ответ на эти вопросы, то, по крайней мере, прояснило видение Виктором Андреевичем того, что из себя будет представлять пропрезидентский лагерь в преддверии избирательной кампании (или же кампаний). Едва ли не впервые, говоря о своем политическом лагере, Ющенко ни разу не упомянул о необходимости консолидации демократических сил под своей эгидой. Конечно, не в последнюю очередь, это связано с тем, что главе государства и консолидировать-то особо некого: всех потенциальных участников очередного пропрезидентского «колхоза» давно и с успехом «окучила» Юлия Тимошенко. Но, с другой стороны, это может свидетельствовать и о кардинальных изменениях в тактике Ющенко-политика: вместо попыток объять необъятное он приступает к строительство единой политической силы, которая не принесет ему столько проблем, сколько приносили блоки, создаваемые в его поддержку. Ядром этой силы должна стать «Наша Украина». Несмотря на то, что Президент в очередной раз назвал себя беспартийным (хотя общеизвестно, что членский билет НСНУ под номером 1 принадлежит именно Ющенко), говоря об этой партии, он постоянно употреблял местоимение «мы» и рассыпался в комплиментах ей и ее членам. Однако не всем. Думается, что после того, как Президент назвал группу своих экс-соратников когортой людей, которые в 2002 году стали рядом с демократической политикой, в 2004-м – стояли у него за спиной, иллюстрируя этим свою причастность к Майдану, а нынче – превратились в фан-клуб определенных персон в парламенте, рассчитывать на примирение «канонической» «Нашей Украины» с отдельными членами НУ не приходится. Довольно четкий сигнал был послан Виктором Ющенко и «Единому центру» Виктора Балоги: мало того, что Президент ни словом не обмолвился о возможности создания какого-либо блока, в котором «ЕЦ» мог бы занимать более или менее заметное место, так он еще и назвал «Нашу Украину» «единственной идейной политической силой, четко и ясно формулирующей свою позицию на вопросы, на которые нужно давать ответ 47 миллионам людей». Где в этой схеме место «Единого центра» – непонятно. Вот и лицо члена политсовета этой силы Оксаны Билозир, когда Президент расхваливал «Нашу Украину», от которой фактически отпочковался «ЕЦ», было каменно-невозмутимым. А вот кто, если не «любі друзі» и не Балога будет вместе с Бессмертным реанимировать «Нашу Украину», а значит обеспечивать участие Ющенко во всех возможных выборах – Президент так и не сказал. Если «хлопцы и девчата, которые семь лет служат Украине» и которых глава государства призвал «не бить, хоть они и в меньшинстве», – то надежды на возрождение «Нашей Украины» и, соответственно, светлое политическое будущее самого Ющенко, конечно, мало… Еще одна тема, когда-то бывшая актуальной, а сегодня не интересующая журналистов по причине своей бесперспективности – возможность примирения Виктора Ющенко с Юлией Тимошенко – похоже, не интересует сегодня и самого Президента. К чести главы государства стоит отметить, что он не воспользовался довольно длительным сеансом общения с прессой для того, чтобы в который раз обвинить Кабмин и его главу в некомпетентности и, грубо говоря, антинародности. Впрочем, несколько «приветов» Тимошенко в виде намеков на «жуликов с улицы Грушевского» или коррупционный порядок проведения земельных аукционов, утвержденный правительством, засвидетельствовали: между Банковой и Кабмином не наступило перемирие – мы имеем дело с враждебным сосуществованием этих двух институтов власти, у которого просто минула «горячая фаза». Вообще же, настроение Президента на всем протяжении пресс-конференции оставалось довольно благодушным, поэтому он с видимым удовольствием продлил свое общение с прессой и после отключения телекамер: он ответил на вопрос о своем отношении к проекту Конституции, якобы подготовленным БЮТ и Партией регионов. «Он ведет Украину к тирании», – объявил он, после чего пустился в пространные размышления о том, чего Украина достигла за четыре с лишним года его правления. Констатировав, что вернуться в 2004 год никто из присутствующих в зале не хотел бы и посетовав, что настоящей свободы слова в Украине до сих пор нет, Ющенко вдруг заявил: «Это как мое политическое завещание: если мы не сделаем европейскую демократическую Конституцию, которая сформирует противовесы внутри украинской власти, мы получим колоссальную руйнацию демократических процедур». То, что Ющенко вдруг заявил о своем завещании, прозвучало, как гром среди ясного неба: до этого момента глава государства не давал ни одного повода подумать о том, что он собирается куда-то уходить. Пока с пиджака главы государства снимали петличку микрофона, кто-то из обескураженного зала выкрикнул: «Виктор Андреевич, а вы в Президенты идете?» Ющенко обернулся в сторону выкрика и с улыбкой на лице ответил: «Конечно, иду. Это так ясно, так очевидно». И это стало достойным завершением пресс-конференции, на которой Виктор Ющенко убеждал украинский народ в своей способности на равных противостоять политическим оппонентам, провести через парламент и/или через референдум свой активно критикуемый проект Конституции и, наконец, реализовать собственное видение будущего Украины – чтобы будущее своих детей люди доверяли не политикам, а им самим. Действительно, это так ясно, так очевидно…

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