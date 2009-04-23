Владимир Вознюк: «Перенесение выборов Президента в парламент должно решаться только на референдуме»

Планы об отмене всенародных выборов Президента могут встретить сопротивление в Конституционном суде.

Во всяком случае, именно об этом в интервью «Главреду» говорит бывший судья КС и заместитель председателя КС в 2002-2005 годах Владимир Вознюк.



На этой неделе снова активизировались разговоры о возможном конституционном блицкриге Партии регионов и БЮТ – введении выборов Президента в стенах Верховной Рады. Во вторник о том, что эти планы могут быть реализованы после майских праздников, заявил Владимир Литвин.



Однако, по мнению Владимира Вознюка, инициатива отмены всенародных выборов Президента может «пробуксовать» в Конституционном суде, поскольку там могут решить, что перенесение выборов главы государства в законодательный орган является изменением формы государственного строя и, соответственно, должно быть утверждено на всеукраинском референдуме.



С другой стороны, в 2004 году КС уже должен был дать заключение по поводу конституционного введения выборов Президента в парламенте. Тогда эту статью убрали из проекта конституционных изменений перед тем, как за нее взялись судьи, но бывший судья КС утверждает, что тогдашний состав суда был готов не разрешить подобного изменения в Основном Законе без проведения референдума.



Хотя решением от 10 декабря 2003 года Конституционный суд все же одобрил возможность избрания Президента в парламенте, но из соответствующего законопроекта (4180) это положение позже тоже убрали.



На пути конституционных планов БЮТ и Партии регионов могут стать летние каникулы. Конституционные судьи в июле и августе отдыхают, поэтому рассмотреть парламентское представление до президентских выборов могут не успеть...



Владимир Денисович, сейчас много говорят о возможности внесения изменений в Конституцию, главным пунктом которых является перенесение выборов Президента в Верховную Раду. Согласно процедуре, это может произойти не раньше сентября 2009 года, то есть, фактически, накануне президентских выборов. Законно ли отменять выборы за несколько дней до их проведения, когда уже почти все избирательные процедуры, кроме самого голосования, завершены?



Если будут приняты изменения к Конституции, то все будет законно. Конституция имеет высшую юридическую силу по сравнению со всеми законами. Если изменениями к Конституции отменяют институт Президента в современном виде, то, конечно, отменяются и всякие выборы.



Откровенно говоря, прерывать избирательный процесс изменениями к Конституции – это негативная практика. Это делается искусственно, нелогично и непоследовательно. Если отменяется институт всенародно избранного Президента, то выборы не нужны. В таком случае нужно будет в переходных положениях к конституционным изменениям записать, что новые конституционные положения вступают в силу с момента окончания пятилетнего срока полномочий действующего Президента Украины. Это вопрос техники.



Другой вариант – записать, что новые конституционные положения вступают в силу с 1 января 2010 года, или же со дня их принятия. Тогда какие-либо выборы автоматически отменяются и начинается игра по новым политическим правилам. Проще всего вообще написать в переходных положениях, что следующий Президент Украины избирается в парламенте по окончании полномочий действующего. То есть это сделать несложно, и все вопросы в переходных и конечных положениях выписать реально.



Конечно, если придерживаться конституционной логики, то, на мой взгляд, вопрос перенесения выборов Президента в парламент должен решаться только на всеукраинском референдуме. Это не прерогатива Верховной Рады - фактически отменять институт президентства.



Вы говорите, что перенесение выборов в парламент должно приниматься на референдуме. Можно допустить, что когда КС будет рассматривать соответствующее конституционное представление Верховной Рады, то может каким-то образом обязать утверждать эти изменения на референдуме?



Практически перенесение выборов Президента в парламент со всеми соответствующими последствиями является изменением формы государственного строя. А эти вопросы решаются референдумом. В Конституционном суде возможны разные решения, не все будет так однозначно.



То есть, совсем не правы те, кто считает, что изменения к Конституции пройдут через КС быстро, и это будет простой формальностью?



Так может только казаться, так могут сказать только люди, которым очень этого хочется. Прорабатывать изменения к Конституции – это очень большая работа. Нужно досконально и глубоко изучить все, и не только требования и положения действующей Конституции, но и международную практику. Но повторяю, как по мне, такие решения должны приниматься не Верховной Радой, а на референдуме. Конституция должна приниматься референдумом, а если ее принимает Верховная Рада, то все равно должен быть референдум. Если проводить такие масштабные изменения, о которых идет речь, то без референдума не обойтись. Это ведь изменение формы правления, и затрагивается первый раздел Конституции.



В 2004 году Конституционный суд давал заключение относительно проекта изменений к Конституции, которым предусматривалось перенесение выборов Президента в парламент. Но тогда из конституционного представления убрали эту норму, и КС не дал по этому поводу заключения.



Да.



А какое тогда был настроение у Конституционного суда? Если бы норму о выборах Президента в парламенте тогда оставили, какое бы заключение дал КС в 2004 году?



Настрой тогда был у нас такой, что нужно этот вопрос решать, применяя нормы, как к первому разделу к Конституции, то есть через референдум.



То есть именно такое решение могло быть, если бы эту норму не убрали из проекта конституционных изменений?



Да.



Может ли Конституционный суд отказать Верховной Раде в открытии производства по заключению о законопроекте об изменениях к Конституции?



Если будут соблюдены все формальные условия составления конституционного обращения Верховной Рады, КС обязан дать заключение.



Известно, что в июле и августе у судей Конституционного суда 45-дневные каникулы. Могут ли они рассмотреть проект конституционных изменений, если представление от ВР поступит к ним, условно говоря, в середине июля?



Согласно трудовому законодательству каждый имеет право на отдых. Понятно, что суд на этих 45 дней идет на каникулы полным составом. Ведь особенности рассмотрения дел там требуют коллегиальных решений, поэтому судьи должны отдыхать в одно время, чтобы потом полноценно работать.



То есть, если представление получат в июле, то работа над конституционным обращением Верховной Рады начнется только в сентябре?



Конечно. Хотя суд может сместить свой график отпуска. Но это очень не желательно. Чтобы сместить график отпуска, нужен экстраординарный случай.



Такое было в истории Конституционного суда Украины?



Такого не было. Было, когда ночью принимали решение, перед рассветом.



На ваш взгляд, каким может быть решение Конституционного суда по поводу представления Президента о неконституционности постановления Верховной Рады о назначении выборов Президента на 25 октября 2009 года?



Вообще, этот вопрос должен изучить КС. Им нужно рассмотреть все нюансы вопроса, что такое обратное действие закона, в том числе, что такое обратное действие соответствующих положений Конституции Украины, согласно которым выборы происходят без привязки к конкретному месяцу. Имеется в виду статья 103 Конституции. Это нужно связать с общими принципами теории права и создания государства.



Сейчас президентская сторона однозначно называет это постановление неконституционным. Можно ли так однозначно это утверждать?



Понятно, что не все так однозначно. Нужно все изучить и взвесить. Это постановление могут признать как конституционным, так и неконституционным. Не все так просто. Не зря же Президент соглашается на досрочные выборы.



Возможен ли такой вариант, что КС отменит постановление, которым выборы Президента назначены на 25 октября, уже после старта избирательного процесса 27 июня?



Такого Конституционный суд не допустит. Он должен принять решение до начала избирательного процесса. А если такой процесс уже пошел, то КС должен решать все однозначно – прекращать дело, учитывая начало избирательного процесса. Суд не может создавать правовую коллизию и повышать градус политического напряжения.



Если Конституционный суд уже открыл производство, то обязан его рассмотреть. А то сейчас в КС намечается очень плохая практика, когда открывают производство, а потом его прекращают. На мой взгляд, это неправильно, нужно решать вопрос до открытия производства по делу – или отказывать, или открывать, но если открыли, то ставить точку.



Сейчас в КС уже почти готово решение по представлению Президента об обязанности новой коалиции подавать кандидатуру нового премьера. Какова ваша точка зрения на данную проблему?



По-моему, это право, а не обязанность коалиции. Конституция определяет конкретные случаи, когда кандидатура премьера предлагается Президенту. Там случая образования новой коалиции нет. Каково будет решение КС – посмотрим.