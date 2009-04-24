Перемены на «газовом фронте»

Эти совершенно справедливые слова недавно сказаны зампредом Госдумы РФ Валерием Язевым в контексте январского украинско-российского «газового конфликта», который, по мнению Язева, Россия на информационном уровне проиграла.



Вероятно, российскому политику виднее, тем более что, как известно, нет предела совершенству. Однако из Украины мощь российской пропагандистской машины кажется практически непреодолимой. Особенно когда речь заходит о многострадальной газовой сфере.



Несомненно, лучше всего эта машина работает в самой России. Яркое тому свидетельство – высказывания уважаемых российских экспертов в том духе, что вся украинская экономика сегодня якобы держится только на «украденном» во время все того же январского противостояния российском газе.



При этом, по официальным данным НАК «Нафтогаз», разница между объемами газа, вошедшими с 1 по 7 января на территорию Украины, и «выходом» на ее западных границах, составила только 74 млн. кубометров. Да и российские данные не очень-то разнятся – 8 января не кто иной, как премьер-министр РФ Владимир Путин, оценивал эту цифру в 86 млн. куб. м.



Такие объемы, потраченные, как известно, на поддержание работоспособности газотранспортной системы, являются совершенно мизерными – ведь в год Украина потребляет 50 – 60 миллиардов кубометров этого топлива. Тем не менее, даже некоторые эксперты в России, как видим, воспринимают ситуацию крайне зашоренно, что достаточно ясно говорит об эффективности тамошней пропаганды.



Для украинской неравнодушной общественности здесь важно то, что фактически с не меньшей эффективностью российский информационный потенциал действует и в нашей стране. Во всяком случае, украинские СМИ, за редчайшими исключениями, в жизненно важных «газовых» вопросах ограничиваются только рефлексией на основе картины, создаваемой российскими коллегами.



Недавнее подтверждение тому – некритичная «раскрутка» в отечественном медиа-пространстве инициативы российского президента Дмитрия Медведева, названной «Концептуальным подходом к новой правовой базе международного сотрудничества в сфере энергетики». Напомним, предложения Медведева, озвученные им 21 апреля во время визита в Финляндию, касались совершенно новой структуры энергобезопасности в пределах всего Евразийского континента.



Причем относились они ко всем видам энергоносителей, вплоть до ядерного топлива. И, по амбициозной задумке Кремля, должны были заменить собой Европейскую энергетическую хартию от 1991 года, категорически не воспринимаемую российским руководством.



«Концептуальный подход» Медведева, помимо всего прочего, прямо предполагал сильное сужение возможностей и снижение веса стран-транзитеров. В Украине подобную, разумеется, невыгодную нашей стране инициативу, восприняли чуть ли не как признак приближающегося апокалипсиса – мол, новая стратегия России, наряду со строительством «обходных» газопроводов по дну Балтийского и Черного морей, приведет к полному отказу России и Европы от транзитных услуг Украины.



На деле, однако, пока складывается диаметрально противоположная ситуация.



Мифы против прагматизма



Самое очевидное заблуждение, которое, увы, активно насаждается в Украине в том числе и украинскими СМИ и политиками (особенно из Партии регионов) – это якобы «ненужность» украинской ГТС после ввода в строй «Северного потока» и «Южного потока».



Согласно экспертному исследованию с участием представителей Еврокомиссии, проведенному в 2006 – 2008 гг., украинская «труба» сегодня способна пропускать транзитом 140 млрд. кубометров топлива в год. При том, что проектная мощность составляет 175 млрд. «кубов».



Между тем, оба «Потока» при условии доведения их до полной мощности (на что даже после их официального открытия потребуются годы) вместе могут транспортировать порядка 100 млрд. кубометров газа. А ведь потребности Европы, как ожидается, будут только расти.



К тому же, «обходные» газопроводы не покрывают полностью те регионы, которые получают сейчас газ из украинской ГТС.



В то же время, возможная потеря более чем ста миллиардов кубометров транзита – это более чем серьезная угроза интересам Украины. В этом смысле однозначно позитивно выглядит подписание 23 марта в Брюсселе совместной декларации, согласно которой Европа готова модернизировать украинскую ГТС.



Как известно, тогда премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что всего за 5,5 млрд. долл. украинскую «трубу» можно расширить еще на 60 млрд. «кубов» в год. И хотя эти цифры можно оспаривать (другие эксперты, в том числе на страницах «Главреда», говорили и о 10, и даже о 14 млрд. евро), да и конкретные работы могут начаться только после президентских выборов в Украине, чрезвычайно нервная и острая реакция России на появление «Брюссельской декларации» лучше всего подтверждает серьезность озвученных в ней намерений.



Кстати, возвращаясь к пропаганде, надо отметить, что в данном случае россияне оказались не на высоте: заявлять, что подписанная декларация «ничего не стоит», ибо не может быть реализована – и тут же устами самого Путина грозить Европе разрывом контрактов на поставки в Россию западного оборудования для газодобычи… Подобная позиция не выглядела ни логичной, ни уверенной.



При этом приходится констатировать, что «Брюссельскую декларацию» в Украине некоторые эксперты и политики назвали едва ли не предательством национальных интересов – мол, обиженная Россия теперь-то уж точно построит обходные газопроводы. Не вдаваясь в дебри «геополитической психологии» сильных, но якобы по-детски обидчивых стран, следует отметить, что «Потоки» являются не просто экономическим, но стратегическим приоритетом России.



Кремль хотел бы создать эти газопроводы независимо ни от экономического, ни от политического, ни от идеологического курса Украины, и в России этого никто не скрывает. Таким образом, украинцам надо просто осознать, что естественные интересы соседней державы в данном случае входят в неразрешимое (пока) противоречие с естественными интересами нашей страны.



И действовать соответствующим образом.



«Геть від Москви» по-европейски



Но для того, чтобы действовать, надо иметь план действий. Излишне говорить, что сегодняшняя политическая ситуация в Украине далеко не способствует выработке хоть каких-то планов на перспективу.



Однако именно сегодня этому очень способствует положение дел за пределами нашей страны.



В частности, то, что Европа явно вынесла уроки из зимнего газового противостояния, и медленно, но последовательно ищет пути защиты от потенциального диктата «Газпрома».



Мощнейшим сигналом в этом направлении стал принятый 22 апреля Европарламентом так называемый «Третий энергетический пакет». Главные требования документа, одобренного 596-ю голосами против 45-ти, состоят в разделении добычи энергоносителей и их транспортировки (то же касается производства электроэнергии и ее доставки потребителям).



При этом в документе специально прописано, что данное правило должно касаться и компаний третьих стран, работающих на европейском рынке.



На переход к игре по новым правилам «Третий пакет» отводит 3,5 года. Реализация этого плана приведет к тому, что «Газпром», давно и последовательно стремящийся участвовать во внутриевропейской дистрибуции природного газа, будет на европейском рынке, выражаясь словами героя Эрванда Арзуманяна в «Обыкновенном чуде», «не величайшим, а просто великим» игроком.



Не меньшую активность европейцы проявляют и в деле реальной диверсификации поставок энергоресурсов. Как известно, в Москве под «диверсификацией» понимают исключительно строительство тех самых «обходных» газопроводов (включая «Голубой поток» по дну Черного моря – в Турцию и Израиль). Однако в ЕС, похоже, преобладает иная точка зрения.



С одной стороны, это видно на частных примерах. Так, европейские страны усиленно ищут альтернативные пути поставок газа в сжиженном виде. При этом, например, Хорватия буквально на днях начала строительство терминала по приему сжиженного газа именно в той точке побережья, где ранее планировался выход «Южного потока».



С другой стороны, в ЕС не забывают о газопроводах «в обход России». В первую очередь это, конечно, лоббируемый США «Набукко». Однако строительство последнего тормозится позицией Турции, которая, по российскому примеру, не хочет быть транзитной страной, стремясь покупать весь поступающий на ее территорию газ и дальше продавать его уже как свой.



Считается, что именно из-за этого на этой неделе от участия в энергосаммите в Софии отказался турецкий премьер Тайип Эрдоган (как и его российский коллега Владимир Путин, не захотевший ехать на мероприятие, участники которого фактически вознамерились отложить в долгий ящик «Южный поток»).



Однако упорство России и Турции, преследующих, повторимся, свои вполне естественные интересы, может сыграть на руку интересам Украины. Так, Еврокомиссия уже выдала три гранта на предпроектные работы по газопроводу «Белый поток», о котором еще год назад мало кто говорил всерьез. Этот газопровод должен пройти из Ирана и Азербайджана через Грузию по дну Черного моря в Украину и Европу.



Излишне объяснять, что за подобный проект украинская власть должна хвататься, как говорится, руками и зубами – как это, кстати, делает власть грузинская.



В целом же дело даже не в «Белом потоке», который пока остается все-таки явлением из разряда виртуальных. И не в проблемах «Газпрома» как на Западе, так и в Центральной Азии (что является темой для отдельной статьи). Главное – тенденции, которые постепенно меняют привычную нам в последние годы картину, открывая «уникальные», как любит выражаться Президент Украины, возможности. Которыми просто грех не воспользоваться.



Для этого, правда, нужно желание, а также – знание реальной ситуации. Что вряд ли возможно в условиях доминирования хоть и эклектичной, но зато агрессивной и массированной пропаганды извне. Ведь – см. первую фразу этой статьи…