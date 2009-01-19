Петр Олийнык: Если бы Ющенко сдал газотранспортную систему, у него были бы 100-процентные шансы на избрание Президентом

Поводом для такого поступка Петра Михайловича послужили заявления политиков о его причастности к взяточничеству уже знаменитого главы Львовского административного апелляционного суда Игоря Зварыча: мол, «засевали» ему не только в суде, но и в кабинете губернатора, да еще и в его присутствии. Олийнык тотчас же заявил, что подаст на клеветников в суд за оскорбление чести и достоинства и что готов давать показания по этому делу в прокуратуре...



Между тем в Верховной Раде было зарегистрировано постановление о недоверии Петру Олийныку как представителю главы государства в ВР. Говорят, что только благодаря жестким торгам между Банковой и лично Владимиром Литвином вопрос был снят с повестки дня. Однако злопыхатели Олийныка добились своего и так: он подал в отставку сам.



Почему вдруг представителя Президента в парламенте Петра Олийныка подвергли такой обструкции? Ведь, что бы кто ни говорил, эта должность при Викторе Ющенко никогда не была важной и знаковой, хотя отношения нынешнего Президента с ВР складывались не менее драматично, чем при его предшественнике Леониде Кучме.



Насколько подтверждаются подозрения в причастности Петра Олийныка к делу Зварыча? Кто и почему лоббировал его назначение председателем суда, обслуживающего восемь областей Западной Украины? Откуда взялись миллионы в кабинете судьи?



Обо всем этом «Главред» говорил с Петром Олийныком на второй день после его отставки.





«Чтобы волей-неволей не подставлять Президента, я поступил честно, осознанно и открыто — подал в отставку»



Петр Михайлович, вы уже давали показания в Генпрокуратуре по поводу причастности к делу о взяточничестве судьи Львовского апелляционного суда Зварыча? О чем у вас там спрашивали?



Безусловно, я ходил в Генпрокуратуру. Я дал соответствующие показания, сегодня есть ответ заместителя Генпрокурора Рената Кузьмина, что ко мне никаких претензий нет, и я по этому делу прохожу как свидетель. Кроме того, Кузьмин дал комментарий, что мое пребывание на должности заместителя главы Секретариата Президента не влияет на процесс следствия и я могу спокойно работать дальше. Точка. Юридические аспекты моей так называемой причастности к взяточничеству Зварыча по состоянию на сегодняшний день сняты.



Так зачем было подавать в отставку с должности заместителя главы Секретариата?



Кем я был на этом посту? Государственным служащим первого ранга - высшего ранга в Украине! Я считаю, что политики такого формата должны считаться не только с юридическими аспектами каких-то вопросов, но и, в первую очередь, с их политической компонентой, и отсекать любые попытки дискредитации института, который они представляют, – будь то Секретариат Президента, областная государственная администрация, Верховной Рады или Кабинет Министров. Если такие моменты возникают, человек должен отойти в сторону, подать в отставку - это практика европейской политики. И вы, как никто, должны знать, что когда случаются какие бы то ни было непонятные вещи, нужно дистанцироваться. Так я сделал год назад, когда подал в отставку с должности главы областной государственной администрации, так поступил и в этот раз...



А что вы имеете в виду под понятием «непонятные вещи» – и в прошлом году, в феврале, и теперь?



Тогда я утратил управляемость областью, поскольку стали назначать людей на должности без согласования со мной. Теперь же, когда я стал еще и представителем Президента в парламенте, я прекрасно понимал, что отдельные политические силы будут использовать эти моменты для моей дискредитации, для дискредитации Президента... Понимал, что Президента будут постоянно подзуживать, что, мол, у тебя там работает такой-то и такой-то... И вместо того чтобы говорить о новых законопроектах, об угрозе обвала экономики, о газе в конце концов, они будут доставать Президента мной...



Вы имеете в виду какие-то конкретные политические силы - БЮТ или Партию регионов?



Любые, кому это в определенный момент будет выгодно. Мы ведь знаем, что по состоянию на эту секунду уже начались президентские выборы, что каждая политическая сила выдвигает своего кандидата на пост президента, и все политические силы будут использовать что угодно, лишь бы только выиграть. Дело в том, что нет ни хороших, ни плохих - есть прагматика, есть циничная практика, побуждающая всех поступать именно так.



Поэтому, чтобы не катались по мне, и чтобы я волей-неволей не подставлял Президента, я поступил честно, осознанно и открыто — подал в отставку. Увидев, какое у ВР огромное желание принять постановление о моей отставке, и поняв, какой будет разыгрываться цирк, который нанесет вред имиджу Президента, я решил все это прекратить сам...



Вы говорили об этом с Президентом перед тем, как написать заявление?



Я пришел к Президенту, объяснил ситуацию, и благодарен ему за то, что он меня выслушал. Я сказал: «Господин Президент, пожалуйста, отпустите меня». И положил заявление на стол...



Интересная штука: фигура представителя Президента в парламенте при Президенте Ющенко была практически незаметна и маловлиятельна. Ну, Соболев был, Ключковский был, Слюсаренко была, которую даже немногие в лицо знали... Почему такая атака именно на вас?



А об этом нужно спросить у тех, кто атаковал!



У кого? У Кивалова, который с трибуны объявил о вашей причастности к делу Зварыча, или у Портнова, который готовил постановление ВР о вашей отставке и требовал, чтобы у вас отобрали пропуск в Раду?



У них обоих. Лично я точно знаю, что поставленная Президентом передо мной задача заключалось в обеспечении прохождения законопроектов и нормализации работы Верховной Рады не в системе коалиции, а в системе большинства. Моя задача заключалось в том, чтобы наладить диалог между Президентом и всеми фракциями в этой сложившейся кризисной ситуации. Задачи, поставленные передо мной Президентом, я точно выполнил!



Почему я был в этом вопросе эффективным? Потому что я лично знаю больше двухсот шестидесяти депутатов, пересекался с ними, будучи депутатом, главой областной государственной администрации, работая в штабах... Компонент неформального общения «без галстуков» в таких вещах очень важен...



Возможно, кому-то и не нужно, чтобы был установлен диалог между Президентом и Верховной Радой, но об этом нужно спрашивать не у меня.



С другой стороны, создавалось впечатление, что задача №1, которую перед вами поставили, - не допустить создания коалиции и сделать все возможное, чтобы дело ограничилось неформализованным большинством, лояльным к Президенту. Согласитесь, вы с этой задачей не справились.



Во-первых, передо мной такую задачу никто не ставил. Когда мы сегодня говорим, в каком состоянии был парламент, то парламента как такового не существовало - его фактически не было! Люди ходили на работу, но сессионные заседания не проводились, законы не принимались. И Президент был заинтересован в налаживании работы парламента! Почему? Потому что нужно было принимать антикризисные законы, потому что мы выходили на бюджет, потому что Украина входила в пике фактически глобального кризиса... И Президент как никто другой понимал, что если раньше у него было желание проводить досрочные выборы, то теперь ни в коем случае этого делать нельзя!



Президент искренне декларирует, что сейчас нельзя отправлять правительство в отставку. Мы ведь помним первую газовую атаку на Украину со стороны России в 2006 году: что тогда сделал парламент? Проголосовал за недоверие правительству Еханурова, в результате чего нелегитимное украинское правительство вынуждено было вести диалог с легитимным правительством России. Что, мы тогда выиграли? Нет, мы тогда проиграли! Мы тогда выставили Украину без войска, мы тогда организовали Круты в 2006 году! Поэтому Президент, памятуя то, что произошло в 2006 году, сегодня полностью заинтересован, чтобы правительство было эффективным: вы же видите - по газовым соглашениям позиция Президента и правительства практически едина.



«Виктор Андреевич часто делает непопулярные шаги, снижающие его рейтинг, но благодаря этому определенные процессы становятся необратимыми»



Ну, согласитесь, парламент работает скорее вопреки, чем благодаря усилиям Банковой - ситуация ведь развивается не совсем так, как хотелось бы Банковой. Вернее, почти совсем не так...



А почему не так?



Вспомните хотя бы, что говорил Президент по поводу правительственного проекта бюджета или по поводу газовых соглашений, которые правительство не сумело заключить...



Ну, бюджет действительно нуждается в серьезной доработке. Вы видели глаза Пинзеника, когда правительство пришло на заседание Верховной Рады в прошлый вторник? Вы знаете, что сегодня дефицит Пенсионного фонда составляет пять с половиной миллиардов? Сегодня не стоит вопрос о Президенте Украины или вопрос о президентских выборах - сегодня стоит вопрос о существовании государства!



Называю несколько страшных фактов: покупательная способность — минус пятьдесят два процента, средний чек снизился втрое! Человек, который раньше покупал товаров на сто двадцать гривен, теперь покупает на сорок! Социальный пакет в чеке раньше составлял 30%, а сегодня составляет 75%! Государство на грани остановки, поэтому только безответственные люди могут думать о каких-то следующих выборах президента!.. Если в центре Киева уже школы отключают от отопления, то что говорить о каком-то селе Закопытовке! О чем мы сейчас говорим? Вообще, мне кажется, что отдельные политические элиты живут своей жизнью, а украинский народ - своей, и это две не пересекающиеся параллельные линии...



Сегодня не важно, что было вчера, не важно, какие были отношения между премьером и Президентом или между оппозицией и властью. Важно то, что: а) курс доллара просто взорвался; б) газовые соглашения не заключены, и Украина на грани экономического дефолта.



И теперь ключевая фраза: Президента можно любить, можно не любить, но я благодарен своему Президенту, что сегодня газотранспортная система Украины остается в государственной собственности. Газотранспортная система, которая прокачивает сто шестьдесят миллиардов кубометров газа! Представляете, если у нас ее отберут? Как вы думаете, если бы Виктор Андреевич придумал какой-то консорциум “ Германия – Украина - Россия”, критиковали бы его сейчас «Регионы», коммунисты или БЮТ? Обо всем бы стопроцентно договорились: Россия бы качнула дешевый газ! Более того: была бы команда, чтобы ни Юлия Владимировна, ни Янукович не шли на президентские выборы, и Виктор Андреевич на этих выборах победил бы! Почему? Потому что еще четыре года можно потерпеть, а через четыре года газотранспортная система была бы в собственности России, и на том все бы кончилось - мы были бы второй Беларусью... А Президент Украины, практически разрушая свой рейтинг, встал на защиту национальных интересов Украины — газотранспортной системы.



Но так или иначе через полгода начинается официальная президентская кампания.

Россия потерпит еще год с той “трубой”, к власти приходит Юлия Владимировна или Виктор Федорович - и все. Подвиг Ющенко по удерживанию ГТС будет напрасным.



Нет, я уверен, что человек, садящийся в кресло президента, начинает мыслить совсем по-другому. Помните, как на российских лозунгах пришел к власти Леонид Кучма? Но Кучма ГТС не отдал! Кучма стал сотрудничать с НАТО и все такое...



Есть два базовых момента: наличие газотранспортной системы и вступление в НАТО, закрепляющие курс реальной экономической и политической независимости Украины навсегда. Поэтому по этим двум болевым точкам и бьют! А у нас сегодня, к сожалению, очень много спичрайтеров не украинской политики...



Вы сказали, что Ющенко мог бы стать Президентом во второй раз, если бы он создал газовый консорциум при участии России. Это единственный путь для него победить на президентских выборах? Какие, по вашему мнению, у него шансы победить на всенародных выборах, и допускаете ли вы выборы президента в парламенте?



Шансы стопроцентные есть, если он сдает газотранспортную систему в обмен на свое избрание Президентом Украины.



То есть только так?



Нет, ну, всем ведь понятно. А вообще, есть шансы или нет — жизнь покажет. Я не могу быть категоричным в украинской политике, потому что она постоянно меняется: украинская политика меняется как проститутка - проститутка даже более постоянная...



Я не знаю, есть у Ющенко шансы или нет, не знаю, будет баллотироваться Президент или не будет... Но я точно знаю, что Президент Ющенко не будет избираться в парламенте - он этого не допустит! Всенародное избрание главы государства сделало Президента Кучму проукраинским президентом, Президента Кравчука - проукраинским президентом, при всех их плюсах и минусах!..



То есть и Янукович, и Тимошенко, при условии избрания народом, будут проукраинскими президентами?



Я думаю, жизнь их заставит стать проукраинскими президентами. Думаю, кого угодно жизнь заставит таким стать! Ну, кроме разве что Симоненко, у которого в Украине филиал КПСС: КПУ ведь у нас – это «пятая колонна» России!..



В Партии регионов очень много адекватных людей: «Регионы» трансформируются, меняются... Когда-то была такая шутка, что БЮТ готов все продать, а «Регионы» готовы все купить (смеется). Но идет трансформация и Партии регионов, и БЮТ. Поверьте мне, Портновы не будут играть в БЮТ главную роль...



На чем базируется ваша уверенность, что у Виктора Андреевича есть шансы быть избранным президентом во второй раз? Потому что далеко не все понимают смысл его действий, позиций и, скажем так, идеологию и философию – особенно в отношении украинской истории...



Что касается истории, то его идеология и философия — сеять, делать процессы необратимыми. Имеет ли нация право на существование, если она не знает и не признает своей истории? Не имеет!



Дальше идем: газотранспортную систему нельзя отдавать? Нельзя. В ВТО нужно вступать? Нужно. В НАТО нужно вступать? Нужно! Или же, как минимум, работать в системе ПДЧ... Есть вещи, намного важнее, чем выборы: знаете, есть такое высказывание, что политики живут от выборов до выборов, а государственные деятели живут в системе координат развития государства. Да, Виктор Андреевич часто предпринимает непопулярные шаги, которые снижают его рейтинг, но благодаря этому определенные процессы становятся необратимыми. И следующие президенты уже не смогут вернуться назад...



«В украинской истории никто из действующих премьер-министров не становился президентом!»



Как сложились ваши отношения с главой Секретариата Президента Виктором Балогой? Говорят, что он не был в восторге от вашего назначения его заместителем, и именно он или его люди инициировали вашу отставку с поста губернатора Львовщины год назад... Причастен ли Секретариат к вашей нынешней самоотставке, ведь, повторяю, формат коалиции не устраивает Банковую. Да и спикер Литвин – не тот, кого хотели там видеть в этом кресле?



Отношения были рабочие, мы общались ежедневно... Что касается кадровой политики, то, думаю, роль Виктора Ивановича слишком гиперболизирована... Если кто-то думает, что Президенту все решения навязывает Балога, и Президент на них ведется, то это ошибка! Президент лично - подчеркиваю, лично! - позвонил мне и дал N минут или часов на размышления о моем назначении в Секретариат! Я приехал, написал заявление, у меня состоялся разговор с Балогой, мы договорились, что поступаем, как надлежит поступать государственным деятелям, и начали работать.



Как я работал, можно спросить или у Балоги, или у Президента Украины. Я работал, как мне кажется, квалифицированно. А если кто-то хочет заниматься разводками депутатов, то это начало конца. Если кто-то создает коалицию и говорит, что мы дружим против, то это начало конца этой коалиции. Кстати, она до сих пор нелегитимная. И председателя фракции НУНС избрали только в прошлую пятницу, хоть коалиция объявлена около месяца тому назад...



Хочу просто отметить, какие непростые процессы происходят - это не черно-белая фотография! Тогда мне пришлось бы отказаться от своих друзей, которых я глубоко уважаю, либо в одной части, либо в другой части фракции НУНС. Я с этими людьми прошел сложную дорогу, эти люди уникальны по своей природе...



Когда создавалась коалиция, вы звонили своим друзьям из «Нашей Украины» с просьбой не подписываться под соглашением о коалиции?



Я, безусловно, со своими друзьями разговаривал и у нас был диалог – не по телефону, а на заседании фракции, где я излагал позицию Президента. Кстати, Виктор Ющенко открыто говорил, что на сегодняшний день лучше просто большинство, а не коалиция. Почему? Потому что одна часть НУНС готова идти с БЮТ в коалицию, а другая – нет. И для того, чтобы не раскалывать фракцию, мы создаем большинство, которое избирает председателя Верховной Рады. Более того, правительство не идет в отставку, потому что большинство работает и все нормально. И никаких досрочных выборов нет. По моему глубокому убеждению, Президент был прав, предлагая именно такое развитие событий...



Как ваши друзья из коалиционной части НУНС аргументировали вам свою позицию?



Мне они объяснили, что это меньшее зло, потому что если коалицию создадут «Регионы» и БЮТ, у нее будет свыше трехсот голосов, и станет реальной возможность внести изменения в Конституцию и отправить Президента в отставку...



А разве они не правы?



Я этого не комментирую. Комментировать, правы они или нет, – не мое дело...



Ну, де-факто в коалиции все равно нет голосов – без голосов коммунистов добиться чего-то сложно..Долго ли продержится это образование НУНС-БЮТ-БЛ плюс коммунисты?



Знаете, оно продержится. Какие для этого сегодня есть факторы? С одной стороны — скатывание Украины в экономическую яму, с другой — президентские выборы. Что одержит верх - ощущение опасности перед экономическим кризисом или начнутся игрища вокруг президентских выборов, сейчас сказать сложно. Если станет ясно, что должность премьера - классная стартовая площадка для президентских выборов, то за эту должность будут до крови драться все. Но я не уверен, что такой уж хорошей в условиях кризиса площадкой является должность премьер-министра...



А какая должность является такой площадкой?

Оппозиция! Когда экономические показатели и жизненные стандарты падают, это лучшая площадка! Была ли хорошей стартовой площадкой в 2004 году должность премьера на президентские выборы? Да, была. Экономика на подъеме, был админресурс, еще не были введены в действие изменения к Конституции и все такое. Но победил не тогдашний премьер Виктор Янукович, а лидер оппозиции Виктор Ющенко!



Вот, кстати, все говорят, что должность премьер-министра Украины - классная стартовая площадка на пост президента. Но, заметьте, в украинской истории никто из действующих премьер-министров не становился президентом! Леонид Даниилович Кучма подал в отставку и с оппозиционной площадки стал Президентом Украины. Виктор Андреевич Ющенко был отправлен в отставку и с оппозиционной площадки стал Президентом Украины...



Значит ли это, что Юлия Владимировна в нужный момент уйдет с должности премьера и займет эту выгодную оппозиционную площадку, чтобы победить на президентских выборах?



Если Юлия Тимошенко почувствует, что это для нее лучше - да.



А почему сейчас она так держится за свою должность? Ради контроля финансовых потоков, которые можно контролировать, только будучи премьером?



Мне трудно сказать, что делается в ее команде - вы же понимаете, Юлия Владимировна не сама по себе... Сложно сказать, что сегодня является там доминантой – президентство Юлии Тимошенко или правительственный контроль над финансовыми потоками. Конечно, в условиях отсутствия рынка как такового, контроль над государственными финансами растет в геометрической прогрессии. Если на сегодняшний день доминантой в команде Тимошенко является контроль финансовых потоков, значит, она будет премьер-министром до последнего. Если же там считают, что она должна стать президентом, она будет пытаться отойти. Если вы заметили, нынешняя оппозиция – Партия регионов, не активна в вопросе отставки правительства: они об этом, конечно, говорят, но все это только шумовые эффекты для сельского радио.



Что делают сегодня политические элиты? Во-первых, каждая политическая элита хочет подчеркнуть, что она не причастна к кризису и сделала все, чтобы его не было. Во-вторых, они пытаются убедить, что не причастны к газовым проблемам и если бы были при власти или имели достаточно полномочий, все было бы иначе. И в-третьих, они хотят вбить в головы людям, что их кандидаты - лучшие для избрания их на пост президента Украины. Вот этими тремя вещами сегодня политические элиты и занимаются. Но может случиться так, что они доиграются, их просто сметет, и на арену выйдут совсем другие политики...



Кого вы имеете в виду? Гриценко и Яценюка или радикальных политиков, как то Тягнибок?



Скорее, Яценюка: сегодня на Правом берегу Днепра Яценюк уверенно выходит на третье место после Тимошенко и Ющенко. Особенно, в Галичине – я хорошо знаю социологию. Новые политики - это не так плохо. Плохо то, что сегодня действительно могут выйти на арену радикальные политики, и начнутся центробежные процессы. А сейчас нужна консолидация, нужно государство лепить, держать его в кулаке!



«Возможно, кто-то, назначив неадекватного Зварыча, хочет на меня свалить вину? »



Вернемся, все-таки, к судье Зварычу... Откуда он взялся на Львовщине?



Я с еще восемью главами государственных администраций Западной Украины на протяжении года отстаивали неназначение Игоря Зварыча на должность главы Львовского административного апелляционного суда. Я лично отправил соответствующие письма и в комитеты Верховной Рады, и в Высший административный суд, и в Верховный Суд Украины, и в Высший совет юстиции...



Если, по вашим словам, было такое сопротивление по представлению Зварыча, кто, в таком случае, так мощно пролоббировал его назначение?



Какова процедура прохождения этого назначения? И комитеты Верховной Рады, и Высший совет юстиции, и Высший административный суд, и Верховный Суд Украины - это четыре глыбы нужно пройти! Возможно, кто-то, назначив неадекватного Зварыча, хочет на меня свалить вину?



Или вот все отметили, что Зварыч указом Президента получил заслуженного юриста Украины. Кто его подавал? Подала судебная ветвь власти! Я считал, что это аморально, подавать человека через два дня после назначения. Точка.



Кто именно подавал кандидатуру Зварыча и на должность главы суда, который обслуживает девять областей, и на звание заслуженного юриста?



Кто-то из украинских политиков.



Как вы думаете, он еще жив? Потому что вот появились сообщения, что он за рубежом, а его семья спокойно достраивает имение...



Я не знаю...



Как вы думаете, он знал что-то такое, что, если бы он заговорил во время следствия, это грозило бы высоким должностным лицам Украины?



Не знаю, я ведь не знаком с реестром его дел. Что рассматривает административный суд? Да все!



Вы виделись после всего этого с Иваном Зализным, который, по сути, обвинил вас в содействии взяточничеству?



Конечно, на очной ставке в прокуратуре. Я ему один вопрос задал: «Иван, скажи, пожалуйста, когда-нибудь в жизни ты мне копейку передал или нет?” Понимая, что я сломал эту систему возврата НДС: при мне десятки и сотни миллионов гривен НДС были возвращены! Раньше никто НДС никому не возвращал или же возвращали за тридцать процентов отката!..



И что он вам сказал?



Сказал, что ему действительно вернули НДС на сумму свыше тридцати миллионов, и за это копейки не взяли...



А чем он вообще-то занимается?



Делает какое-то экстрактное масло на экспорт...



Вот скажите сами: где тут связь? Масляный экспортер Зализный, судья Зварыч и вы, бывший львовский губернатор и уже бывший заместитель главы Секретариата Президента?



Смотрите: мы определили предмет - есть судья, который брал взятки, и есть заявление Зализного об этих взятках. Что за этим стоит? Раздел земли! Я уверяю, что еще год моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, и все разворуют! Рассказываю схему: согласно действующему украинскому законодательству на каждого человека можно оформить два гектара земли на ведение фермерского хозяйства. Например, в фирме «Пупкин и сыновья» сто человек, по два гектара на каждого, - это двести гектаров. Потом эта земля путем взяток или еще каким-то образом выводится из-под земель сельскохозяйственного использования, и становится чем? Землей с правом на приватизацию!



Например, под Львовом, в Пустомытовском районе, триста пятьдесят семь гектаров земли Академии аграрных наук передали в пользование! Это сорок тысяч соток! Сколько стоила сотка в 2006-2007-м? От одной до двух тысяч долларов! То есть рыночная стоимость земли - сорок-восемьдесят миллионов долларов! Почему при моем жестоком противостоянии эту землю из подчинения Академии передали в область? И когда эта земля была передана, начали устраивать концерт вокруг меня, что, мол, эту землю нужно раздать людям?



Что имел в виду Иван Зализный, когда говорил, что дал взятку и что дело должен был решить суд? Сто двадцать пять человек на фирме, где работает Иван Зализный, написали заявление о том, что им должны были передать по два гектара земли: в целом это двести пятдесят гектаров по рыночной стоимости 25-50 миллионов долларов. В пределах населенного пункта кто принимает решение? Городской или сельский совет. За пределами населенного пункта, кто принимает? Районная государственная администрация. Когда мы получили этот земельный ресурс в четыреста гектаров, я сказал голове Пустомытовской райгосадминистрации: «Орест, нас посадят. Дернемся влево или вправо - нас просто посадят!..” Восемь месяцев, кто только на меня не давил! И из Верховной Рады, и из областной, и из районных советов! Но Пустомытовская РГА не выделила на тот момент ни одного участка, мы ни одного квадратного метра не подписали!



Если кто-то думает, что земля ресурсом в восемьдесят миллионов долларов распределялась во Львове, он глубоко ошибается. Что произошло дальше? Начались судебные иски, пикеты под облсоветом и обладминистрацией.



Под какими флагами?



Не хочу говорить, потому что они подадут на меня в суд. Но оригиналы писем по этому землеотводу есть, мы их сохраним и на выборах покажем Портновым и всем остальным, кто писал, что писал и как писал... Львовская обладминистрация ни одного квадратного метра земли никуда не передала: 53 из 400 гектаров земли Академии аграрных наук перешли в частное пользование исключительно по решениям судов. Вся остальная земля сохранена...



Почему Зализный подал заявление? Потому что хотел взять 250 гектаров земли, за, по его мнению, сумму, которую дал на ремонт суда, которую он воспринял как взятку. Я целиком на стороне Президента в вопросе раскрытия механизмов приватизации земель сельскохозяйственного назначения! Потому что разграбят земли! Во Львовской области, Бог с ним, не так много классных земель. А что делается в Херсонской, Полтавской областях, в Крыму, в Киевской области, в конце концов? У меня даже термин для этого есть - землегубы.



Почему вы, все-таки, ушли в отставку с должности львовского губернатора?



Расскажу по этому поводу анекдот: полетел китаец с русским и американцем в космос. Прилетает назад, выходит из того спутника, приходит на медицинское обследование, смотрят – а у него руки не желтые, а синие. Спрашивают, что такое? А тот китаец и говорит: меня там по рукам так били, чтобы я пульт управления не трогал, что аж руки посинели... К чему это я: когда реально теряешь систему рычагов управления, должен стать либо «попкой-дураком», либо отойти...



А кто отнял у вас эти рычаги? Потому что, говорят, председателей районов Львовщины из Секретариата Президента назначали без согласования с вами...



Нет, нет, это одного только назначили, и то не совсем назначили!.. А начальника управления земельных ресурсов? А руководителя налоговой администрации? А другие управления? Это то, что не принадлежит к сфере влияния Секретариата Президента, это функция Кабмина!



Я лично пришел к Юлии Владимировне и сказал: «Юлия Владимировна, нельзя на начальника земельных ресурсов во Львовской области ставить депутата Киевского областного совета, которая баллотировалась по спискам коммунистов в Верховную Раду в 2002 году и которая закончила в 1992 году Высшую школу ФСБ России!» ФСБ России, коммунисты — и во Львовскую область! Говорю: не издевайтесь над галичанами, что вы делаете, зачем вы это делаете?! Она твердо пообещала. Но Губский решил иначе! Поэтому я сказал знаменитую фразу, за которую тоже страдаю, — землегубы. А что такое землегубы? Земля и Губский.



А что, у Богдана Владимировича есть интересы в Галичине?



Так это же он назначил свою кандидатуру, я в этом даже не сомневаюсь! Я не говорю, что он там что-то плохое или неплохое делает, я просто комментирую ситуацию в том контексте...



«Шанс сохранить «Нашу Украину» есть»



Вы остаетесь председателем Львовской областной организации «Нашей Украины»?



Да. Я остаюсь руководителем Львовской организации.



Что вообще будет с «Нашей Украиной»? Сольется с «Единым центром»?



«Наша Украина» переживает очень трудные времена, но шанс сохранить ее есть...



Какой?



Я не сказал, что мы сохраним «Нашу Украину», если вы услышали. Но есть шанс. Знаете, зачем это нужно? Затем, что на сегодняшний день фактически нет ярко выраженной национал-демократической силы: ни БЮТ, ни Партия регионов, ни коммунисты, ни НСНУ в том формате, который есть сейчас, не являются национал-демократами. А присутствие национал-демократов очень необходимо.



Так какой шанс? И кто может сохранить?



Только один человек может сохранить...



Какой?



Виктор Андреевич.



Каким образом? У него сейчас рейтинг в пределах двух процентов, если не ошибаюсь...



Суть дела такова: у меня и у группы моих людей есть план.



Секретный?



Думаю, что пока секретный, но это план, который мы хотим претворить в жизнь. Вот позвольте нам, пожалуйста, поработать, и я вас через N дней проинформирую. Дело не в лирике! Вы понимаете, что без присутствия организованной национал-патриотической силы у Украинского государства нет перспективы! Вот просто нет перспективы!..



И что вы намереваетесь делать?



Провести определенную модернизацию «Нашей Украины», диверсификацию источников финансирования, слияния на уровне регионов отдельных партийных организаций - Руха и других, которые с нами хотели бы идти...



А «Единый центр»? Известно, что далеко не все воспримут возврат того же Виктора Ивановича в «Нашу Украину»...



Вы увидели, что я промолчал. Это очень дискуссионный вопрос. Знаете, чтобы получить либо определенный рецепт, либо какие-то предложения, нужно наработать два, три, четыре варианта развития событий. И это должна быть внутренняя закрытая интеллектуальная дискуссия. Или можно просто расслабиться и создать сто девяносто шестую или двести пятьдесят четвертую политическую партию. И еще я, знаете, чего бы не хотел? Я не хотел бы, чтобы партии были персонифицированы.



Но «Наша Украина» в любом случае уже персонифицирована: ее политический лидер – Президент Украины Виктор Ющенко!



Да, Виктор Андреевич сегодня лидер партии. Я думаю, мы должны предложить ему как лидеру партии несколько вариантов. Думаю, мы в начале этого пути...