Украина становится лидером. Надолго ли?

Через две недели, 7 мая в Праге состоится саммит Европейского Союза, на котором будет дан старт новой программе сотрудничества ЕС со своими восточными соседями под названием «Восточное партнерство».

Украину уже называют лидером в исполнении этой инициативы. Правда, Киев имеет все шансы завалить свою лидерскую роль.



В рамках новой инициативы ЕС собирается сотрудничать более тесно с шестью странами – Украиной, Беларусью, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Молдовой. «Восточное партнерство» - это программа, с помощью которой Евросоюз намеревается помочь своим соседям приблизиться к европейским стандартам. Брюссель, таким образом, преследует не только филантропические цели: ЕС выгодно на своей границе иметь стабильные процветающие демократии. Брюссель ускорил создание «Восточного партнерства» после прошлогодней войны России против Грузии.



Хотя сами еврочиновники отмечают: новый формат партнерства не направлен против России. Это и правда, и не совсем. Правда – потому что именно война в Грузии заставила европейцев более серьезно отнестись к новому виду партнерства. Еэсовские дипломаты признают, что обычно запуск любой инициативы в ЕС требует большего времени. Именно российские военные действия и вынудили Евросоюз стать активнее в поддержке своих соседей. Но можно ли назвать поддержку Украины или Грузии антироссийской деятельностью? Вероятно, нет. ЕС хочет всего лишь посодействовать росту уровня жизни украинцев, молдаван или армян.



Что же конкретно предполагает «Восточное партнерство»? Прежде всего, страны, которые войдут в это пространство, смогут подготовить с Евросоюзом новые соглашения об ассоциации. В свою очередь, в этих соглашениях пойдет речь о создании зоны свободной торговли. Кроме того, ЕС обещает либерализацию визового режима со своими восточными партнерами.



И при чем тут лидерство Украины? Все очень просто. В то время как другие страны, входящие в «Восточное партнерство», только начинают вести переговоры по указанным выше вопросам, Украина их или уже ведет, или они давно закончились.



Например, если говорить о либерализации визового режима, то соглашение между Украиной и ЕС об упрощенном визовом режиме действует еще с прошлого года. Да, оно не безукоризненно, – но оно действует. И количество отказов для украинских граждан, желающих посетить ЕС, уменьшилось. Фактически половина просителей шенгенских виз получают их бесплатно. Более того – Украина и ЕС уже начали переговоры о безвизовом режиме. Обо всем этом белорусы или армяне могут пока только мечтать.



Определенных успехов достигла Украина и на переговорах об ассоциированном соглашении. Президент Виктор Ющенко убежден, что осенью он сможет поставить свою подпись под этим документом. Хотя европейские дипломаты, с которыми беседовал «Главред», не советуют ему этого делать так скоро. Дело в том, что составляющей этого соглашения является раздел о создании зоны свободной торговли. Эти переговоры требуют особо кропотливой работы: от этого будет зависеть защита нашего товаропроизводителя как на украинском, так и на еэсовском рынках. Скорость в этой ситуации – отнюдь не залог успеха. Хотя, конечно, Виктору Андреевичу важно пойти на выборы с хотя бы какими-то достижениями на евроинтеграционном направлении. В этом случае, впрочем, важно не забывать об одной вещи: пройдет ли такое соглашение ратификацию в парламенте, если выполнение настоящего документа может ударить по интересам того или иного предприятия (читай – по интересам того или иного депутата)... Следует учитывать и то, что установление конкретной даты играет на руку ЕС, который, конечно, отстаивает интересы своих производителей. Мол: это вы заинтересованы в быстрой подготовке документа, поэтому и подписывайте то, что мы предлагаем, – иначе переговоры затянутся и Президент по головке вас не погладит.



Впрочем, все это тонкости переговоров. И эти тонкости можно корректировать. Главное же, что Украина существенно продвинулась в своем сотрудничестве с ЕС. По большому счету, Киеву не особенно и нужно «Восточное партнерство». Украина уже достигла или находится на пути достижения всего того, что ЕС предлагает восточным партнерам.



На самом же деле ЕС рассчитывает на Украину в этой программе. Недаром президент Европарламента Ганс-Герт Поттеринг, выступая в Верховной Раде, отмечал: «Я твердо уверен в том, что Украина с ее размером, с ее стратегической важностью станет позитивным лидером среди восточных стран, будет активно и конструктивно принимать участие в исполнении этой новой инициативы, новой политики». Ведь фактически речь идет о том, что Киев сможет делиться опытом своих переговоров с другими странами. Таким образом, ЕС облегчит себе жизнь – не придется другим восточным странам объяснять, что и как делать; это может сделать Украина.



Украинские дипломаты еще в прошлом году начали сотрудничать с другими участниками в рамках «Восточного партнерства». На сегодняшний день состоялось несколько таких встреч на разных уровнях: и в Киеве, и в Тбилиси, и в Брюсселе... Украина фактически является координатором шестерки восточных партнеров ЕС.



Другое дело – сможет ли Киев справиться со своей миссией. Постоянные внутриполитические распри умаляют вес Украины в регионе. Станет ли прислушиваться, например, Александр Лукашенко к Виктору Ющенко, у которого нет поддержки ни в парламенте, ни среди населения? Украина уже однажды пыталась стать региональным лидером – после Оранжевой революции: и когда старалась вдохнуть жизнь в ГУАМ, и когда предлагала «План Ющенко» для приднестровского урегулирования... Но чем все это закончилось?



Есть и более банальные причины, почему может провалиться лидерская роль Украины. Речь идет о нехватке средств в МИД. Уже давно не секрет, что украинским дипломатам катастрофически не хватает денег на осуществление визитов. Грузинские дипломаты рассказывают, что они были очень удивлены, когда Украина не могла найти денег для поездки своих представителей на одну встречу в Тбилиси как раз по поводу «Восточного партнерства». Грузины даже стали опасаться: не является ли это каким-то политическим сигналом?



Впрочем, в ЕС преисполнены надежд, что «Восточное партнерство» все-таки будет успешным. Правда, против этой инициативы уже выступила Россия. Конкретные причины своей позиции Москва не называет. Все сводится только к тому, чтобы ЕС не распространил свою поддержку на сферу влияния России. Можно предположить, что из Москвы последует страшное давление, чтобы «Восточное партнерство» потерпело поражение. Хотя России могут помочь и сами страны - участницы инициативы своей бездеятельностью...





Андрей Веселовский: «Нужно делать все для того, чтобы нас и в дальнейшем называли лидером»



{1-} Так справится ли Украина со своей лидерской ролью в «Восточном партнерстве»? С этим вопросом «Главред» обратился к Представителю Украины при Европейском Союзе Андрею Веселовскому.



Такое понятие, как лидерская роль, не фиксируется ни в каких документах. И это правильно. Потому что у каждой страны в «Восточном партнерстве» своя ценность и свое особое измерение. «Восточное партнерство» сможет иметь успех лишь в том случае, если это партнерство будет партнерством шести стран, а не доминированием какого-то одного государства. Более глубокие и развитые отношения между Украиной и ЕС сложились исторически. И это очень хорошо, что другие могут брать пример (с Украины. – Ред.), если они хотят. Поэтому я бы здесь говорил о договоренности равных стран.



Но то, что у нас больше успехов, делает нас в ряде случаев естественным примером для подражания и мы, конечно, готовы делиться этими достижениями с остальными странами «Восточного партнерства». Но мы также можем кое-чему поучиться и у них, что мы с удовольствием и сделаем.



Справится ли Украина? Этот вопрос не имеет отношения к «Восточному партнерству». Он имеет отношение исключительно к нашей деятельности внутри страны. Во многих сферах сотрудничества с Евросоюзом мы выходим за рамки сотрудничества и переходим на уровень ассоциации. Это и транспорт, и юридические вопросы, и визовая сфера и прочее. Если мы будем динамично их продвигать силами наших министерств и ведомств, силами гражданского общества, то автоматически мы останемся лидером. Если мы остановимся, то другие нас обгонят.



Украина сейчас ведет переговоры с ЕС о подписании соглашения об ассоциации и о безвизовом режиме. Насколько эти переговоры успешны?



Переговорный процесс по соглашению об ассоциации продвигается очень хорошо, он успешен. Это соглашение будет иметь четыре составляющие, четыре важных раздела. В двух первых – политические, вопросы безопасности и свобода и безопасность. У нас очень высокий процент текста уже согласован. Неплохо мы продвинулись в сфере секторного сотрудничества. Самой сложной и наиболее, я бы сказал, важной на этом этапе является четвертая часть этого соглашения – о зоне свободной торговли. Обсуждать эту тему мы начали позже, что было связано с нашим вступлением в ВТО. Поэтому тут есть определенное отставание, но в настоящий момент, успешно пройдя первые три раздела, мы сумели сконцентрироваться на этом четвертом. Потому на качество и скорость этого процесса я смотрю оптимистично.



Что касается безвизового режима. У нас на данном этапе допереговорний период. В четырех рабочих группах мы определяем элементы, которые нужно выполнить стране, претендующей на безвизовый режим с ЕС. Две рабочих группы уже провели свои заседания, и следовательно, дали свою оценку. Еще две рабочих группы встречаются через неделю. После этого принимается решение, что именно нужно Украине выполнить для безвизового режима. Это решение должно быть утверждено в июне. Если оно будет позитивным, а мы все для этого делаем, то Украина получит что-то вроде плана действий, дорожной карты – что следует предпринять внутри государства для получения безвизового режима. Бесспорно, ЕС будет способствовать осуществлению этих шагов. Если благодаря этой дорожной карте мы будем двигаться быстрее, если не заплутаем по дороге, не станем давать двусмысленные сигналы, то я бы не утверждал, что это далекая перспектива.



А как складывается сотрудничество Украины с остальными пятью партнерами по «Восточному партнерству»? Нет ли с их стороны, скажем так, ревности к Украине? Поскольку, хоть вы это и скромно отрицаете, Украину все равно называют лидером в группе этих государств...



Дело не в том, что я это отрицаю, если уж говорить обо мне лично. Я не очень люблю этот термин «лидер». Этот термин должны применять другие, а не ты сам. Чем больше ты употребляешь термин «лидер», тем больше ты вызываешь сомнения у своих партнеров – а кто же они такие? Я бы этого избегал. То, что нас признают лидером, очень хорошо, приятно. Не прибегая к этому термину, нужно делать все, чтобы нас и в дальнейшем так называли. Есть ли ревность? Нет, ревности нет – отвечу абсолютно уверенно. У какого-то отдельного человека, у отдельного бюрократа это может быть в душе, но никогда ни на одном переговорном уровне, ни на каких формальных или неформальных встречах это не демонстрировалось. Другой вопрос, что каждая страна имеет свою стратегию и в рамках этой стратегии может иметь приоритеты, которые необязательно совпадают с нашими. Но это естественно, страны разные.



Насколько нам известно, Украина уже пыталась координировать свое сотрудничество с остальными пятью странами «Восточного партнерства», даже не ожидая пражского саммита?



Да, мы постоянно это делаем, на всех возможных уровнях. Первая встреча, собственно, состоялась, как только прозвучала тема «Восточного партнерства» - сразу здесь в Брюсселе встретились послы наших шести государств и мы пробеседовали в общем, чего мы можем ожидать от ЕС и что мы планируем получить от ЕС. А дальше состоялся ряд встреч и на уровне директоров департаментов, и на уровне заместителей министра, кстати, в Киеве. Эту тактику так же применяет и ЕС: время от времени представители Еврокомиссии, Европарламента встречаются с представителями шести стран. Кстати, неделю назад одна из политических групп Европарламента проводила такие переговоры. Эти группы в Европарламенте даже соревнуются между собой за проведение встреч с нами. Во время таких встреч они представляют интересы своей политической силы и пытаются, скажем так, повысить свой авторитет. Это тоже очень приятно. То есть у нас идет и деловое сотрудничество и среди нас шести, и между шестью странами и отдельными частями или центрами влияния в Евросоюзе.



Как Украина относится к приезду Лукашенко на саммит в Праге? Есть очень много мнений на этот счет: вплоть до того, что якобы в ЕС произошел раскол...



Я бы не сказал, что ЕС разделился в отношении того, как к этому относиться. Как относятся в Украине? По-видимому, не мне об этом судить из Брюсселя... Но скажу другое, недавно министр иностранных дел председательствующей в ЕС Чехии Карл Шварценберг посетил Минск, вручил приглашение на саммит и имел разговор с президентом Лукашенко. После этого белорусская сторона абсолютно четко заявила, что она примет решение, кто приедет. Шварценберг не отрицал. Следовательно, я думаю, что вокруг этого вопроса слишком много наворочено. Я бы сказал, что мы начинаем слишком много заниматься формой, забывая о сути. Ни один президент или премьер-министр или какое бы то ни было лицо не принимает участия в «Восточном партнерстве». В нем принимает участие страна. Если мы исходим из этого, то снимается и вопрос – приедет ли кто-то или не приедет.



Но есть ли официальная позиция Украины по этому вопросу?



Каждая страна сама определяет уровень своего присутствия.



Есть ли предположения о том, почему Россия жестко отреагировала на «Восточное партнерство»?



Мне сложно сказать это за Российскую Федерацию. Единственное, что могу сказать: мы крайне разочарованы столь негативным отношением. Мы не находим объяснений, а сама российская сторона их не дает. То есть этот вопрос зависает в воздухе.



То есть для Украины позиция России была и неожиданной, и непонятной?



Непонятной.



А ожидаемой была?



Ожидаемой для кого? Давайте спросим у руководства МИД: ждали этого или нет? Если вы говорите об официальной позиции страны, то она изначально была четкой в этом плане. «Восточное партнерство» - это вызов для шести государств, могут ли они каждое в той степени, в какой оно хочет, приблизить свои страны к европейским стандартам и создать на этом пространстве шести государств зону стабильности и предсказуемости – как в экономике, в политике, так и в безопасности. Некоторые из них хотят идти настолько дальше, чтобы стать членами ЕС. «Восточное партнерство» этого не отрицает и дает на это право. Какой должна быть реакция соседних государств? Мне кажется, если на твоих границах создается предсказуемое, более демократическое, сбалансированное, лучше организованное правовое общество, то от этого тебе выгода. Кстати, другой большой сосед, Турция, прореагировала именно так. Поэтому ожидать негативной реакции РФ не было никаких оснований. Кто-то мог подумать, отгадать: как они к этому отнесутся? Но логических оснований нет. Россия до сих пор не объяснила, почему высказала свое «нет».