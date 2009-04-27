Виктор Ющенко почтил память жертв Чернобыльской катастрофы

В поминальных мероприятиях участвовали Председатель Верховной Рады Владимир Литвин, секретарь СНБОУ Раиса Богатырева, заместитель главы Секретариата Президента Андрей Кислинский, и.о. Киевского городского головы Анатолий Голубченко, глава Киевской областной государственной администрации Вера Ульянченко, министр обороны Юрий Ехануров, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир Шандра, общественные и политические деятели, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, родственнике погибших. После этого Президент установил в Храме Входа Господнего в Иерусалим (Чернобыльская церковь) свечки за упокой погибших и во здравие живых ликвидаторов катастрофы.