Команда Обамы не имеет представления, как выходить из экономического кризиса. Несколько команд вокруг американского президента конкурируют за право навязать свою модель выхода из кризиса.
Насколько они будут эффективны? И каковы могут быть эти модели? Об этом рассказывали представители группы Линдона Ларуша, известного американского экономиста, которые участвовали в круглом столе, состоявшемся 13 апреля в «Главреде».
Юрий Романенко. Уважаемые гости «Главреда», сегодня к нам в гости из США приехали представители групп Линдона Ларуша – известного американского экономиста. Рейчел Дуглас прочитает нам небольшой доклад о мерах по преодолению кризиса в США. Кроме того, также свои разъяснения даст один из лидеров Молодежного движения Ларуша Скай Шильдс. Думаю, нам все будет любопытно посмотреть, как кризис видится из США.
Рейчел Дуглас. Название нашего доклада созвучно выступлению Линдона Ларуша двадцать второго января этого года – банкротство мировой финансовой системы. Оно транслировалось в Интернете через два дня после инаугурации Обамы.
С тех пор прошло почти три месяца, и те проблемы, которые мы ожидали, дали о себе знать, особенно в области экономической политики Соединенных Штатов. Линдон Ларуш считает, что результаты саммита «двадцатки» были катастрофическими.
Сегодня для затравки дискуссии я вам продемонстрирую начальную часть другого выступления Лароша, от двадцать первого марта. В нем интересно не только изложение его взглядов, но также полемика с известным экономистом Джеймсом Галбрейтом. Джеймс Галбрейт — профессор Техасского университета в городе Остин. Он сын покойного Джона Кеннета Галбрейта, известного экономиста, который служил советником у Рузвельта вопросам промышленно-мобилизационной политики и логистики.
Ларуш, как вы услышите, высоко ценит анализ Галбрейта, как изъянов в мышлении формирующих политику. Сегодня уже тринадцатое апреля 2009 года, так что уже трехнедельной давности это выступление и у нас уже появилась новая информация, которая объясняет причины ошибок Обамы. Я об этом скажу после того, как мы посмотрим начальную часть выступления Линдона Ларуша.
Ведущая. Здравствуйте! Приветствую всех присутствующих в зале, а также слушающих нас в Интернете! Как вы знаете, обычно мы проводим наши встречи в рабочее время в Вашингтоне, но мы решили организовать, по крайней мере, одну встречу в субботу с тем, чтобы те, кто работает, получили возможность поприсутствовать и послушать. Тем не менее, регламент нашей встречи остается прежним. Господин Ларуш делает доклад, после чего мы перейдем к ответам на вопросы.
Очевидно, наша встреча происходит в примечательное время — новая администрация Обамы уже работает пятьдесят дней. С новой администрацией продолжают связывать большие надежды и добрую волю, однако нарастает недовольство в неспособности решить критические вопросы, с которыми сталкивается наша страна и наше население. Думаю, что нет человека в Соединенных Штатах и вне Соединенных Штатов, кто имеет большую квалификацию, чтобы анализировать эти вопросы, как с точки зрения политики, так и политических решений, нежели Линдон Ларуш.
Линдон Ларуш. Спасибо. Мой доклад будет структурированным, поскольку мы имеем дело с разрывной точкой мировой истории, когда она может подойти к хаосу, или же вернуться к нормальному процессу. Это смертельный и опасный момент. Многие сегодня говорят: почему бы не использовать более простой язык, чтобы мы понимали. Тогда я отвечаю так: тогда, может быть, вы просто посидите, а другие будут принимать решения. Поскольку необходима техническая компетенция, мы имеем дело с техническим вопросом разлома, альтернатива состоит в реорганизации для выживания всего мира, всей планеты, валютно-финансовой и экономической системы. Те, кто говорит, что это выше их понимания и хотят услышать все более простым языком, они могут заткнуться и послушать, может быть, узнают что-то новое. Мы не можем опускаться до глупой популистской риторики, поскольку это смертельно серьезный вопрос.
Если Соединенные Штаты не решат проблему или свою часть проблемы, мы вернемся в темный век. И через короткое время на земле будет жить только двадцать процентов населения. Это вопрос жизни и смерти для целых народов и стран. И решение, в первую очередь, зависит от инициативы Соединенных Штатов, от правительства США, которое еще не знает, что делать, хотя у них и есть больше понимания о серьезности проблемы. Это серьезный вопрос, и я буду точным, и когда будет это необходимо, я буду использовать технический язык. Если вы чего-то не поймете, во время вопросов и ответов мы проясним ситуацию. Я начну с признания важного события, а именно — заявления Джеймса Галбрейта, сына знаменитого Джона Кеннета Галбрейта — советника президента США. Некоторые другие люди также понимают эти вопросы, о которых он говорил в своей последней работе, но никто не открывал рта, и тема не стала публичной. Поэтому его вопросы и мои комментарии по его предложениям, чрезвычайно уместны в данный момент.
У меня есть десять комментариев по поводу его работы. Работа доступна, она была опубликована в различных источниках. Он говорит: изъяны их программы невозможно связывать с их некомпетентностью. Он имеет в виду экономических советников Белого дома. Скорее, если такие изъяны существуют, они возникают из их происхождения и мировоззрения. Одним словом — из узости их кругозора. Под этим я подписываюсь, это абсолютно верно. Люди, которые делают дела и принимают решения коллективно, некомпетентные. Они исходят из своего прошлого опыта и образования не уместного в данной ситуации. Они об этом ничего не знали, ни у кого на планете нет опыта за всю жизнь и нет образования для решения проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Поэтому отсутствует компетентность для вложения эффективного решения. Любые решения, предлагаемые официально Белым домом или же в кулуарах абсолютно некомпетентны, освещение в прессе абсолютно некомпетентно. Заявление правительств об экономической ситуации некомпетентны, и с этой проблемой мы столкнемся сегодня, поэтому нам не нужны уличные зеваки в этом обсуждении.
Второе. Вторая цитата его работы. Глубочайшее заблуждение современных экономистов состоит в том, что экономика является самостабилизирующейся системой. Правильно. Отсутствует встроенная стабильность или же стабилизаторы в современной мировой экономике или экономике США. Мы подошли к этой ситуации, и это подтверждают события, что компетентность, основанная на опыте или же образовании, такой компетентности нет для обсуждения возникших проблем. Поэтому ожидать квалифицированных ответов от чиновников не приходится.
Третья цитата. Если восстановление не встроено в структуру самой системы, все наши прогнозы будут слишком оптимистичными, а меры недостаточными. Совершенно верно, нет понимания этой проблемы. Мы имеем дело с мировым финансовым кризисом, подходящим к точке перегиба. Когда поток денег, направленных на спасение ситуации, угрожает гиперинфляцией, случившейся в Германии в 1923 году. Тогда весной 1923 года инфляционные меры по поддержанию немецкой марки после Первой мировой войны, привели к гиперинфляционному взрыву. За период от весны 1923 года до октября-ноября того же года германская экономика распалась в результате гиперинфляции. Сегодня мы в Соединенных Штатах и во всем мире подошли к точке, сопоставимой с такой ситуацией. В современной системе, в современной международной валютной системе, нет регуляторов, позволяющих предотвратить распад мировой экономики. Это буде убийственный крах во всем мире, и через поколения от шести с половиной миллиардов людей, живущих сегодня, останется менее двух.
Четвертая цитата. Бюджетное управление Конгресса считает, что рецессия будет не хуже 1981-1982 годов. Они полагают, что экономика вернется к нормальному состоянию к 2015 году, даже если Конгресс не предпримет никаких действий. Абсолютная идиотия. Галбрайт совершенно прав, вот такова ситуация.
Пятая цитата. Модель бюджетного управления Конгресса основана на имеющемся опыте, а такие модели не могут давать прогнозы более серьезные, чем все, что было до того. Если у нас будет спад больше, чем в 1982 году, наши компьютеры это не предскажут, и мы будем захвачены врасплох. Если застой продолжится, компьютеры также этого не предскажут. Модель бюджетного управления предполагает естественный уровень безработицы в четыре-восемь процентов, и модель будет сводить все к этому показателю, к этой величине, независимо оттого, как развиваются события. В реальном же мире нет никаких оснований верить, что все будет происходить именно так. Точка зрения Галбрейта должна быть ясна. Все эти экономические советники Белого дома совершают системные крупные логические ошибки. Лари Саммерса (бывший первый замминистра финансов- прим. «Главреда») нужно просто уволить. Гейтнер должен работать с его интеллектуальным уровнем, его необходимо освободить от давления, которому он подвергается сегодня. Вероятно, он самая подходящая фигура сегодня в администрации для этих целей. А Саммерс ни на что не годится. Кроме того, он не умеет работать с людьми. Необходимы некоторые минимальные кадровые замены для того, чтобы получить максимальную эффективность.
Шестая цитата. Этот процент гарантирует результат, обеспечивающий усредненной точкой зрения. Этот метод был бы полезен, если бы ошибки экономистов были не системными. Но это не так. Экономисты очень осторожны, и в любой экстремальной ситуации они выберут усредненную точку зрения, которая окажется неверной. Отсутствует понимание принципа, отсутствует компетентность. Вот возьмите ощущения толпы, выберите усредненную точку зрения, примите решение, а она не будет работать. После этого вы скажете, что мы ничего лучшего не могли сделать.
Седьмая цитата. Решение по первоначальным мерам были приняты с целью обойти кризис и вернуться к обычным проблемам, с какими имели дело в прошлом. Эти протеже Роберта Руперта — ветераны Гамильтоновского проекта Рубина исходят из того бюджетного дефицита и проблемы льгот. Это вашингтонский эвфемизм — сокращение социального обеспечения и медицинского обслуживания, для открытия новых рынков, для руководителей фондов и частных ростовщиков на фоне болтовни о бюджете, долговременном дефиците и всяких нефондовых обязательствах.
Восьмая цитата. Очевидно, что самое странное в программе Джеймса Галбрейта, и я не виню Гейтнер за эту программу, она была ему навязана, это отказ воспринимать финансовый кризис как настоящий кризис, долговременную экономическую угрозу, а не просто совокупность временных проблем в банковском секторе и в сфере занятости. Есть желание подлатать видение ситуации, поэтому делайте то, чему вы учились в университетах, а это обычно означает, что вы шарлатаны или неудачники. Или делайте то, чему вы научились в своей профессиональной деятельности. То есть, мы сегодня в беспрецедентной ситуации. В истории, сегодняшних поколений, нет опыта современного кризиса. Последний раз такой кризис европейской цивилизации случился в четырнадцатом веке и его назвали «темным веком. Если вы не хотите узнать, как он был организован ломбардскими банкирами, тогда вы не поймете, как развивается сегодняшняя ситуация.
Сегодня мы несем, как в «Новый темный век», точно так же, как это делали венецианцы, действовавшие через ломбардских банкиров, выдававших ростовщические займы. Тогда, эти ростовщические займы использовались для поддержания ситуации, в конце концов, вышли за пределы возможностей выплатить возникшие долги. Поэтому, когда король Англии отказался платить по этим долгам, по которым он уже не мог платить, возникла цепная реакция, и рухнул «Ломбарди», банк небольшого города Италии. Возникла дальнейшая цепная реакция, в результате рухнули банки во Франции и в Англии. В результате этого уже через поколения население Европы сократилось на треть (правда, не будем забывать, что большая часть населения умерла от эпидемии чумы 1348 -1349 гг. – прим. «Главреда»). Количество приходов в Европе сократилось наполовину. В Европе воцарилось абсолютное безумие. Сегодня мы в схожей ситуации. В этом угроза, очевидно, Галбрейт прав. В этой ситуации, и он повторяет это все время, и я согласен с ним, что это не хотят понимать и желают понимать ведущие частные учреждения нашей страны. Никто ничего не предлагает, никто даже и не хочет думать о каких-либо предложениях, выходящих за рамки их обычных взглядов.
Девятый тезис. Если сейчас происходит полный обвал финансов, наши модели не сработают. Сейчас более уместно вернуться к довоенным годам, к периоду Великой депрессии в США. Это возможно сделать с помощью качественного исторического анализа. Наши числовые модели, статистические модели, не захватывают главную черту этого кризиса, то есть крушение мировой финансовой системы.
Рейчел Дуглас. Нужно сказать, что после этого выступления и во время саммита «двадцатки», все эти пороки, проблемы очень ярко проявились на саммите в Лондоне. Как вы знаете, там были приняты общие заявления о стандартах отчетности, о том, что нужно распечатать массу новых специальных правил заимствования МВФ, а это просто продолжение политики федеральных резервов по отношению к доллару. То есть, дополнительная эмиссия денег.
Кроме этого, перед саммитом рассматривались идеи Джорджа Сороса о наднациональной валюте, которые поддержал и Назарбаев, и другие политики. Назарбаев написал целый трактат в "Российской газете" о движении к наднациональной валюте. Глава центрального банка Китая положительные замечания сделал по этому поводу, и так называемые предложения России на этом саммите включали такую же идею. Ларуш назвал это заседание «студенческим капустником». Он, в частности, сказал: «Зачем начинать с валюты, национальной или наднациональной? Нужно всю систему провести через банкротство». Никто об этом пока серьезно не говорит. Если не взяться за это сейчас, отсутствие реальной стоимости у большинства активов мировой системы не приведет ни к чему, кроме массового убийства, разрушения народных хозяйств ради попыток поддержать обанкротившуюся систему.
Что мы можем сделать? Я обозначу несколько моментов о нашей работе в Америке. В субботу одиннадцатого апреля в новом своем выступлении Ларуш констатировал ухудшение ситуации вокруг Обамы. К моменту инаугурации Барака Обамы уже сформировались группы советников. Среди них были и есть наши друзья, люди в окружении Роберта Рубена, бывшего секретаря казначейства министра финансов, который много лет курировал так называемый Гамильтонский проект. Это группа в институте Брукинса изучала первоначальную американскую систему политической экономии, национальное банковское дело, идеи которого развивал Александр Гамильтон, и конечно, они нашли свое продолжение в работах Фридриха Листа в Германии, Дмитрия Менделеева в России, графа Витта и других, даже в Австралии.
Люди в этих группах постоянно советовались с Ларушем, задавали ему вопросы. Вы можете увидеть, кроме этого ролика, есть еще три части выступления Линдона Лароша на сайте «http://larush-tv.rutube.ru» и выступления от двадцать второго января я вырезала маленькие части и там есть диалог Лароша с членами этих рабочих групп, о знаменитой его тройной кривой, которая показывает гиперболический рост финансовых активов, то есть деревативов, и денежных активов, которые тоже по гиперболе идут. В определенное время эти кривые пересекаются, потому что эмиссия денег уже опережает даже рост номинальной стоимости. С другой стороны, кривая, идущая вниз, показывает темпы роста реальных активов новых технологий и так далее.
В общем, из этих групп в окружении Обамы к Ларушу приходили и ставили серьезные вопросы по существу, но это было еще два-три месяца назад. Один из представителей этих групп докладывал Ларушу, что им все более и более тяжело находить доступ к президенту, чтобы донести свои идеи. Другие конкурирующие группы навязывают свою точку зрению.
О ком идет речь? Журнал «Time magazine» (вообще ужасное издание), опубликовал статью на прошлой неделе о команде советников Обамы по экономике. В нее входят экономисты-бехевиористы, которые разделят взгляды Иеремия Бентама, что поведение человека не отличается от поведения животного. Они говорят, что человек ищет удовольствия, старается избегать боли, и вся экономика зависит от таких факторов. Кумиром этой группы является печально известный Андрей Шлейфер, вы знаете, кто это такой? Был такой скандал в девяностых годах, когда Гарвардский институт международного развития давал советы российскому правительству по приватизации.
Тогда USAID дали большой грант этому Гарвардскому институту, чтобы они послали в Москву своих людей, и давали советы Чубайсу и другим российским бюрократам относительно приватизации. Позже оказалось, что в одной из комнат помещения этого института жена Шлейфера и подруга другого чиновника этой организации создали хедж-фонд и занимались спекуляциями на российских рынках, которые их мужья одновременно создавали с Чубайсом. Это обернулось большим скандалом, и американское министерство юстиции даже подало в суд против Гарвардского университета о злоупотреблениях ресурсами. Гарвардскому университету пришлось платить штраф, по-моему, двадцать шесть миллионов долларов. Шлейфер лично заплатил всего лишь два миллиона. А что случилось со Шлейфером? Он в тюрьму попал? Нет, он остался профессором Гарвардского университета, и его защищал Лари Саммерс, бывший чиновник министерства финансов США и нынешний советник Обамы по экономике.
Вся эта группа представляет собой большую проблему. Мы в своей работе среди населения распространяем такую листовку, что если Обама не уволит Саммерса, это значит, то это неминуемо приведет к его краху на посту президента США. Это в общих чертах о той политической борьбе, которая разворачивается у нас.
Еще два момента из нового выступления Ларуша и я хочу обратить на них внимание. Недавно, «Русский журнал» брал комментарий у Ларуша . Они хотели посвятить выпуск этого бюллетеня вопросу об Украине, как failed state, но поскольку не хотели прямо так поставить вопрос, то сделали это иначе. Вопрос звучал так - какие в Европы сегодня страны могут стать банкротами? Ларуш прямо ответили — все. Потому что вся система будет в таком состоянии. Он даже игру слов ввел, потому что по-английски faield state, и state — в смысле государство, а он ответил так, будто state означает «состояние». Он ответил, что все страны в состоянии банкротства. Лидеры, ученые, влиятельные круги, общественные деятели любой страны могут понять новые требования — нужно, чтобы суверенные государства, большие страны взяли инициативу провести систему через банкротство. Тем более что речь идет о такой стране, как Украина, у которой есть богатые традиции здравых и эффективных идей в физической экономике, вспомним того же Вернадского.
Еще один момент. Позавчера Линдон предложил новую инициативу подрыва ложных допущений и, особенно, ложных статистических моделей уже не в области финансов как таковых, а в области физической экономики. Речь идет о ложности теории глобального потепления. Он указал на все возрастающий корпус информации и свидетельствовал о том, что статистические модели, на которых основаны все прогнозы по исчезновению ледников и так далее, страдают от тех же проблем, как и статистические модели, на которых основаны экономические и финансовые учения.
Владимир Лупаций. У меня только один вопрос, я читал о подходах Линдона Ларуша, но он апеллирует к рациональным людям в правительствах России, Китая, Индии и т.д. Очевидно, что эти люди не буду исходить из других представлений. То есть, если так, то означает ли, что мир должен готовиться к этой жесткой просадке?
Рейчел Дуглас. Ларуш считает, что есть высокий потенциал резкого поворота в любой момент. Давайте, я буду говорить на примере Америки, потому что там мы ведем политическую работу и наши отношения с другими из этих четырех стран есть, но это другое, они другие. Вы видели когда-нибудь исторические ролики Рузвельта в начале его президентства? Его речи, выступления? Очень познавательные документы. Не было никаких гарантий того, что такой человек станет президентом. Даже после того, как его избрали, было покушение на Рузвельта. Это произошло в 1932-1933 годах. Спустя тридцать три года после убийства Мак-Кинли. Дело в том, что убийство Мак-Кинли положило конец традиции так называемой «американской системы». Мак-Кинли выступал против свободной торговли и поддерживал политику дирижизма. Он хотел, чтобы государство создавало кредиты в определенных направлениях. Потом его убили и следующие американские президенты были англофилами и зависели от британской олигархии. Это Теодор Рузвельт, Вильсон, Кулидж пока не появился Франклин Рузвельт.
Возвращаясь к нашему времени, мы считаем, что Хилари Клинтон, несмотря на все проблемы, которые развивались во время правления Билла Клинтона, двигается в этом, «рузвельтовском направлении».
С Обамой более сложно, но не исключено, что мы все-таки сможем заставить его изменить свои взгляды. Как Ларуш очень сжато сказал в субботу «нам нужен институт президентства, который будет служить прошлым и настоящим интересам США, вместо того, чтобы служить интересам этой кагалы советников от Лондонского и Гарвардского университетов и Уолл-стрит».
Юрий Романенко. Скажите, пожалуйста, а можно ли в трех словах, по пунктам, что конкретно предлагает Ларуш для того, чтобы преодолеть кризис, потому что не все присутствующие здесь хорошо знают его экономическую теорию.
Скай Шильдс. Во-первых, во время обострения кризиса есть возможность делать глупых людей умнее хотя бы на определенное время. Рузвельт играл очень существенную роль перед угрозой возникновения фашистского движения в Америке аналогичного тому, которое развивалось в Европе. Спонсоры европейских фашистских движений, лондонские и американские совершили покушение на Рузвельта и попытались осуществить государственный переворот. Он смог предотвратить страх населения перед экономическим крахом, который ввергает людей в направлении фашизма и, в результате, смог мобилизовать население на поддержку развития государства, а не фашистов.
Андрей Ермолаев. Насколько корректно сравнивать те времена, с точки зрения задач, уровня глобализации, характера мировой торговли, отношений научно-технической, производственно-инвестиционной кооперации?.. Я уверен, что модель Рузвельта не работает сейчас.
Рейчел Дуглас. Экономического развития? Но он пока говорит только о политической составляющей.
Скай. Например, в нынешней ситуации многие наши контакты с политиками, и даже активисты нашего движения хотели добиваться результатов путем обращения к конгрессу. Ларуш ответил, что приходится идти по более трудному, но эффективному пути— изменению мышления всего населения. Нужно по всей стране найти людей среди чиновников и избранных лидеров местных правительств и развивать их понимание экономических элементов. Линдон Ларуш серьезно говорит о банкротстве и процедуре банкротства для всей системы. Если списать или даже временно заморозить эти спекулятивные активы, чего можно добиться? Можно даже в глобализированном мире сразу же применять подходы, которые по всему миру, скажем, к концу девятнадцатого века применяли американцы, россияне, немцы при Бисмарке, а именно — строительство проектов инфраструктуры, железных дорог и ядерной энергетики. Если в каждой стране буде учреждено национальное банковское дело, чем оно занимается? Созданием и выдачей кредитов под конкретные проекты, где очень длительные циклы строительства.
Андрей Ермолаев. То есть, получить реальную стоимость национальной экономики, обеспечить ее национальной банковской системой, не связанной с ФРС, и ориентировать национальную валюту.
Рейчел Дуглас. Да.
Андрей Ермолаев. Об этом говорил Путин и контраверсийно Медведев.
Константин Матвиенко. Это политология, а тут экономика все-таки.
Андрей Ермолаев. Так Путин в Давосе выступил с программой…
Рейчел Дуглас. Извините, я закончу. Так вот это в каждой отдельной стране нужно делать. Но есть еще то, что мы называем общей задачей человечества, или те проекты, в которых нужно применять возможности разных хозяйств. Например, что может дать развитие евроазиатского наземного коридора, не только железная дорога, транспорт, но и коридор плотного развития всех технологий, сельского хозяйства, водного хозяйства экспортирующим странам, почти ничего не осталось, но осталось еще кое-что в Италии, Германии из станкостроительной промышленности. Это для них рынок, это оживление экономики, это возможность создания у партнеров новых мощностей и потом наращивает экспорт капитальных активов, скажем, в Африку, потому что нужно человечеству просто с нравственной точки зрения взяться за экономическое развитие Африки.
Константин Матвиенко. Вы говорите фактически о создании физической экономики. Насколько я понимаю, вы ее противопоставляете экономике виртуальной.
Рейчел Дуглас. Да. Есть такая статья Линдона Ларуша «"Торговля без валюты: к вопросу о корзине "твердых товаров". Там он говорит о разных единицах валюты, но предупреждает, что не надо заботиться о валюте, вопросами монетарных отношений, пока не решено, что мы будем вот конкретно эти проекты создавать. Так что, опыта Рузвельта и Великой депрессии в этом смысле вполне подходящий. Рузвельт со своими коллегами решили в свое время, что нужно развивать долину реки Теннеси, нужно строить дамбы, а потом выстроили кредитные институты для этого. А что касается глобализации, да, она существует, но она разрушает весь мир. И кто, если не лидеры великих стран, суверенных стран, могут сказать, что достаточно, это была не та система, не тот подход.
Андрей Ермолаев. Мне кажется, что нужно все-таки разделить, во-первых, конфликты финансовой олигархии и национальных правительств. Об этом Ларуш тоже периодически упоминает и на этом акцентирует. Вторая проблема, проблема, условно, вестерн-глобализации или глобализации по-американски, с реальным процессом глобализации, которая проходит. Я хочу обратить просто ваше внимание, что проекты, которые связывают с моделью Рузвельта, применительно к нашему времени не имеют смысла, потому что это были проекты формирования единого национального экономического дела. В них был национальный смысл для американцев. Когда мы говорим, например, о новых континентальных проектах, в которых участвует Германия с машиностроением, Россия с людским ресурсом, Украина еще с чем-то, в этом должен быть некий не только экономический смысл.
Рейчел Дуглас. Ну, конечно.
Андрей Ермолаев. Тогда это новый виток транснационализации, или, если хотите, глобализации только физической. Это не проблема интеллектуального творчества.
Рейчел Дуглас. Да. Ларуш считает, что сотрудничество между странами вполне уместно, есть общие интересы, и можно заключать его с помощью договоров.
Андрей Ермолаев. Просто у нового континентального проекта будет свой управляющий.
Рейчел Дуглас. Ну, почему?
Андрей Ермолаев. Так.
Святослав Денисенко. Наднациональный.
Рейчел Дуглас. Я, например, считаю, что Америка и Россия могли бы договориться о строительстве туннеля через Берингов пролив без привлечения наднационального управляющего.
Андрей Ермолаев. Я вам даже скажу больше, так будет. Выход из кризиса будет связан с новым витком глобализации через крупные проекты. Вопрос просто субъекта, который способен будет это предложить.
Рейчел Дуглас. Я просто считаю, что употребление слова глобализация не помогает прояснить дело, потому что у него уже есть свой смысл в нынешней ситуации.
Святослав Денисенко. Центр «София». У меня несколько вопросов есть. Первое, в рамках существующей системы есть две основные проблемы: проблема ресурсов, то есть физических ресурсов, и вторая проблема — это проблема доступа к технологиям. В рамках глобализации эти две проблемы определенным образом решались за счет вынесения производств, например, в регион Юго-восточной Азии и соответственно обратного потока товаров в центр, из периферии к центру. Как может быть решена, и будет решаться эта проблема, с вашей точки зрения, проблема технологий и ресурсов с точки зрения Ларуша? Акцентирую внимание еще на один момент, что развивающиеся страны на сегодняшний день не являются обладателями технологий. Этим технологиями обладают транснациональные корпорации, одни из форвардов и субъектов глобализации.
Скай Шильдс. Если вы обратите внимание не на финансовые, а на реальные стоимости, то на сегодняшний день Соединенные Штаты имеют определенные возможности, преференции. Если узко рассматривать «интересы» США или бизнеса Америки, то можно подумать, что да, все это для нас выгодно, потому что мы получаем дешевое сырье. А если смотреть с точки зрения общих интересов разных стран, и физической системы экономики и народных хозяйств вместе взятых, всей планеты, то оказывается, что глобализация стоит очень дорого. Почему? Потому что самые эффективность, наивысший уровень эффективности будет, когда вы используете транспорт для физического перемещения самых дорогих продуктов, а не сырья. Например, вместо того, чтобы сырье или нефть на тысячи и тысячи километров перевозить, лучше готовы станки перевозить. Пусть сырье перерабатывается на месте.
Поэтому, можно с глобальной точки зрения в интересах каждой страны будет, если добывающая промышленность и переработка будут происходить на месте, потому что это будет экономить ресурсы и затраты для всех. Потому что это выгодно нам, скажем, развитым странам, если эти страны будут иметь возможность производить сами определенную продукцию.
Юрий Романенко. Во-первых, это противоречит принципам, на которых зиждется миросистема. В этой ситуации, Япония, у которой нет ресурсов, она становится просто не нужной, потому что если она не будет возить нефть и другое сырье, то не сможет создавать прибавочную стоимость в производстве на своей территории, то японцы просто не смогут кормить самих себя.
Святослав Денисенко. Сто тридцать миллионов человек.
Юрий Романенко. Во-вторых, я хотел бы услышать ответ на такой вопрос. Вы серьезно полагаете, что выход из такого обширного и серьезного кризиса возможен без серьезного понижения уровня жизни в ядре в Штатах, в Европе, в Японии той же самой? Поскольку совершенно очевидным, на мой взгляд, кажется, что если распространить те принципы экономические, которые сейчас, или до последнего момента, успешно функционировали в США, в Европе, в Японии, то весь мир просто захлебнется от недостатка ресурсов. На самом деле здесь более такой серьезный вопрос заключен внутри, как Ларуш вообще смотрит на будущее капитализма? Потому что совершенно очевидно, модель глобального капитализма вновь дошла до своего очередного предела, как это было в 1929 году. На взгляд Ларуша, способен ли капитализм найти новые формы, или как бы приспособиться к этой новой ситуации, и найти выход? Либо же это уже будет не капиталистическая система?
Рейчел Дуглас. Да, он не любит слова «капитализм», между прочим, потому что исторически говоря, путают классический путь развития, который пошел от Британской империи, и путь развития американской системы нельзя сравнивать.
Скай Шильдс. Германия и Япония должны оставаться основными экспортерами технологий. То, что мы предлагаем иметь промышленность на месте в Африке, это не значит, что ее не будет в Японии или Германии, как раз наоборот, такие планы предполагают восстановление экспортного потенциала Германии, Японии и США.
Святослав Денисенко. Добыча и производство, например, Сьерра Леоне будет оставаться на месте, добыча алмазов, нефти и так далее. Я правильно понял?
Рейчел Дуглас. Нет, почему? Добыча и перерабатывающее производство будет на месте, а готовые товары будут поставляться туда, где они нужны для реализации.
Святослав Денисенко. Соответственно предлагается модель, в которой Германия, Япония, Европейский Союз остаются экспортерами технологий и оборудования, а страны, в которых на сегодняшний день добывается сырье, будет осуществляться переработка, создание прибавочных стоимостей и экспортирование готовых товаров.
Рейчел Дуглас. Да, но добавлю еще такой момент. Понятие конечности ресурсов должно развиваться. Еще Менделеев был прав в том, что «глупо сжигать нефть, потому что это все равно, что топить ассигнациями».
Константин Матвиенко. Это все равно, что топить купюрами.
Рейчел Дуглас. Да, так. И если смотреть на потребности развития, строительства и восстановления инфраструктуры, вы понимаете, что у нас все мосты разваливаются, у нас на реках нет дамб, нет шлюзов, они…
Юрий Романенко. Это в США вы имеете в виду?
Рейчел Дуглас. Да, да, у нас в США шестьдесят пять процентов мостов опасны для эксплуатации, находятся в аварийном состоянии. Это уже на уровне бывшего Советского Союза.
Юрий Романенко. Я только хотел сказать, что это напоминает Советский Союз на его последней стадии существования.
Рейчел Дуглас. Да. И если применять повсюду принципы национального банковского дела и стыковки путем соглашений и договоров интересов разных стран в этом плане, можно обеспечить полную загрузку мощностей бывших развитых стран, и новых, которые будут построены. Так что после эпохи нефти и вообще углеводородов, вы, наверное, в курсе, что в свое время Ларуш организовал такую организацию Фонд термоядерного синтеза. Если развивать так называемый термоядерный факел и технологическую идею, при помощи которой возможно было бы всю таблицу Менделеева из кубического километра грунта получить.
Святослав Денисенко. Термоядерный синтез.
Рейчел Дуглас. Мы слишком узко смотрим на возможности, мы забыли, что…
Святослав Денисенко. Внедрение перекрывающих технологий, технологий нового уклада - это один из путей выхода из кризиса в том числе.
Рейчел Дуглас. Да. Я хочу сослаться на интересный момент. В последнее время в связи с кризисом, я заметила, в российских особенно, публикациях, что много пишут от «волнах Кондратьева». Существует целый диалог Ларуша с российскими учеными на эту тему, начиная с визита Тараса Васильевича Муранивского к Ларушу. Так вот, Ларуш не отрицает эти закономерности, он говорит, что «волны Кондратьева, и я имею в виду настоящие технические процессы, а не вся эта чепуха, когда трейдеры, деривативы стараются строить свои алгоритмы на них. Линдон Ларуш говорит, что это описывает реальные процессы, но можно вмешаться в частоту этих волн с тем, чтобы движение вниз прорвалось, и как-то сделать более частными открытия новых технологий. Если вы за это сознательно возьметесь, то можно обойтись без спада.
Константин Матвиенко. Рейчел, позвольте вернуться к Украине все-таки. Вот ваше видение Украины в этой связи? Где место Украины?
Рейчел Дуглас. ТНК смотрят на Россию, на всю территорию бывшего Союза, как на сокровище минеральных ресурсов. А Ларуш считает, что наиважнейший ресурс этих стран, в том числе и Украины, — это наличие научных школ, это традиции Вернадского, прежде всего, того же Менделеева, Циолковского. Мы имели большое счастье, в связи с научной конференцией нас повезли в Кременчуг и Александр Александрович Игнатенков — эксперт краеведческого музея прочитал нам очень насыщенную лекцию, провел экскурсию, начиная с изучения грунтов, черноземов Вернадским, и заканчивая космической программой. Он же автор биографии Кондратюка, украинского Циолковского, который проектировал траекторию, по которой американцы слетали на Луну. Вот это ресурсы Украины, и, конечно, под этим подразумевается необходимость сохранения того, что еще осталось. Я понимаю, что много уже разрушено в черной металлургии и так далее. Я же изучала народное хозяйство Советского Союза и знаю о разделении труда у вас, знаю, какие у вас есть специалисты старшего поколения по ракетостроению и по разным другим технологиям. По-моему, это богатство Украины.
Андрей Ермолаев. Машиностроение, энергетика, навигация…
Юрий Романенко. Спасибо. Будем заканчивать. Благодарим за выступление наших гостей и надеемся, что вы будете у нас еще раз. Будем поддерживать контакты с группой Ларуша, на мой взгляд, мы увидели достаточно интересную картину, характеризующую понимание американскими элитами понимание кризиса и инструментария его преодоления.
Юрий Романенко. Уважаемые гости «Главреда», сегодня к нам в гости из США приехали представители групп Линдона Ларуша – известного американского экономиста. Рейчел Дуглас прочитает нам небольшой доклад о мерах по преодолению кризиса в США. Кроме того, также свои разъяснения даст один из лидеров Молодежного движения Ларуша Скай Шильдс. Думаю, нам все будет любопытно посмотреть, как кризис видится из США.
Рейчел Дуглас. Название нашего доклада созвучно выступлению Линдона Ларуша двадцать второго января этого года – банкротство мировой финансовой системы. Оно транслировалось в Интернете через два дня после инаугурации Обамы.
С тех пор прошло почти три месяца, и те проблемы, которые мы ожидали, дали о себе знать, особенно в области экономической политики Соединенных Штатов. Линдон Ларуш считает, что результаты саммита «двадцатки» были катастрофическими.
Сегодня для затравки дискуссии я вам продемонстрирую начальную часть другого выступления Лароша, от двадцать первого марта. В нем интересно не только изложение его взглядов, но также полемика с известным экономистом Джеймсом Галбрейтом. Джеймс Галбрейт — профессор Техасского университета в городе Остин. Он сын покойного Джона Кеннета Галбрейта, известного экономиста, который служил советником у Рузвельта вопросам промышленно-мобилизационной политики и логистики.
Ларуш, как вы услышите, высоко ценит анализ Галбрейта, как изъянов в мышлении формирующих политику. Сегодня уже тринадцатое апреля 2009 года, так что уже трехнедельной давности это выступление и у нас уже появилась новая информация, которая объясняет причины ошибок Обамы. Я об этом скажу после того, как мы посмотрим начальную часть выступления Линдона Ларуша.
Ведущая. Здравствуйте! Приветствую всех присутствующих в зале, а также слушающих нас в Интернете! Как вы знаете, обычно мы проводим наши встречи в рабочее время в Вашингтоне, но мы решили организовать, по крайней мере, одну встречу в субботу с тем, чтобы те, кто работает, получили возможность поприсутствовать и послушать. Тем не менее, регламент нашей встречи остается прежним. Господин Ларуш делает доклад, после чего мы перейдем к ответам на вопросы.
Очевидно, наша встреча происходит в примечательное время — новая администрация Обамы уже работает пятьдесят дней. С новой администрацией продолжают связывать большие надежды и добрую волю, однако нарастает недовольство в неспособности решить критические вопросы, с которыми сталкивается наша страна и наше население. Думаю, что нет человека в Соединенных Штатах и вне Соединенных Штатов, кто имеет большую квалификацию, чтобы анализировать эти вопросы, как с точки зрения политики, так и политических решений, нежели Линдон Ларуш.
Линдон Ларуш. Спасибо. Мой доклад будет структурированным, поскольку мы имеем дело с разрывной точкой мировой истории, когда она может подойти к хаосу, или же вернуться к нормальному процессу. Это смертельный и опасный момент. Многие сегодня говорят: почему бы не использовать более простой язык, чтобы мы понимали. Тогда я отвечаю так: тогда, может быть, вы просто посидите, а другие будут принимать решения. Поскольку необходима техническая компетенция, мы имеем дело с техническим вопросом разлома, альтернатива состоит в реорганизации для выживания всего мира, всей планеты, валютно-финансовой и экономической системы. Те, кто говорит, что это выше их понимания и хотят услышать все более простым языком, они могут заткнуться и послушать, может быть, узнают что-то новое. Мы не можем опускаться до глупой популистской риторики, поскольку это смертельно серьезный вопрос.
Если Соединенные Штаты не решат проблему или свою часть проблемы, мы вернемся в темный век. И через короткое время на земле будет жить только двадцать процентов населения. Это вопрос жизни и смерти для целых народов и стран. И решение, в первую очередь, зависит от инициативы Соединенных Штатов, от правительства США, которое еще не знает, что делать, хотя у них и есть больше понимания о серьезности проблемы. Это серьезный вопрос, и я буду точным, и когда будет это необходимо, я буду использовать технический язык. Если вы чего-то не поймете, во время вопросов и ответов мы проясним ситуацию. Я начну с признания важного события, а именно — заявления Джеймса Галбрейта, сына знаменитого Джона Кеннета Галбрейта — советника президента США. Некоторые другие люди также понимают эти вопросы, о которых он говорил в своей последней работе, но никто не открывал рта, и тема не стала публичной. Поэтому его вопросы и мои комментарии по его предложениям, чрезвычайно уместны в данный момент.
У меня есть десять комментариев по поводу его работы. Работа доступна, она была опубликована в различных источниках. Он говорит: изъяны их программы невозможно связывать с их некомпетентностью. Он имеет в виду экономических советников Белого дома. Скорее, если такие изъяны существуют, они возникают из их происхождения и мировоззрения. Одним словом — из узости их кругозора. Под этим я подписываюсь, это абсолютно верно. Люди, которые делают дела и принимают решения коллективно, некомпетентные. Они исходят из своего прошлого опыта и образования не уместного в данной ситуации. Они об этом ничего не знали, ни у кого на планете нет опыта за всю жизнь и нет образования для решения проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Поэтому отсутствует компетентность для вложения эффективного решения. Любые решения, предлагаемые официально Белым домом или же в кулуарах абсолютно некомпетентны, освещение в прессе абсолютно некомпетентно. Заявление правительств об экономической ситуации некомпетентны, и с этой проблемой мы столкнемся сегодня, поэтому нам не нужны уличные зеваки в этом обсуждении.
Второе. Вторая цитата его работы. Глубочайшее заблуждение современных экономистов состоит в том, что экономика является самостабилизирующейся системой. Правильно. Отсутствует встроенная стабильность или же стабилизаторы в современной мировой экономике или экономике США. Мы подошли к этой ситуации, и это подтверждают события, что компетентность, основанная на опыте или же образовании, такой компетентности нет для обсуждения возникших проблем. Поэтому ожидать квалифицированных ответов от чиновников не приходится.
Третья цитата. Если восстановление не встроено в структуру самой системы, все наши прогнозы будут слишком оптимистичными, а меры недостаточными. Совершенно верно, нет понимания этой проблемы. Мы имеем дело с мировым финансовым кризисом, подходящим к точке перегиба. Когда поток денег, направленных на спасение ситуации, угрожает гиперинфляцией, случившейся в Германии в 1923 году. Тогда весной 1923 года инфляционные меры по поддержанию немецкой марки после Первой мировой войны, привели к гиперинфляционному взрыву. За период от весны 1923 года до октября-ноября того же года германская экономика распалась в результате гиперинфляции. Сегодня мы в Соединенных Штатах и во всем мире подошли к точке, сопоставимой с такой ситуацией. В современной системе, в современной международной валютной системе, нет регуляторов, позволяющих предотвратить распад мировой экономики. Это буде убийственный крах во всем мире, и через поколения от шести с половиной миллиардов людей, живущих сегодня, останется менее двух.
Четвертая цитата. Бюджетное управление Конгресса считает, что рецессия будет не хуже 1981-1982 годов. Они полагают, что экономика вернется к нормальному состоянию к 2015 году, даже если Конгресс не предпримет никаких действий. Абсолютная идиотия. Галбрайт совершенно прав, вот такова ситуация.
Пятая цитата. Модель бюджетного управления Конгресса основана на имеющемся опыте, а такие модели не могут давать прогнозы более серьезные, чем все, что было до того. Если у нас будет спад больше, чем в 1982 году, наши компьютеры это не предскажут, и мы будем захвачены врасплох. Если застой продолжится, компьютеры также этого не предскажут. Модель бюджетного управления предполагает естественный уровень безработицы в четыре-восемь процентов, и модель будет сводить все к этому показателю, к этой величине, независимо оттого, как развиваются события. В реальном же мире нет никаких оснований верить, что все будет происходить именно так. Точка зрения Галбрейта должна быть ясна. Все эти экономические советники Белого дома совершают системные крупные логические ошибки. Лари Саммерса (бывший первый замминистра финансов- прим. «Главреда») нужно просто уволить. Гейтнер должен работать с его интеллектуальным уровнем, его необходимо освободить от давления, которому он подвергается сегодня. Вероятно, он самая подходящая фигура сегодня в администрации для этих целей. А Саммерс ни на что не годится. Кроме того, он не умеет работать с людьми. Необходимы некоторые минимальные кадровые замены для того, чтобы получить максимальную эффективность.
Шестая цитата. Этот процент гарантирует результат, обеспечивающий усредненной точкой зрения. Этот метод был бы полезен, если бы ошибки экономистов были не системными. Но это не так. Экономисты очень осторожны, и в любой экстремальной ситуации они выберут усредненную точку зрения, которая окажется неверной. Отсутствует понимание принципа, отсутствует компетентность. Вот возьмите ощущения толпы, выберите усредненную точку зрения, примите решение, а она не будет работать. После этого вы скажете, что мы ничего лучшего не могли сделать.
Седьмая цитата. Решение по первоначальным мерам были приняты с целью обойти кризис и вернуться к обычным проблемам, с какими имели дело в прошлом. Эти протеже Роберта Руперта — ветераны Гамильтоновского проекта Рубина исходят из того бюджетного дефицита и проблемы льгот. Это вашингтонский эвфемизм — сокращение социального обеспечения и медицинского обслуживания, для открытия новых рынков, для руководителей фондов и частных ростовщиков на фоне болтовни о бюджете, долговременном дефиците и всяких нефондовых обязательствах.
Восьмая цитата. Очевидно, что самое странное в программе Джеймса Галбрейта, и я не виню Гейтнер за эту программу, она была ему навязана, это отказ воспринимать финансовый кризис как настоящий кризис, долговременную экономическую угрозу, а не просто совокупность временных проблем в банковском секторе и в сфере занятости. Есть желание подлатать видение ситуации, поэтому делайте то, чему вы учились в университетах, а это обычно означает, что вы шарлатаны или неудачники. Или делайте то, чему вы научились в своей профессиональной деятельности. То есть, мы сегодня в беспрецедентной ситуации. В истории, сегодняшних поколений, нет опыта современного кризиса. Последний раз такой кризис европейской цивилизации случился в четырнадцатом веке и его назвали «темным веком. Если вы не хотите узнать, как он был организован ломбардскими банкирами, тогда вы не поймете, как развивается сегодняшняя ситуация.
Сегодня мы несем, как в «Новый темный век», точно так же, как это делали венецианцы, действовавшие через ломбардских банкиров, выдававших ростовщические займы. Тогда, эти ростовщические займы использовались для поддержания ситуации, в конце концов, вышли за пределы возможностей выплатить возникшие долги. Поэтому, когда король Англии отказался платить по этим долгам, по которым он уже не мог платить, возникла цепная реакция, и рухнул «Ломбарди», банк небольшого города Италии. Возникла дальнейшая цепная реакция, в результате рухнули банки во Франции и в Англии. В результате этого уже через поколения население Европы сократилось на треть (правда, не будем забывать, что большая часть населения умерла от эпидемии чумы 1348 -1349 гг. – прим. «Главреда»). Количество приходов в Европе сократилось наполовину. В Европе воцарилось абсолютное безумие. Сегодня мы в схожей ситуации. В этом угроза, очевидно, Галбрейт прав. В этой ситуации, и он повторяет это все время, и я согласен с ним, что это не хотят понимать и желают понимать ведущие частные учреждения нашей страны. Никто ничего не предлагает, никто даже и не хочет думать о каких-либо предложениях, выходящих за рамки их обычных взглядов.
Девятый тезис. Если сейчас происходит полный обвал финансов, наши модели не сработают. Сейчас более уместно вернуться к довоенным годам, к периоду Великой депрессии в США. Это возможно сделать с помощью качественного исторического анализа. Наши числовые модели, статистические модели, не захватывают главную черту этого кризиса, то есть крушение мировой финансовой системы.
Рейчел Дуглас. Нужно сказать, что после этого выступления и во время саммита «двадцатки», все эти пороки, проблемы очень ярко проявились на саммите в Лондоне. Как вы знаете, там были приняты общие заявления о стандартах отчетности, о том, что нужно распечатать массу новых специальных правил заимствования МВФ, а это просто продолжение политики федеральных резервов по отношению к доллару. То есть, дополнительная эмиссия денег.
Кроме этого, перед саммитом рассматривались идеи Джорджа Сороса о наднациональной валюте, которые поддержал и Назарбаев, и другие политики. Назарбаев написал целый трактат в "Российской газете" о движении к наднациональной валюте. Глава центрального банка Китая положительные замечания сделал по этому поводу, и так называемые предложения России на этом саммите включали такую же идею. Ларуш назвал это заседание «студенческим капустником». Он, в частности, сказал: «Зачем начинать с валюты, национальной или наднациональной? Нужно всю систему провести через банкротство». Никто об этом пока серьезно не говорит. Если не взяться за это сейчас, отсутствие реальной стоимости у большинства активов мировой системы не приведет ни к чему, кроме массового убийства, разрушения народных хозяйств ради попыток поддержать обанкротившуюся систему.
Что мы можем сделать? Я обозначу несколько моментов о нашей работе в Америке. В субботу одиннадцатого апреля в новом своем выступлении Ларуш констатировал ухудшение ситуации вокруг Обамы. К моменту инаугурации Барака Обамы уже сформировались группы советников. Среди них были и есть наши друзья, люди в окружении Роберта Рубена, бывшего секретаря казначейства министра финансов, который много лет курировал так называемый Гамильтонский проект. Это группа в институте Брукинса изучала первоначальную американскую систему политической экономии, национальное банковское дело, идеи которого развивал Александр Гамильтон, и конечно, они нашли свое продолжение в работах Фридриха Листа в Германии, Дмитрия Менделеева в России, графа Витта и других, даже в Австралии.
Люди в этих группах постоянно советовались с Ларушем, задавали ему вопросы. Вы можете увидеть, кроме этого ролика, есть еще три части выступления Линдона Лароша на сайте «http://larush-tv.rutube.ru» и выступления от двадцать второго января я вырезала маленькие части и там есть диалог Лароша с членами этих рабочих групп, о знаменитой его тройной кривой, которая показывает гиперболический рост финансовых активов, то есть деревативов, и денежных активов, которые тоже по гиперболе идут. В определенное время эти кривые пересекаются, потому что эмиссия денег уже опережает даже рост номинальной стоимости. С другой стороны, кривая, идущая вниз, показывает темпы роста реальных активов новых технологий и так далее.
В общем, из этих групп в окружении Обамы к Ларушу приходили и ставили серьезные вопросы по существу, но это было еще два-три месяца назад. Один из представителей этих групп докладывал Ларушу, что им все более и более тяжело находить доступ к президенту, чтобы донести свои идеи. Другие конкурирующие группы навязывают свою точку зрению.
О ком идет речь? Журнал «Time magazine» (вообще ужасное издание), опубликовал статью на прошлой неделе о команде советников Обамы по экономике. В нее входят экономисты-бехевиористы, которые разделят взгляды Иеремия Бентама, что поведение человека не отличается от поведения животного. Они говорят, что человек ищет удовольствия, старается избегать боли, и вся экономика зависит от таких факторов. Кумиром этой группы является печально известный Андрей Шлейфер, вы знаете, кто это такой? Был такой скандал в девяностых годах, когда Гарвардский институт международного развития давал советы российскому правительству по приватизации.
Тогда USAID дали большой грант этому Гарвардскому институту, чтобы они послали в Москву своих людей, и давали советы Чубайсу и другим российским бюрократам относительно приватизации. Позже оказалось, что в одной из комнат помещения этого института жена Шлейфера и подруга другого чиновника этой организации создали хедж-фонд и занимались спекуляциями на российских рынках, которые их мужья одновременно создавали с Чубайсом. Это обернулось большим скандалом, и американское министерство юстиции даже подало в суд против Гарвардского университета о злоупотреблениях ресурсами. Гарвардскому университету пришлось платить штраф, по-моему, двадцать шесть миллионов долларов. Шлейфер лично заплатил всего лишь два миллиона. А что случилось со Шлейфером? Он в тюрьму попал? Нет, он остался профессором Гарвардского университета, и его защищал Лари Саммерс, бывший чиновник министерства финансов США и нынешний советник Обамы по экономике.
Вся эта группа представляет собой большую проблему. Мы в своей работе среди населения распространяем такую листовку, что если Обама не уволит Саммерса, это значит, то это неминуемо приведет к его краху на посту президента США. Это в общих чертах о той политической борьбе, которая разворачивается у нас.
Еще два момента из нового выступления Ларуша и я хочу обратить на них внимание. Недавно, «Русский журнал» брал комментарий у Ларуша . Они хотели посвятить выпуск этого бюллетеня вопросу об Украине, как failed state, но поскольку не хотели прямо так поставить вопрос, то сделали это иначе. Вопрос звучал так - какие в Европы сегодня страны могут стать банкротами? Ларуш прямо ответили — все. Потому что вся система будет в таком состоянии. Он даже игру слов ввел, потому что по-английски faield state, и state — в смысле государство, а он ответил так, будто state означает «состояние». Он ответил, что все страны в состоянии банкротства. Лидеры, ученые, влиятельные круги, общественные деятели любой страны могут понять новые требования — нужно, чтобы суверенные государства, большие страны взяли инициативу провести систему через банкротство. Тем более что речь идет о такой стране, как Украина, у которой есть богатые традиции здравых и эффективных идей в физической экономике, вспомним того же Вернадского.
Еще один момент. Позавчера Линдон предложил новую инициативу подрыва ложных допущений и, особенно, ложных статистических моделей уже не в области финансов как таковых, а в области физической экономики. Речь идет о ложности теории глобального потепления. Он указал на все возрастающий корпус информации и свидетельствовал о том, что статистические модели, на которых основаны все прогнозы по исчезновению ледников и так далее, страдают от тех же проблем, как и статистические модели, на которых основаны экономические и финансовые учения.
Владимир Лупаций. У меня только один вопрос, я читал о подходах Линдона Ларуша, но он апеллирует к рациональным людям в правительствах России, Китая, Индии и т.д. Очевидно, что эти люди не буду исходить из других представлений. То есть, если так, то означает ли, что мир должен готовиться к этой жесткой просадке?
Рейчел Дуглас. Ларуш считает, что есть высокий потенциал резкого поворота в любой момент. Давайте, я буду говорить на примере Америки, потому что там мы ведем политическую работу и наши отношения с другими из этих четырех стран есть, но это другое, они другие. Вы видели когда-нибудь исторические ролики Рузвельта в начале его президентства? Его речи, выступления? Очень познавательные документы. Не было никаких гарантий того, что такой человек станет президентом. Даже после того, как его избрали, было покушение на Рузвельта. Это произошло в 1932-1933 годах. Спустя тридцать три года после убийства Мак-Кинли. Дело в том, что убийство Мак-Кинли положило конец традиции так называемой «американской системы». Мак-Кинли выступал против свободной торговли и поддерживал политику дирижизма. Он хотел, чтобы государство создавало кредиты в определенных направлениях. Потом его убили и следующие американские президенты были англофилами и зависели от британской олигархии. Это Теодор Рузвельт, Вильсон, Кулидж пока не появился Франклин Рузвельт.
Возвращаясь к нашему времени, мы считаем, что Хилари Клинтон, несмотря на все проблемы, которые развивались во время правления Билла Клинтона, двигается в этом, «рузвельтовском направлении».
С Обамой более сложно, но не исключено, что мы все-таки сможем заставить его изменить свои взгляды. Как Ларуш очень сжато сказал в субботу «нам нужен институт президентства, который будет служить прошлым и настоящим интересам США, вместо того, чтобы служить интересам этой кагалы советников от Лондонского и Гарвардского университетов и Уолл-стрит».
Юрий Романенко. Скажите, пожалуйста, а можно ли в трех словах, по пунктам, что конкретно предлагает Ларуш для того, чтобы преодолеть кризис, потому что не все присутствующие здесь хорошо знают его экономическую теорию.
Скай Шильдс. Во-первых, во время обострения кризиса есть возможность делать глупых людей умнее хотя бы на определенное время. Рузвельт играл очень существенную роль перед угрозой возникновения фашистского движения в Америке аналогичного тому, которое развивалось в Европе. Спонсоры европейских фашистских движений, лондонские и американские совершили покушение на Рузвельта и попытались осуществить государственный переворот. Он смог предотвратить страх населения перед экономическим крахом, который ввергает людей в направлении фашизма и, в результате, смог мобилизовать население на поддержку развития государства, а не фашистов.
Андрей Ермолаев. Насколько корректно сравнивать те времена, с точки зрения задач, уровня глобализации, характера мировой торговли, отношений научно-технической, производственно-инвестиционной кооперации?.. Я уверен, что модель Рузвельта не работает сейчас.
Рейчел Дуглас. Экономического развития? Но он пока говорит только о политической составляющей.
Скай. Например, в нынешней ситуации многие наши контакты с политиками, и даже активисты нашего движения хотели добиваться результатов путем обращения к конгрессу. Ларуш ответил, что приходится идти по более трудному, но эффективному пути— изменению мышления всего населения. Нужно по всей стране найти людей среди чиновников и избранных лидеров местных правительств и развивать их понимание экономических элементов. Линдон Ларуш серьезно говорит о банкротстве и процедуре банкротства для всей системы. Если списать или даже временно заморозить эти спекулятивные активы, чего можно добиться? Можно даже в глобализированном мире сразу же применять подходы, которые по всему миру, скажем, к концу девятнадцатого века применяли американцы, россияне, немцы при Бисмарке, а именно — строительство проектов инфраструктуры, железных дорог и ядерной энергетики. Если в каждой стране буде учреждено национальное банковское дело, чем оно занимается? Созданием и выдачей кредитов под конкретные проекты, где очень длительные циклы строительства.
Андрей Ермолаев. То есть, получить реальную стоимость национальной экономики, обеспечить ее национальной банковской системой, не связанной с ФРС, и ориентировать национальную валюту.
Рейчел Дуглас. Да.
Андрей Ермолаев. Об этом говорил Путин и контраверсийно Медведев.
Константин Матвиенко. Это политология, а тут экономика все-таки.
Андрей Ермолаев. Так Путин в Давосе выступил с программой…
Рейчел Дуглас. Извините, я закончу. Так вот это в каждой отдельной стране нужно делать. Но есть еще то, что мы называем общей задачей человечества, или те проекты, в которых нужно применять возможности разных хозяйств. Например, что может дать развитие евроазиатского наземного коридора, не только железная дорога, транспорт, но и коридор плотного развития всех технологий, сельского хозяйства, водного хозяйства экспортирующим странам, почти ничего не осталось, но осталось еще кое-что в Италии, Германии из станкостроительной промышленности. Это для них рынок, это оживление экономики, это возможность создания у партнеров новых мощностей и потом наращивает экспорт капитальных активов, скажем, в Африку, потому что нужно человечеству просто с нравственной точки зрения взяться за экономическое развитие Африки.
Константин Матвиенко. Вы говорите фактически о создании физической экономики. Насколько я понимаю, вы ее противопоставляете экономике виртуальной.
Рейчел Дуглас. Да. Есть такая статья Линдона Ларуша «"Торговля без валюты: к вопросу о корзине "твердых товаров". Там он говорит о разных единицах валюты, но предупреждает, что не надо заботиться о валюте, вопросами монетарных отношений, пока не решено, что мы будем вот конкретно эти проекты создавать. Так что, опыта Рузвельта и Великой депрессии в этом смысле вполне подходящий. Рузвельт со своими коллегами решили в свое время, что нужно развивать долину реки Теннеси, нужно строить дамбы, а потом выстроили кредитные институты для этого. А что касается глобализации, да, она существует, но она разрушает весь мир. И кто, если не лидеры великих стран, суверенных стран, могут сказать, что достаточно, это была не та система, не тот подход.
Андрей Ермолаев. Мне кажется, что нужно все-таки разделить, во-первых, конфликты финансовой олигархии и национальных правительств. Об этом Ларуш тоже периодически упоминает и на этом акцентирует. Вторая проблема, проблема, условно, вестерн-глобализации или глобализации по-американски, с реальным процессом глобализации, которая проходит. Я хочу обратить просто ваше внимание, что проекты, которые связывают с моделью Рузвельта, применительно к нашему времени не имеют смысла, потому что это были проекты формирования единого национального экономического дела. В них был национальный смысл для американцев. Когда мы говорим, например, о новых континентальных проектах, в которых участвует Германия с машиностроением, Россия с людским ресурсом, Украина еще с чем-то, в этом должен быть некий не только экономический смысл.
Рейчел Дуглас. Ну, конечно.
Андрей Ермолаев. Тогда это новый виток транснационализации, или, если хотите, глобализации только физической. Это не проблема интеллектуального творчества.
Рейчел Дуглас. Да. Ларуш считает, что сотрудничество между странами вполне уместно, есть общие интересы, и можно заключать его с помощью договоров.
Андрей Ермолаев. Просто у нового континентального проекта будет свой управляющий.
Рейчел Дуглас. Ну, почему?
Андрей Ермолаев. Так.
Святослав Денисенко. Наднациональный.
Рейчел Дуглас. Я, например, считаю, что Америка и Россия могли бы договориться о строительстве туннеля через Берингов пролив без привлечения наднационального управляющего.
Андрей Ермолаев. Я вам даже скажу больше, так будет. Выход из кризиса будет связан с новым витком глобализации через крупные проекты. Вопрос просто субъекта, который способен будет это предложить.
Рейчел Дуглас. Я просто считаю, что употребление слова глобализация не помогает прояснить дело, потому что у него уже есть свой смысл в нынешней ситуации.
Святослав Денисенко. Центр «София». У меня несколько вопросов есть. Первое, в рамках существующей системы есть две основные проблемы: проблема ресурсов, то есть физических ресурсов, и вторая проблема — это проблема доступа к технологиям. В рамках глобализации эти две проблемы определенным образом решались за счет вынесения производств, например, в регион Юго-восточной Азии и соответственно обратного потока товаров в центр, из периферии к центру. Как может быть решена, и будет решаться эта проблема, с вашей точки зрения, проблема технологий и ресурсов с точки зрения Ларуша? Акцентирую внимание еще на один момент, что развивающиеся страны на сегодняшний день не являются обладателями технологий. Этим технологиями обладают транснациональные корпорации, одни из форвардов и субъектов глобализации.
Скай Шильдс. Если вы обратите внимание не на финансовые, а на реальные стоимости, то на сегодняшний день Соединенные Штаты имеют определенные возможности, преференции. Если узко рассматривать «интересы» США или бизнеса Америки, то можно подумать, что да, все это для нас выгодно, потому что мы получаем дешевое сырье. А если смотреть с точки зрения общих интересов разных стран, и физической системы экономики и народных хозяйств вместе взятых, всей планеты, то оказывается, что глобализация стоит очень дорого. Почему? Потому что самые эффективность, наивысший уровень эффективности будет, когда вы используете транспорт для физического перемещения самых дорогих продуктов, а не сырья. Например, вместо того, чтобы сырье или нефть на тысячи и тысячи километров перевозить, лучше готовы станки перевозить. Пусть сырье перерабатывается на месте.
Поэтому, можно с глобальной точки зрения в интересах каждой страны будет, если добывающая промышленность и переработка будут происходить на месте, потому что это будет экономить ресурсы и затраты для всех. Потому что это выгодно нам, скажем, развитым странам, если эти страны будут иметь возможность производить сами определенную продукцию.
Юрий Романенко. Во-первых, это противоречит принципам, на которых зиждется миросистема. В этой ситуации, Япония, у которой нет ресурсов, она становится просто не нужной, потому что если она не будет возить нефть и другое сырье, то не сможет создавать прибавочную стоимость в производстве на своей территории, то японцы просто не смогут кормить самих себя.
Святослав Денисенко. Сто тридцать миллионов человек.
Юрий Романенко. Во-вторых, я хотел бы услышать ответ на такой вопрос. Вы серьезно полагаете, что выход из такого обширного и серьезного кризиса возможен без серьезного понижения уровня жизни в ядре в Штатах, в Европе, в Японии той же самой? Поскольку совершенно очевидным, на мой взгляд, кажется, что если распространить те принципы экономические, которые сейчас, или до последнего момента, успешно функционировали в США, в Европе, в Японии, то весь мир просто захлебнется от недостатка ресурсов. На самом деле здесь более такой серьезный вопрос заключен внутри, как Ларуш вообще смотрит на будущее капитализма? Потому что совершенно очевидно, модель глобального капитализма вновь дошла до своего очередного предела, как это было в 1929 году. На взгляд Ларуша, способен ли капитализм найти новые формы, или как бы приспособиться к этой новой ситуации, и найти выход? Либо же это уже будет не капиталистическая система?
Рейчел Дуглас. Да, он не любит слова «капитализм», между прочим, потому что исторически говоря, путают классический путь развития, который пошел от Британской империи, и путь развития американской системы нельзя сравнивать.
Скай Шильдс. Германия и Япония должны оставаться основными экспортерами технологий. То, что мы предлагаем иметь промышленность на месте в Африке, это не значит, что ее не будет в Японии или Германии, как раз наоборот, такие планы предполагают восстановление экспортного потенциала Германии, Японии и США.
Святослав Денисенко. Добыча и производство, например, Сьерра Леоне будет оставаться на месте, добыча алмазов, нефти и так далее. Я правильно понял?
Рейчел Дуглас. Нет, почему? Добыча и перерабатывающее производство будет на месте, а готовые товары будут поставляться туда, где они нужны для реализации.
Святослав Денисенко. Соответственно предлагается модель, в которой Германия, Япония, Европейский Союз остаются экспортерами технологий и оборудования, а страны, в которых на сегодняшний день добывается сырье, будет осуществляться переработка, создание прибавочных стоимостей и экспортирование готовых товаров.
Рейчел Дуглас. Да, но добавлю еще такой момент. Понятие конечности ресурсов должно развиваться. Еще Менделеев был прав в том, что «глупо сжигать нефть, потому что это все равно, что топить ассигнациями».
Константин Матвиенко. Это все равно, что топить купюрами.
Рейчел Дуглас. Да, так. И если смотреть на потребности развития, строительства и восстановления инфраструктуры, вы понимаете, что у нас все мосты разваливаются, у нас на реках нет дамб, нет шлюзов, они…
Юрий Романенко. Это в США вы имеете в виду?
Рейчел Дуглас. Да, да, у нас в США шестьдесят пять процентов мостов опасны для эксплуатации, находятся в аварийном состоянии. Это уже на уровне бывшего Советского Союза.
Юрий Романенко. Я только хотел сказать, что это напоминает Советский Союз на его последней стадии существования.
Рейчел Дуглас. Да. И если применять повсюду принципы национального банковского дела и стыковки путем соглашений и договоров интересов разных стран в этом плане, можно обеспечить полную загрузку мощностей бывших развитых стран, и новых, которые будут построены. Так что после эпохи нефти и вообще углеводородов, вы, наверное, в курсе, что в свое время Ларуш организовал такую организацию Фонд термоядерного синтеза. Если развивать так называемый термоядерный факел и технологическую идею, при помощи которой возможно было бы всю таблицу Менделеева из кубического километра грунта получить.
Святослав Денисенко. Термоядерный синтез.
Рейчел Дуглас. Мы слишком узко смотрим на возможности, мы забыли, что…
Святослав Денисенко. Внедрение перекрывающих технологий, технологий нового уклада - это один из путей выхода из кризиса в том числе.
Рейчел Дуглас. Да. Я хочу сослаться на интересный момент. В последнее время в связи с кризисом, я заметила, в российских особенно, публикациях, что много пишут от «волнах Кондратьева». Существует целый диалог Ларуша с российскими учеными на эту тему, начиная с визита Тараса Васильевича Муранивского к Ларушу. Так вот, Ларуш не отрицает эти закономерности, он говорит, что «волны Кондратьева, и я имею в виду настоящие технические процессы, а не вся эта чепуха, когда трейдеры, деривативы стараются строить свои алгоритмы на них. Линдон Ларуш говорит, что это описывает реальные процессы, но можно вмешаться в частоту этих волн с тем, чтобы движение вниз прорвалось, и как-то сделать более частными открытия новых технологий. Если вы за это сознательно возьметесь, то можно обойтись без спада.
Константин Матвиенко. Рейчел, позвольте вернуться к Украине все-таки. Вот ваше видение Украины в этой связи? Где место Украины?
Рейчел Дуглас. ТНК смотрят на Россию, на всю территорию бывшего Союза, как на сокровище минеральных ресурсов. А Ларуш считает, что наиважнейший ресурс этих стран, в том числе и Украины, — это наличие научных школ, это традиции Вернадского, прежде всего, того же Менделеева, Циолковского. Мы имели большое счастье, в связи с научной конференцией нас повезли в Кременчуг и Александр Александрович Игнатенков — эксперт краеведческого музея прочитал нам очень насыщенную лекцию, провел экскурсию, начиная с изучения грунтов, черноземов Вернадским, и заканчивая космической программой. Он же автор биографии Кондратюка, украинского Циолковского, который проектировал траекторию, по которой американцы слетали на Луну. Вот это ресурсы Украины, и, конечно, под этим подразумевается необходимость сохранения того, что еще осталось. Я понимаю, что много уже разрушено в черной металлургии и так далее. Я же изучала народное хозяйство Советского Союза и знаю о разделении труда у вас, знаю, какие у вас есть специалисты старшего поколения по ракетостроению и по разным другим технологиям. По-моему, это богатство Украины.
Андрей Ермолаев. Машиностроение, энергетика, навигация…
Юрий Романенко. Спасибо. Будем заканчивать. Благодарим за выступление наших гостей и надеемся, что вы будете у нас еще раз. Будем поддерживать контакты с группой Ларуша, на мой взгляд, мы увидели достаточно интересную картину, характеризующую понимание американскими элитами понимание кризиса и инструментария его преодоления.