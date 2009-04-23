Почему Тимошенко поссорилась с Ехануровым?

По ее словам, речь идет о незаконной продаже свыше 200 гектаров в разных городах Украины, и при этом не пополнялась доходная часть бюджета Минобороны. Кабинет министров Украины приостановил якобы незаконную передачу Министерством обороны 33 участков земли общей площадью 255,7 га, в том числе 96,3 га на побережье Черного моря. Министр обороны Юрий Ехануров тут же отчитался за все отданные его ведомством гектары земли. Согласно его заявлению, министерство обороны приняло решения по земельным участкам общей площадью 255,7 гектаров. Итак, из 255,7 га уже передано Минобороны в иное пользование 79,2 га. 40,1 га из них - это поле Полтавской битвы (земля, отчужденная под мемориал согласно постановлению самого Кабмина). Еще 39,1 га составляет площадь всех объектов из числа уже переданных на баланс местной власти, освободившихся в ходе сокращений Вооруженных сил (военные городки и отдельные строения). То есть это – переданный от Минобороны местным властям жилищный фонд, причем переданный согласно законодательству. О какой-то продаже здесь говорить не приходится: земля передана госструктурам, и осталась в собственности государства. Оставшиеся 176,5 га находятся «в работе», то есть пока по их передаче только готовятся документы. Однако и тут какими-то продажами не пахнет. Речь идет о передаче земель также с баланса Минобороны на баланс местных властей с целью изменения их целевого использования, и возвращения опять к Минобороны, но уже в статусе, позволяющем строить на них жилые дома. И здесь стоит немного отвлечься. …Анализируя процессы передачи земли, необходимо вкратце вспомнить о двух серьезных армейских проблемах, - об освобождении Вооруженных сил от несвойственных им функций, и о жилищной проблеме в армии. Какое отношение эти аспекты имеют к делу, – об этом ниже. Итак, выполнение армией несвойственных ей функций, содержание лишних военных организационных структур и излишков имущества (недвижимого) пожирает треть и более всех расходов, предусмотренных госбюджетом для Вооруженных сил. В прошлом году, например, на это ушло около 3 млрд грн («Белая книга-2008. Оборонная политика Украины», ч.1 «Итоги развития Вооруженных сил Украины в 2008 году»). «Лишние военные организационные структуры и излишки имущества» в данном случае – это 422 военных городка (освободившиеся в ходе сокращения армии и сейчас попросту пустующие), 5 арсеналов, 22 базы и 21 склад. Эти объекты необходимо круглосуточно охранять, а значит, выделять силами близ расположенных воинских частей составы патрулей и караулов, хотя проку от них для военных – никакого. Стоит только вдуматься: 3 млрд грн из военного бюджета! Это при том, что на 2009 год финансирование из госбюджета для Вооруженных сил (то есть на ВСЕ потребности армии) составляет всего-то 7,4 млрд грн. Интересен тот факт, что именно освобождение армии от этих самых несвойственных ей функций является одной из основных задач согласно Госпрограммы развития ВС Украины на 2006-2011 гг. Однако на деле освобождать армию от обслуживания ненужных ей объектов (на что, как видим, уходит колоссальная часть и без того остро не хватающих Вооруженным силам средств) никто не собирается. На средства, выделенные в прошлом году из госбюджета на охрану этих ненужных армии территорий и строений (а это 0,7 млн грн), была организована охрана иными структурами… аж 3 (трех!) военных городков из 422. В этом году нет и этих крох. Вторая проблема – обеспечение жильем военнослужащих. На сегодня нуждаются в служебном жилье 75 тысяч офицеров, прапорщиков и военнослужащих по контракту, и еще 42,3 тысячи стоят в очереди на получение постоянного жилья. В прошлом году военными было построено и куплено 2 682 квартиры («Белая книга-2008. Оборонная политика Украины»). Однако настоящего прорыва в решении проблемы не получилось. Причины – недофинансирование программы строительства и покупки жилья (за год было выделено из госбюджета 509,3 млн грн, что составляет лишь 34,4% от предусмотренных программой средств), выделение основных сумм из спецфонда (т.е. из средств, которые армии предложили заработать себе самой, но она «не справилась»), увеличение стоимости строительства. При бюджете, предложенном Вооруженным силам на 2009 год, никакое строительство практически невозможно вообще. Потому на строительство жилья для военнослужащих в 2009 году Минобороны требует 925,7 млн грн. Это разрешит построить или приобрести 5,5 тыс. квартир для военнослужащих, что составляет около 10 % от общего количества бесквартирных военнослужащих. Для введения в эксплуатацию 62 домов на 4430 квартир (с высокой степенью готовности) необходимо 748,0 млн. грн. Для завершения строительства 19 домов на 1038 квартир по уже заключенным договорам долевого участия - 177,0 млн. грн. Всего для получения 5 468 квартир - 925,7 млн. грн. Но Кабмин запросы Минобороны не рассматривает. Заметим, что одно из направлений на «жилищном фронте» - полуостров Крым, где ситуация с бесквартирными военными более чем острая. В частности, сегодня в Крыму - 4 692 бесквартирных военнослужащих ВС Украины. В 2008 году тут была сдана всего 491 квартира, а при финансировании этого года не светит ни одной. И это при том, что данная проблема в Крыму выходит за рамки социальной и все более становится политической. Ведь именно обеспеченность жильем военнослужащих Черноморского флота Российской Федерации и впечатляющие на протяжении всех последних лет темпы строительства жилья для ЧФ, на фоне бедствующих бесквартирных ВМС Украины, является немаловажным условием «проигрыша» Украины в Крыму. Не понимать этого просто глупо. Теперь стоит свести обе проблемы к одному знаменателю. Картина получается простая: у Минобороны есть куча ненужных армии военных городков (т.е. земли). Причем, далеко не все они остались от расформированных «таежных радиолокационных рот», т.е. находятся в глуши, вдали от крупных населенных пунктов. Есть и такие, местоположение которых весьма привлекательно с точки зрения перспективного строительства жилья. Что же мешает Минобороны строить здесь дома для военных, одним выстрелом убивая двух зайцев, - и ликвидируя ненужные объекты, которые надо зачем-то охранять, и обеспечивая военных квартирами? Украинское законодательство отличается тем, что никогда легких путей не ищет. В данном случае это заключается в том, что Минобороны не имеет права строить дома для своих же военных на своей же земле. Нельзя, и все. Согласно букве закона, Минобороны должно сначала передать эти земли местным властям, которые затем могут вернуть ему эту землю под застройку. …Упомянутые 176,5 га земель, которые еще находятся в процессе передачи – это как раз те территории, которые Минобороны готовится передать на баланс местным властям с целью изменения их целевого использования (яркий пример - поселок городского типа Черноморское Одесской области, тут Минобороны имеет 96,3 га). То есть сейчас земли – «военные», порядок их использования в «военных» целях строго оговорен законом. Согласно механизму, земли передаются местным властям, те меняют их статус, и возвращают Минобороны (точнее, строительным организациям в составе военного ведомства) уже как земли под застройку жильем. Проверить законность передач и соответствие юридическим нормам уже подготовленных документов труда не составляет. Так и передаются от Минобороны местным властям те самые злополучные «военные» земли. «Если есть проблемные вопросы, я прошу общественность, прошу вас всех: создайте рабочие группы, мы дадим вам возможность посмотреть каждое решение, которое принимало Министерство обороны», - предложил Юрий Ехануров. Какими же аргументами оперирует глава Кабмина, обвиняя Минобороны в каких-то махинациях с землей? Мол, передача земель происходила без аукционов, и «не пополнялась доходная часть бюджета Минобороны». Но если, как утверждает Ехануров, земли действительно передавались под строительство жилья для военных, т.е. должны были от местных громад опять перейти Минобороны. Для того чтобы прояснить это, нужно одно - поднять действующие соглашения. Если подтвердится информация, что земля будет передаваться под постройку жилья военным, то о каких аукционах и доходах может идти речь? «Военная» земля уже давно является объектом внимания правительства. Возможно, в том числе, и в силу заинтересованности Кабмина взять ее под свой непосредственный контроль. С началом этого года Кабмин своим постановлением ликвидировал в составе Минобороны Департамент избыточного имущества и земель, создав вместо него специализированное предприятие «Укрспецторг» под патронатом самого Кабмина. С одной стороны контроль за реализацией избыточного имущества необходим, поскольку время от времени возникают дискуссии на эту тему. С другой, остается открытым вопрос: каким образом армия будет зарабатывать средства для спецфонда (реализация избыточного имущества и земель – основная статья дохода военных)? Впрочем, Президент своим указом отменил постановление Кабмина. Таким образом, можно предполагать, что вопрос с действительной реализацией земель – это всего лишь отголоски этого конфликта. Впрочем, не исключено, что с повестки дня эта тема не снята.